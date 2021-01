Kildare primed to make it three-in-a-row

Pune:

29 January 2021 00:30 IST

Trainer S.K. Sunderji’s ward Kildare who has won well in his last two starts, and is in great heart, may score a hat-trick in the Republic Cup, the feature event of Friday’s (Jan. 29) Mumbai races to be held at Pune. Rails will be announced one hour before the first race.

1. RADICAL FORCE PLATE (Div. II) (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46, 1.00 p.m.: 1. Live By Night (10) Trevor 59, 2. White River (3) Neeraj 56.5, 3. Allied Attack (5) Dashrath 54.5, 4. Dalasan (4) Ayyar 54.5, 5. Rising Sun (6) Parmar 54.5, 6. Accenture (2) Sandesh 53.5, 7. Evangeline (9) K. Kadam 53.5, 8. Caesar (11) Nazil 52, 9. Hioctane (8) Chouhan 52, 10. Rospomare (1) Merchant 51.5 and 11. Adonijah (7) Raghuveer 51.

1. LIVE BY NIGHT, 2. RISING SUN, 3. HIOCTANE

Advertising

Advertising

2. ADOLFITO PLATE (Div. I) (1,200m), Cl. IV, 5-y-o & over, rated 20 to 46, 1.30: 1. Belenus (6) P. Vinod 60, 2. Goshawk (2) T.S. Jodha 60, 3. Dumas (9) Zervan 59.5, 4. Fine Tune (7) S.J. Sunil 59, 5. Jetfire (5) Parmar 58.5, 6. Collegium (13) Gagandeep 58, 7. Dancing Lances (14) Aniket 58, 8. Rising Brave (11) A. Prakash 58, 9. Alpine Express (12) V. Jodha 57, 10. Pulverize (8) Bhawani 57, 11. Northern Singer (4) Kaviraj 56.5, 12. Cellini (1) Trevor 56, 13. Twinspire (3) Peter 55 and 14. Officer In Command (10) M. S. Deora 52.5.

1. CELLINI, 2. JETFIRE, 3. DUMAS

3. SHANTIDAS ASKURAN TROPHY (1,200m), Cl. II, rated 60 to 86, 2.00: 1. Juno’s Guest (1) Aniket 61, 2. Excellent Gold (2) Dashrath 57, 3. Golden Guest (8) Akshay Kumar 56.5, 4. Hidden Gold (4) Trevor 55, 5. Headway (5) Zervan 54.5, 6. Revelator (7) Sandesh 54, 7. Majestic Warrior (6) Kaviraj 53 and 8. Sharareh (3) Parmar 50.

1. GOLDEN GUEST, 2. SHARAREH, 3. HEADWAY

4. CABRIOLET PLATE (1,000m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 2.30: 1. Alexander (1) T.S. Jodha 56, 2. Multiencrypted (3) Parmar 56, 3. Red Merlot (5) Dashrath 56, 4. Ginsburg (4) Neeraj 54.5, 5. Hilma Klint (6) J. Chinoy 54.5, 6. Princess Shania (2) Zervan 54.5 and 7. Thundering Spirit (7) Sandesh 54.5.

1. MULTIENCRYPTED, 2. PRINCESS SHANIA, 3. ALEXANDER

5. ICEBREAKER PLATE (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66, 3.00: 1. Questionable (1) Gagandeep 60, 2. Sunrise Ruby (7) Nazil 57, 3. Princess Annabel (3) Bhawani 54, 4. Sandalphon (6) Trevor 51.5, 5. Benghazi (4) Neeraj 50, 6. Dreams (2) T.S. Jodha 49 and 7. Guarnerius (5) Parmar 49.

1. DREAMS, 2. SUNRISE RUBY, 3. PRINCESS ANNABEL

6. RADICAL FORCE PLATE (Div. I) (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46, 3.30: 1. Fanfare (4) Ajinkya 62, 2. Monarchos (9) Trevor 60, 3. Lion King (2) Zeeshan 58, 4. Properly Posh (6) Neeraj 57.5, 5. Justified (3) Sandesh 57, 6. Rubik Star (10) Bhawani 57, 7. Tasman (8) Nazil 56.5, 8. Black Cherry (7) J. Chinoy 56, 9. Fencing (1) Shailesh Shinde 55, 10. Arcadia (5) Mosin 54.5 and 11. North Star (11) Chouhan 54.5.

1. NORTH STAR, 2. JUSTIFIED, 3. BLACK CHERRY

7. REPUBLIC CUP (1,400m), (Terms) 4-y-o & over, 4.00: 1. Iron Age (2) Srinath 59, 2. Augustus Caesar (4) Neeraj 57.5, 3. Flying Visit (3) Trevor 55.5, 4. Kildare (1) Sandesh 54 and 5. St. Andrews (5) T.S. Jodha 54.

1. KILDARE, 2. IRON AGE

8. VICTORY MARCH PLATE (1,000m), Cl. V, rated 4 to 30, 4.30: 1. Arabian Perfection (7) M.S. Deora 59, 2. Head Honcho (8) Ayyar 59, 3. Ame (9) Parmar 58, 4. Princess Snow (13) Dashrath 57.5, 5. Trident (2) Shailesh 57.5, 6. Twinkling Star (3) Kaviraj 57.5, 7. Fendi (10) Merchant 57, 8. Treason (5) Zeeshan 56.5, 9. Brave (6) Aniket 56, 10. Stars For You (1) Bhawani 56, 11. About The Cloud (12) Nirmal 55.5, 12. Colosseum (11) Trevor 53.5, 13. Powerful Star (14) S. Kamble 53.5 and 14. Nusrat (4) Peter 51.5.

1. COLOSSEUM, 2. AME, 3. BRAVE

9. ADOLFITO PLATE (Div. II) (1,200m), Cl. IV, 5-y-o & over, rated 20 to 46, 5.00: 1. Timeless Deeds (9) Kaviraj 59, 2. Shae (12) Nazil 58, 3. Thunderclap (5) Chouhan 58, 4. Pleiades (8) T.S. Jodha 57.5, 5. Alauddin Khilji (14) Bhawani 56.5, 6. Monk (10) M.S. Deora 56, 7. Beemer (2) Akshay Kumar 55.5, 8. Between Friends (1) Ayyar 54.5, 9. Dilbar (7) S. Amit 54.5, 10. Pride’s Angel (11) Neeraj 54.5, 11. Tanhaiyaan (13) Trevor 54, 12. Flying Yoda (4) Aniket 53.5, 13. Titanium (6) S.J. Sunil 51.5 and 14. Sir Ramon (3) Zeeshan 49.

1. TANHAIYAAN, 2. MONK, 3. THUNDERCLAP

Day’s Best: CELLINI

Double: GOLDEN GUEST — DREAMS

Jackpot: (i) 2, 3, 4, 5 & 6. (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 3, 4 & 5. (ii) 6, 7 & 8. (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.

Super jackpot: 4, 5, 6, 7, 8 & 9.