December 17, 2022 12:38 am | Updated 12:38 am IST - BENGALURU

King Louis and Shamrock may fight out the finish of the Wolf 777 Bangalore 2000 Guineas (1,600m), the chief event of the races to be held here on Saturday (Dec. 17).

There will be no false rails.

1. SIR CHARLES TODHUNTER MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,100m), rated 20 to 45, 3.15 p.m.: 1. Smile Around (9) Srinath 60, 2. The King N I (10) Likith Appu 58.5, 3. Golden Ring (5) Khurshad 57.5, 4. The Republic Power (4) Sai Kiran 56.5, 5. Bellissimo (7) Chethan K 56, 6. Emma (2) Antony 56, 7. Empress Bella (6) Naveen K 56, 8. Isnt She Beautiful (12) Sandesh 56, 9. Oxytocin (8) L.A. Rozario 56, 10. The Sound Of Music (11) M. Chandrashekar 56, 11. Double Vision (13) Salman K 55, 12. Secret Lady (3) S. Shareef 55 and 13. Ultimate Chance (1) Rayan 55.

1. ISNT SHE BEAUTIFUL, 2. THE KING N I, 3. BELLISSIMO

2. SUTLEJ PLATE (1,800m), rated 00 to 25, 2.45: 1. Turkoman (4) Sandesh 62.5, 2. Rule Of Law (1) Darshan 60.5, 3. Speed Seven (5) L.A. Rozario 60, 4. Osibisa (6) Sai Kiran 58, 5. Love (3) M. Prabhakaran 57 and 6. Sand Castles (2) Vivek 53.

1. TURKOMAN, 2. SPEED SEVEN

3. SIR CHARLES TODHUNTER MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,100m), rated 20 to 45, 3.15: 1. Lauterbrunnen (2) Kiran Rai 62, 2. Star Admiral (9) L.A. Rozario 62, 3. Forty Niner (8) Tousif 61, 4. The Response (5) Sai Kiran 61, 5. Tripitaka (7) B.L. Paswan 61, 6. Appsara (1) Likith Appu 60, 7. Chisox (4) Shreyas S 60, 8. Domina (13) Antony 58, 9. The Golden Dream (11) Naveen K 58, 10. Fare Weather (6) Chethan K 55, 11. Peridot (3) Salman K 55, 12. Scarlet Ibis (10) R. Pradeep 55 and 13. The Grey Geranium (12) M. Chandrashekar 5.

1. TRIPITAKA, 2. LAUTERBRUNNEN, 3. DOMINA

4. D.M. SHIVASWAMY MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 40 to 65, 3.45: 1. Silvarius (2) S. John 62.5, 2. Elusive Girl (1) L.A. Rozario 59, 3. Douglas (5) Srinath 57.5, 4. Prague (4) Trevor 57.5, 5. Only You (8) Sandesh 56, 6. Southern Dynasty (7) Nazerul 55, 7. Scribbling Hopper (3) S. Shareef 54 and 8. Angel Bliss (-) (-) 52.5.

1. PRAGUE, 2. ONLY YOU, 3. DOUGLAS

5. WOLF 777 BANGALORE 2000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o colts, (Terms), 4.15: 1. Aldgate (3) Antony 57, 2. Disruptor (4) Darshan 57, 3. Fortunatus (2) Sandesh 57, 4. King Louis (5) Srinath 57, 5. Last Wish (6) P.S. Chouhan 57, 6. Shamrock (1) Suraj 57, 7. Siege Courageous (7) Trevor 57 and 8. Wild Emperor (8) Ashhad Asbar 57.

1. KING LOUIS, 2. SHAMROCK, 3. SIEGE COURAGEOUS

6. KITTY BANK PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 4.45: 1. Silver Dew (10) Darshan 60, 2. Extraordinary (7) Sai Kiran 59, 3. Fernet Branca (8) Antony 58.5, 4. Southern Ruler (6) Nazerul 58.5, 5. Anakin (1) Jagadeesh 57.5, 6. Del Mar (9) P.S. Chouhan 57.5, 7. Secretsuperstar (2) Chethan K 56.5, 8. Skyfire (3) Srinath 55.5, 9. Flying Quest (5) Likith Appu 55 and 10. In A Breeze (4) L.A. Rozario 54.

1. DEL MAR, 2. SKYFIRE, 3. FERNET BRANCA

7. DECEMBER PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5.15: 1. Caesars Palace (4) S. Shareef 60, 2. Splendido (5) Sandesh 60, 3. Dr Logan (2) Vaibhav 58, 4. Always Happy (3) Antony 55, 5. El Alamein (9) Rayan 55, 6. Masteroftheskies (8) Chethan K 55, 7. Urban Borbon (1) Nazerul 55, 8. Altair (6) Sai Kiran 54 and 9. Akasi (7) Vivek 52.

1. SPLENDIDO, 2. URBAN BORBON, 3. ALWAYS HAPPY

Day’s best: SPLENDIDO

Double: TURKOMAN - PRAGUE

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.