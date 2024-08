King’s Battalion appeals most in the Welcome Trophy (1,200m), the feature event of the opening day’s races to be held here on Sunday (Sept. 1).

The carried over amount of ₹75,000 and 32,000 will be added to the mini jackpot and treble pool respectively.

1. KILLARNEY HANDICAP (1,200m), 4-y-o & over, rated 00 to 24, 2.30 p.m.: 1. Marquita (1) Shah Alam 61.5, 2. Rinello (3) C. Brisson 61.5, 3. Aviothic (2) L.A. Rozario 61, 4. Knotty Power (5) N. Darshan 60.5, 5. Western Girl (9) C. Umesh 60.5, 6. Abnegator (7) Koshi Kumar 58, 7. Memory Lane (11) Inayat 58, 8. Yellow Sapphire (12) A.S. Peter 55, 9. Royal Supremacy (10) Farid Ansari 54.5,10. Regent Prince (4) Bharat Mal 53.5, 11. Authentic Bell (8) M.S. Deora 50.5 and 12. Blue Sapphire (6) R. Manish 50.

1. WESTERN GIRL, 2. KNOTTY POWER, 3. AUTHENTIC BELL

2. ADAM HANDICAP (1,200m), 3-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3.00: 1. Royal Chivalry (12) Ram Nandan 60, 2. Aarini (1) R. Gochhi 59, 3. Avantador (11) M.S. Deora 58, 4. Cavallo Volante (10) C. Brisson 58, 5. Falconbridge (2) A.S. Peter 58, 6. Pluto (8) Yash Narredu 58, 7. See It Thru (4) J. Moulin 58, 8. Everwin (5) Inayat 57, 9. Juliet Rose (9) Farid Ansari 56.5, 10. Lumiere (7) L.A. Rozario 56.5, 11. Queen Cliff (6) M. Bhaskar 56.5 and 12. Reet Petite (3) C. Umesh 56.5.

1. PLUTO, 2. EVERWIN, 3. ROYAL CHIVALRY

3. NEWMARKET HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45 (00 to 19 eligible), 3.30: 1. Be Calm (5) S. Kabdhar 60, 2. Choice (2) Shankar Lal 60, 3. Lady Wonder (12) C. Brisson 59.5, 4. Cartel (9) C. Umesh 59, 5. Bluemed (8) Inayat 58, 6. Greeley (10) L.A. Rozario 57.5, 7. Kings Return (1) Ram Nandan 57.5, 7. Lebua (7) A.M. Tograllu 57.5, 9. Grey Beauty (3) J. Moulin 54, 10. Lord Of The Turf (4) Bharat Mal 52.5, 11. Larado (6) A.S. Peter 52 and 12. Silver Soul (11) R. Manish 50.5.

1. BLUEMED, 2. GREELEY, 3. LADY WONDER

4. WELCOME TROPHY (1,200m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), Outstation horses are eligible, 4.00: 1. Golden Marina (3) N. Darshan 61.5, 2. Pneuma (5) B.R. Kumar 60.5, 3. Rubirosa (8) J. Moulin 60, 4. Pink Jasmine (9) C. Umesh 55.5, 5. Dark Son (4) Inayat 54.5, 6. Soft Whisper (8) C. Brisson 54.5, 7. Turf Melody (2) A.S. Peter 54, 8. Constant Variable (7) Farid Ansari 53.5 and 9. King’s Battalion (1) Shah Alam 50.

1. KING’S BATTALION, 2. PNEUMA, 3. PINK JASMINE

5. ORION HANDICAP (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 4.30: 1. Royal Icon (4) Ram Nandan 60, 2. Seeking The Stars (3) B.R. Kumar 59.5, 3. Swarga (10) Inayat 59.5, 4. Opus One (7) C. Umesh 58.5, 5. Celeste (8) R. Manish 57.5, 6. Moriset (1) C. Brisson 55.5, 7. Sheer Rocks (9) L.A. Rozario 54.5, 8. Light The World (12) J. Moulin 53.5, 9. Sheer Elegance (6) Farid Ansari 51.5, 10. Admiral Shaw (2) Shah Alam 51, 11. Schnell (11) A.S. Peter 50.5 and 12. Suryakrishi (5) M.S. Deora 50.5.

1. LIGHT THE WORLD, 2. OPUS ONE, 3. MORISET

6. CHANTILLY HANDICAP (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 5.00: 1. Excellent Star (8) Yash Narredu 60.5, 2. Royal Falcon (5) Farid Ansari 60, 3. Rubert (10) C. Brisson 60, 4. Grandiose (7) K.V. Baskar 59.5, 5. Reign Of Terror (3) R. Manish 56.5, 6. Wisaka (1) J. Moulin 56, 7. Emperor Charmavat (11) A.S. Peter 54.5, 8. Radiant Joy (6) Koshi Kumar 54, 9. Air Marshall (4) L.A. Rozario 53, 10. Masterpiece (9) Ram Nandan 52.5 and 11. Abilitare (2) M.S. Deora 50.

1. EXCELLENT STAR, 2. WISAKA, 3. ROYAL FALCON

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: 4, 5 & 6.

