Key To The Mint in great heart

The 3-year-old gelding Key To The Mint, who is in great heart, should win the Villoo C. Poonawalla Million, the main attraction of Sunday’s (Nov. 14) races here.

Rails will be announced one hour before the start of the first race.

1. POLISHED CHROME PLATE (DIV. II) (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30 — 1.00 p.m.: 1. Fortune Cookie (3) Neeraj 59, 2. Airmax (7) Zeeshan 56, 3. Flower Power (6) Aniket 56, 4. Kardashian (5) P. Vinod 55.5, 5. Lambretta (4) Bhawani 55.5, 6. Powerful Star (9) Nazil 54.5, 7. Suited Aces (1) Shelar 54.5, 8. Arabian Storm (8) Dashrath 51.5 and 9. Shadows (2) Kaviraj 51.

1. FORTUNE COOKIE, 2. LAMBRETTA, 3. ARABIAN STORM

2. COWAS NAZIR TROPHY (DIV. II) (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 1.30: 1. El Capitan (5) Kaviraj 59.5, 2. Sovereign Master (6) T.S. Jodha 54.5, 3. Waverunner (2) V. Bunde 54.5, 4. Untitled (9) Shelar 54, 5. Abishola (7) Parmar 52, 6. Fete Accompli (4) Nazil 52, 7. Historic (8) Zeeshan 51, 8. La Peregrina (3) Dashrath 50.5 and 9. Anoushka (1) P. Vinod 49.

1. EL CAPITAN, 2. SOVEREIGN MASTER, 3. LA PEREGRINA

3. Dr. P.K. SARDESHMUKH MAHARAJ TROPHY (1,200m), (Terms) Maiden, 2-y-o only — 2.00: 1. Arbitrage (2) Shahrukh 56, 2. Braxton (1) T.S. Jodha 56, 3. Hawk Of The Wind (5) Yash Narredu 56, 4. Indian Patriot (4) P. Dhebe 56, 5. Dear Lady (6) Neeraj 54.5 and 6. O Hasini (3) C. Umesh 54.5.

1. DEAR LADY, 2. HAWK OF THE WIND

4. MOOSA M. HOOSEIN TROPHY (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66 — 2.30: 1. Enigma (4) Kirtish 59.5, 2. Cellini (6) T.S. Jodha 56, 3. Rambler (5) Yash Narredu 53.5, 4. Red Merlot (2) Dashrath 53, 5. Red Carnation (1) Aniket 52 and 6. World Is One (3) Kaviraj 49.

1. ENIGMA, 2. RAMBLER

5. D.N. ZODGE PLATE (1,800m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 3.00: 1. El Patron (7) Neeraj 56, 2. Lord Byron (4) P.S. Chouhan 56, 3. Remy Red (6) J. Chinoy 56, 4. Sky Storm (1) Parmar 56, 5. Zarak (8) Dashrath 56, 6. Aah Bella (2) Sandesh 54.5, 7. Expedition (3) Yash Narredu 54.5 and 8. Hela (5) Bhawani 54.5.

1. LORD BYRON, 2. AAH BELLA, 3. EL PATRON

6. COWAS NAZIR TROPHY (DIV. I) (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 3.30: 1. Endeavour (1) Kirtish 61.5, 2. Fuhrer (7) Kaviraj 61, 3. Enlightened (2) P. Shinde 60.5, 4. Wild Fire (5) Aniket 60, 5. Falconette (9) P. Vinod 59, 6. Perfect Perfecto (4) A. Prakash 57, 7. Periwinkle (3) Nazil 56.5, 8. Slam Dunk (8) Zeeshan 55.5 and 9. Touch Of Faith (6) Parmar 52.5.

1. ENDEAVOUR, 2. FUHRER, 3. ENLIGHTENED

7. VILLOO C. POONAWALLA MILLION (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 4.00: 1. Fast Rain (7) Parmar 56, 2. Fidato (1) Dashrath 56, 3. Key To The Mint (3) Neeraj 56, 4. Presidential (8) P.S. Chouhan 56, 5. Pure (2) Sandesh 56, 6. Emerald (5) Kaviraj 54.5, 7. Full Of Grace (6) P. Dhebe 54.5 and 8. Mystical Rose (4) Yash Narredu 54.5.

1. KEY TO THE MINT, 2. MYSTICAL ROSE, 3. PRESIDENTIAL

8. ISMAIL KHAN PLATE (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 4.30: 1. Vincenzo (5) Sandesh 59.5, 2. Rubik Star (9) Bhawani 58.5, 3. Fassbinder (8) Akshay 58, 4. Ciplad (3) Yash Narredu 54, 5. Northern Lights (7) Chouhan 54, 6. Percivale (2) A. Prakash 54, 7. Gusty Girl (4) Ayyar 53.5, 8. Silent Knight (10) Shelar 52.5, 9. Hawk Eye (6) Nazil 51.5, 10. Princess Of Naples (11) Zeeshan 51.5 and 11. Shes The Queen (1) Kaviraj 51.

1. NORTHERN LIGHTS, 2. CIPLAD, 3. VINCENZO

9. POLISHED CHROME PLATE (DIV.I) (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30 — 5.00: 1. Well Speaking (8) Nazil 60.5, 2. Anointed (9) P. Shinde 60, 3. Trinket (6) P. Vinod 60, 4. Cognosco (7) Ayyar 59, 5. Hellbent (4) Parmar 59, 6. Camille (1) V. Bunde 58, 7. Little More (2) Dashrath 57, 8. Accenture (3) Kirtish 56 and 9. Dawnstar (5) Kaviraj 53.5.

1. HELLBENT, 2. WELL SPEAKING, 3. TRINKET

Day’s Best: ENDEAVOUR

Jackpot: (i) 2, 3, 4, 5 & 6. (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 3, 4 & 5. (ii) 6, 7 & 8. (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.

Super Jackpot : 4, 5, 6, 7, 8 & 9.