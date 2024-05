King’s Battalion for the Badruka Ooty Juvenile’s Sprint Million

King’s Battalion appeals most in the Badruka Ooty Juvenile’s Sprint Million (1,200m), the feature event of the races to be held here on Saturday morning (June 1). The carried over amount of ₹1,07,072 will be added to the jackpot pool.

1. FIELD MARSHAL SHFJ MANEKSHAW TROPHY (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 10-30 a.m.: 1. City Of Turmeric (10) K.V. Baskar 56, 2. Falconbridge (7) Kuldeep Singh 56, 3. Aarini (9) M.S. Deora 54.5, 4. Amazing Joy (1) Hindu Singh 54.5, 5. Battalion’s Pride (3) Surya Prakash 54.5, 6. Brook Magic (8) A.S. Peter 54.5, 7. Dakshin Vijay (4) Manikandan 54.5, 8. Everwin (5) P. Sai Kumar 54.5, 9. Lumiere (6) C. Brisson 54.5 and 10. Seiko Katsu (2) C. Umesh 54.5.

1. SEIKO KATSU, 2. EVERWIN, 3. AARINI

2. FIELD MARSHAL SHFJ MANEKSHAW TROPHY (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 11-00: 1. Mastercraft (2) Kuldeep Singh 56, 2. Our Asset (9) Ashhad Asbar 56, 3. Royal Exemplar (6) Farid Ansari 56, 4. Star Brand (4) Manikandan 56, 5. Vandhiyathevan (10) C. Umesh 56, 6. Charukala (8) Hindu Singh 54.5, 7. Forest Lake (3) M.S. Deora 54.5, 8. Reet Petite (7) S.J. Moulin 54.5, 9. State Flag (1) S.A. Amit 54.5 and 10. Twinkelinhereyes (5) B. Dharshan 54.5.

1. CHARUKALA, 2. ROYAL EXEMPLAR, 3. REET PETITE

3. BADRUKA OOTY JUVENILE’S SPRINT MILLION (1,200m), 3-y-o only (Terms), 11-30: 1. All Stars (1) P. Sai Kumar 56, 2. King’s Battalion (4) Ashhad Asbar 55.5, 3. Lavish Girl (3) Hindu Singh 54, 4. Crown Angel (2) M.S. Deora 51 and 5. Multiflora (—) (—) 51.

1. KING’S BATTALION, 2. ALL STARS

4. DEFENCE SERVICES STAFF COLLEGE TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 12-00 noon: 1. Diamond And Pearls (9) Inayat 62.5, 2. Moriset (8) Ram Nandan 62, 3. Cynosure (10) Koshi Kumar 60.5, 4. Great Spirit (1) Kuldeep Singh 57.5, 5. Groovin (5) L.A. Rozario 57.5, 6. Rising Tycoon (7) M.S. Deora 57, 7. Asio (6) C. Umesh 56.5, 8. Alexander (4) K.V. Baskar 56, 9. Light The World (3) Hindu Singh 55 and 10. Supreme Runner (2) S. Imran 54.5.

1. ASIO, 2. LIGHT THE WORLD, 3. CYNOSURE

5. DEFENCE SERVICES STAFF COLLEGE TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 12-30 p.m.: 1. Multicrown (2) Kuldeep Singh 60, 2. Sheer Rocks (9) Inayat 59, 3. Sheer Elegance (7) A.M. Tograllu 57, 4. Cloudy Hills (6) S.J. Moulin 54.5, 5. Renegade (8) M.S. Deora 54, 6. Cartel (4) B. Darshan 53.5, 7. Empress Royal (1) Manikandan 53.5, 8. Helen Of Troy (10) Farid Ansari 53, 9. Priceless Beauty (3) A.S. Peter 53 and 10. Kind Of Magic (5) Hindu Singh 50.

1. CLOUDY HILLS, 2. MULTICROWN, 3. PRICELESS BEAUTY

6. WAR MEMORIAL HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 1-00: 1. Emperor Vikram (10) C. Brisson 60, 2. Reign Of Terror (2) B. Dharshan 60, 3. King O Star (3) Kuldeep Singh 59, 4. Vinalia (8) Hindu Singh 59, 5. Kallipos (9) M.S. Deora 57.5, 6. Radiant Joy (5) Surya Prakash 57.5, 7. Cloud Jumper (6) L.A. Rozario 56, 8. Silver Soul (4) C. Umesh 56, 9. Masterpiece (1) S.A. Amit 55 and 10. Touch Of Fury (7) Farid Ansari 51.5.

1. VINALIA, 2. KALLIPOS, 3. EMPEROR VIKRAM

7. KARGIL HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 1-30: 1. Wood Art (5) M.S. Deora 61, 2. Bluemed (2) P. Sai Kumar 60, 3. Acantha (1) Hindu Singh 59, 4. Kings Return (10) Ram Nandan 59, 5. Sunny Isles (9) Kuldeep Singh 58.5, 6. Grey Beauty (4) S.J. Moulin 57.5, 7. Royal Nobility (7) Farid Ansari 57, 8. Wild Frank (8) C. Brisson 56.5, 9. Santamarina Star (3) Surya Prakash 56 and 10. Ugly Truth (6) C. Umesh 56.

1. ACANTHA, 2. KINGS RETURN, 3. ROYAL NOBILITY

8. WELLINGTON HANDICAP maiden 4-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 2-00 p.m.: 1. Multiwave (9) Ram Nandan 60, 2. Sea Waters (6) Farid Ansari 57.5, 3. Empire Of Dreams (3) M.S. Deora 57, 4. Rise Again (4) Koshi Kumar 57, 5. Aquila (2) C. Umesh 56.5, 6. Knotty Power (10) Surya Prakash 56, 7. Aviothic (8) A.S. Peter 55.5, 8. Mahadevi (5) P. Sai Kumar 55, 9. Sensations (7) K.V. Baskar 53 and 10. Autumn Light (1) S.A. Amit 52.5.

1. SEA WATERS, 2. MULTIWAVE, 3. AQUILA

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 6, 7 & 8.