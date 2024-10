King’s Battalion bags the Multidimensional Trophy

Fahad Khan’s ward King’s Battalion (C. Umesh up) won the Multidimensional Trophy (1,600m), the feature event of the races held here on Saturday (Oct. 12). The winner is owned by Mrs. Kokila E.

1. ROBERTO HANDICAP (1,000m): ROYAL MAYFAIR (Hindu Singh) 1, Stolen Glance (P. Sai Kumar) 2, War Emblem (M.S. Deora) 3 and Bohemian Star (Bharat Mal) 4. Not run: Aviothic. Nk, 1-3/4 and snk. 1m, 2.71s. Rs. 42 (w), 21, 11 and 339 (p), SHP: 42, THP: 306, FP: 170, Q: 47, Tla: 3,487.

Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: N. Rupa.

2. KYOTO HANDICAP (1,200m): VISHWAS (Koshi Kumar) 1, Silk Stuff (Ram Nandan) 2, Empire Of Dreams (M.S. Deora) 3 and Words Worth (N. Darshan) 4. Not run: Summer Song. 1-3/4., 3/4 and 2-1/4. 1m, 16.45s. Rs. 207 (w), 23, 10 and 20 (p), SHP: 35, THP: 72, FP: 1,001, Q: 867, Tla 23,335.

Owner: Mr. Ashok Ranpise. Trainer: Sebastian.

3. MINISTERIAL TROPHY (1,400m): WISAKA (Farid Ansari) 1, Cloud Jumper (L.A. Rozario) 2, Desert Star (P. Sai Kumar) 3 and Sian (N. Darshan) 4. 3, 2 and lnk. 1m, 30.49s. Rs. 136, 22, 23 and 19 (p), SHP: 70, THP: 52, FP: 751, Q: 236, Tla: 1,608.

Owner: Mr. Imran Isa Sayyed. Trainer: G.S. Parmar.

4. MULTIDIMENSIONAL TROPHY (1,600m): KING’S BATTALION (C. Umesh) 1, Cape Wickham (S.J. Moulin) 2, Golden Warrior (Yash Narredu) 3 and Kings Walk (Koshi Kumart) 4. 1-3/4, 3/4 and 3-1/4. 1m, 43.01s. Rs. 53 (w), 20 and 19 (p), SHP: 19, THP: 40, FP: 90, Q: 124, Tla: 315.

Owner: Mrs. Kokila E. Trainer: Fahad Khan.

5. EXHILARATION TROPHY (1,200m): SMILES OF FORTUNE (Yash Narredu) 1, Gold Ride (C. Umesh) 2, Sheer Rocks (L.A. Rozario) 3 and Rising Tycoon (R. Manish) 4. 2, 4-3/4 and 1-1/2. 1m, 14. 55s. Rs. 27 (w), 15, 17 and 17 (p), SHP: 39, THP: 40., FP: 55, Q: 29, Tla: 257.

Owners: Mrs. B.E. Salsanha, Mr. Deepesh Narredu, Mr. Anil Saraf & Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm. Trainer: D. Narredu.

6. POLAR FALCON TROPHY (Div. I), (1,200m): ROYAL CHIVALRY (M.S. Deora) 1, Juliet Rose (Farid Ansari) 2, Straordinario (Hindu Singh) 3 and Crown Jewel (A.S. Peter) 4. Not run: Avantador. 1-1/4, 2-1/2 and 1-3/4. 1m, 16.25s. Rs. 51 (w), 15, 15 and 30 (p), SHP: 29, THP: 53, FP: 116, Q: 81, Tla: 667.

Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: B. Suresh.

7. POLAR FALCON TROPHY (Div. II), (1,200m): FALCONBRIDGE (Bharat Mal) 1, State Flag (C. Umesh) 2, Charukala (M.S. Deora) 3 and Dramatic (Hindu Singh) 4. 1. 3/4 and 1-1/2. 1m, 16.45s. Rs. 38 (w), 12, 16 and 20 (p), SH: 52, THP: 46, FP: 150, Q: 70, Tla: 648.

Owner: Mr. A.L. Murugappan. Trainer: R. Foley.

Jkt: Rs: 4,236 (11 tkts), Runner-up: 3,026 (66 tkts), Mini Jkt: 4,168 (8 tkts), Tr: 621 (83 tkts).