Kesariya Balam should make amends

Trainer R.H. Sequeira’s Kesariya Balam, who ran second in his last start, should make amends in the Prince Of Berar Trophy, the main event of Monday’s (Dec. 20) races here.

1. VIKARABAD PLATE (1,400m), Maiden (Terms), 2-y-o only (Cat. II) — 1.15 p.m.: 1. Canterbury (4) Md. Ismail 56, 2. Essential (5) Mukesh Kumar 56, 3. Fame Forever (8) Abhay Singh 56, 4. London Bell (2) Nakhat Singh 56, 5. Midsummer Star (6) C.S. Jodha 56, 6. Survivor (7) P.S. Chouhan 56, 7. Candy Girl (1) Ajeeth Kumar 54.5 and 8. Pleroma (3) Akshay Kumar 54.5.

1. ESSENTIAL, 2. FAME FOREVER, 3. MIDSUMMER NIGHT

2. STARRY SCENE PLATE (DIV. I) (1,400m) Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 1.50: 1. Star Dancer (6) Kiran Naidu 60, 2. Quality Warrior (8) Abhay Singh 57.5, 3. Gregor Clegane (3) Aneel 57, 4. Grand Finale (9) G. Naresh 55.5, 5. Truth And Dare (1) S.J. Sunil 55, 6. Zeus (2) Surya Prakash 55, 7. Grand Duke (7) R.S. Jodha 53.5, 8. Princess Shania (5) Koushik 53.5, 9. Despang (10) P.S. Chouhan 53 and 10. Sea Wolf (4) Gaurav Singh 53.

1. DESPANG, 2. QUALITY WARRIOR, 3. STAR DANCER

3. STARRY SCENE PLATE (DIV. II) (1,400m) Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.25: 1. Beauty Flame (5) Gaurav Singh 60, 2. Winning Streak (2) Abhay Singh 58.5, 3. Pacific Command (9) Akshay Kumar 58, 4. Special Effort (6) P.S. Chouhan 57, 5. Valiant Prince (3) Rupal Singh 56.5, 6. Asturias (10) Kiran Naidu 55, 7. Sally (4) A.A. Vikrant 55, 8. Space Walk (8) C.P. Bopanna 55, 9. Cash Register (7) Ashad Asbar 54.5 and 10. Sorry Darling (1) Aneel 54.

1. PACIFIC COMMAND, 2. BEAUTY FLAME, 3. SPECIAL EFFORT

4. DR. S.R. CAPTAIN MEMORIAL CUP (1,600m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.00: 1. Mirana (4) Ashad Asbar 60.5, 2. Just Incredible (6) Aneel 56.5, 3. Mark My Word (10) Nakhat Singh 56.5, 4. Crazy Horse (8) Suraj Narredu 55.5, 5. Miss Marvellous (5) Afroz Khan 55, 6. Moringa (2) Surya Prakash 54.5, 7. Super Angel (3) Akshay Kumar 54, 8. Galwan (1) P.S. Chouhan 53.5, 9. In Contention (9) C.S. Jodha 51.5 and 10. Pinatubo (7) Rupal Singh 50.

1. IN CONTENTION, 2. MIRANA, 3. GALWAN

5. CYNDY PLATE (2,000m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.30: 1. Nightmare (11) Mukesh Kumar 60.5, 2. Bold Bidding (9) Akshay Kumar 59, 3. Dream Station (4) A.A. Vikrant 58.5, 4. Forever Bond (5) P.S. Chouhan 56, 5. Ice Berry (10) Gaurav Singh 56, 6. Lightning Power (1) Afroz Khan 56, 7. Philanthropist (2) C.S. Jodha 55.5, 8. Lightning Fairy (7) Ajeeth Kumar 55, 9. Greek’s Ace (6) B. Nikhil 53, 10. Queen Blossom (3) Rupal Singh 53 and 11. Amalfitana (8) Nakhat Singh 50.

1. BOLD BIDDING, 2. LIGHTNING FAIRY, 3. FOREVER BOND

6. PRINCE OF BERAR TROPHY (1,800m), rated 60 to 85 (Cat. II) — 4.10: 1. Premier Action (8) Gaurav Singh 61.5, 2. Shivalik Sight (6) Rupal Singh 61.5, 3. Ashwa Yashobali (1) B.R. Kumar 55.5, 4. Skipton (3) Mukesh Kumar 55.5, 5. Scramjet (4) Suraj Narredu 55, 6. Staridar (9) B. Nikhil 54, 7. Her Legacy (7) Santosh Raj 53.5, 8. Strategist (2) Nakhat Singh 51.5, 9. Kesariya Balam (10) Akshay Kumar 50 and 10. Summer Night (5) C.S. Jodha 50.

1. KESARIYA BALAM, 2. SCRAMJET, 3. SUMMER NIGHT

7. CHAITANYA RATHAM PLATE (1,200m), rated upto 25 (Cat. III) — 4.45: 1. Most Loveable (5) Gaurav Singh 60, 2. Turning Wheel (4) Abhay Singh 59.5, 3. Arba Wahed Arba (8) Md. Ismail 58.5, 4. Exotic Dancer (6) A.A. Vikrant 58, 5. Miss Little Angel (10) Koushik 58, 6. New Role (1) R.S. Jodha 57.5, 7. Starwalker (9) Rafique Sk. 57.5, 8. Air Salute (2) Afroz Khan 55, 9. Jo Malone (7) Aneel 53.5 and 10. Big Day (3) Nakhat Singh 53.

1. TURNING WHEEL, 2. EXOTIC DANCER, 3. STARWALKER

Day’s Best: IN CONTENTION

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.