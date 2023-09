King Louis for the Dennis & Yvonne Jarvis Memorial Cup

September 14, 2023 12:30 am | Updated September 13, 2023 05:14 pm IST - MYSURU:

King Louis, who has been well tuned, is expected to score in the Dennis & Yvonne Jarvis Memorial Cup (1,600m), the main event of the races to be held here on Thursday (Sept. 14). False rails (width about 6m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. SQUANDERER PLATE (Div. II), (1,100m), rated 00 to 25, 2-00 p.m.: 1. Sky Princess (10) R. Pradeep 60, 2. Anne Boleyn (1) Inayat 58, 3. Armament (5) Gautam Raj 57, 4. Pininfarina (4) K. Rajesh 56.5, 5. Enrichment (6) Kiran Rai 56, 6. Max Mueller (2) Vinod Shinde 56, 7. Jaguar (12) T. Pavan 55.5, 8. The Angel Power (9) Afsar Khan 55.5, 9. Ultimate Choice (7) P. Surya 55, 10. Masters Mind (11) A. Baandal 52.5, 11. Star Citizen (8) Hindu S 52.5 and 12. Perfect Halo (3) M. Rajesh K 52.

1. SKY PRINCESS, 2. ANNE BOLEYN, 3. MAX MUELLER

2. SQUANDERER PLATE (Div. I), (1,100m), rated 00 to 25, 2-30: 1. Treasure Chest (10) Inayat 62.5, 2. Dawn Rising (9) Rayan 61.5, 3. Meghann (6) S. John 61.5, 4. Air Blast (3) Tauseef 60.5, 5. First Royalist (7) Shreyas S 60.5, 6. Desert Romance (12) B. Dharshan 59.5, 7. Mountain Trail (1) Brijesh K 59.5, 8. Pettes Choice (2) Jagadeesh 59.5, 9. Swiss Tigress (11) Prabhu K 59.5, 10. D Admiral (4) T. Pavan 58.5, 11. Bellissimo (5) M. Naveen 58 and 12. He’s The One (8) G. Vivek 56.5.

1. TREASURE CHEST, 3. BELLISSIMO, 3. DAWN RISING

3. REGENCY GOLD PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Legionary (2) Angad 60, 2. Sheer Bliss (9) P. Siddaraju 59, 3. Tigerking (7) Md. Aliyar 56, 4. Star Speck (5) Koshi K 55.5, 5. Avicena (8) Antony 54.5, 6. Burst Of Blaze (4) Salman Khan 54.5, 7. Polar Queen (1) L.A. Rozario 54.5, 8. The Lady Emporio (3) Afsar Khan 54.5, 9. Warrior Woman (10) R. Shiva K 54.5, 10. D United (12) M. Rajesh K 54, 11. The Blissfulelysee (6) A. Ramu 54 and 12. The Atlantus (11) C. Hemanth 53.

1. AVICENA, 2. SHEER BLISS, 3. POLAR QUEEN

4. M.S.SURESH MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Millbrook (9) S. John 61, 2. Iron Clad (1) P. Sai K 59.5, 3. Lucky Point (3) Hasib Alam 56.5, 4. Crown Consort (5) Salman Khan 56, 5. Gintoki (4) Shreyas S 55.5, 6. Prime Abbess (6) G. Vivek 55, 7. Winter Storm (7) M. Rajesh K 55, 8. Jabbar (10) Madhu Sudhan 53.5, 9. N R I Plan (15) M. Shahid 53.5, 10. Seasons Greetings (13) Angad 53.5, 11. Silver Days Again (8) Ram Nandan 53.5, 12. Analect (12) Kiran Rai 53, 13. Mazal Tov (14) Hindu S 52, 14. Swaghatham (2) Koshi K 52 and 15. Guiding Force (11) A. Baandal 50.5.

1. MAZAL TOV, 2. IRON CLAD, 3. CROWN CONSORT

5. DENNIS & YVONNE JARVIS MEMORIAL CUP (1,600m), rated 60 & above, 4-00: 1. Cavarozzi (5) Inayat 61.5, 2. Prince Corporate (13) J. Paswan 61.5, 3. Wellington (6) R. Shiva K 57.5, 4. Knight In Hooves (2) M. Prabhakaran 56, 5. Promise Kept (10) Antony 55, 6. Heroism (12) Arshad 54.5, 7. Shubankar (1) A. Merchant 53.5, 8. Cyrenius (4) G. Vivek 52.5, 9. King Louis (7) Hindu S 52.5, 10. Sound Of Conon’s (9) Jagadeesh 51.5, 11. Achook (3) S. Saqlain 51, 12. Square The Circle (8) Hasib Alam 50.5 and 13. Royal Icon (11) P. Sai Kumar 50.

1. KING LOUIS, 2. SHUBANKAR, 3. KNIGHT IN HOOVES

6. TALAKADU PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 4-30: 1. Wencheng (1) Shezad Khan 62, 2. Dornish (4) Vijay K 61, 3. Miraculous Girl (3) Gautam Raj 61, 4. N R I Touch (11) M. Shahid 61, 5. Break Away (6) Angad 59, 6. Natural One (10) Inayat 59, 7. Percivale (2) S. Qureshi 58.5, 8. Coorg General (13) T. Pavan 58, 9. Catalina (7) Md. Imran Ashraf 57.5, 10. Dallas (12) Afsar Khan 56, 11. Come Alive (8) Shreyas S 54, 12. Bacchus (14) A. Baandal 51.5, 13. Deemed To Fire (9) M. Rajesh K 51 and 14. Royal Title (5) Arshad 50.

1. NATURAL ONE, 2. COORG GENERAL, 3. BACCHUS

7. REGENCY GOLD PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Tenali (10) Kiran Rai 62.5, 2. Crimson Fire (5) G. Umesh 61, 3. Koala (1) Inayat 61, 4. Michelle Pride (12) M. Rajesh K 61, 5. D Warrior (9) Md. Mushraf 59.5, 6. Eye The Mind (7) Md. Sameer 59, 7. Wind Power (8) A. Merchant 58.5, 8. Ooh La La (3) Md. Aliyar 58, 9. Osiris (4) M. Naveen 57, 10. The Strikingly (11) P. Sai Kumar 56.5, 11. Green Reef (6) Salman Khan 55 and 12. Grizzly (2) G. Vivek 54.5.

1. THE STRIKINGLY, 2. OOH LA LA, 3. TENALI

Day’s best: KING LOUIS

Double: TREASURE CHEST — THE STRIKINGLY

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Mini Jackpot: 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

