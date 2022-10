Kesariya Balam for the feature event

October 22, 2022 00:30 IST

Trainer R.H. Sequeira’s Kesariya Balam may win the Smt. Teegala Sulochana Reddy Memorial Cup, the feature event of Saturday’s (Oct. 22) races.

1. ASMAN GARH PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.10 p.m.: 1. Malibu (6) Mukesh Kumar 60.5, 2. Starwalt (3) P. Ajeeth Kumar 60, 3. Shah Of Iran (5) Afroz Khan 57.5, 4. Soorya Vahan (8) Md. Ismail 57.5, 5. Vision Of Rose (9) Koushik 56.5, 6. Candy Girl (7) R.S. Jodha 55.5, 7. Hugh Capet (2) D.S. Deora 52.5, 8. Take Me As I Am (4) G. Naresh 51.5, 9. Exponent (1) Surya Prakash 51 and 10. Glimmer Of Hope (10) B. Nikhil 50.

1. STARWALT, 2. MALIBU, 3. SOORYA VAHAN

2. BOLD VENTURE PLATE (1,100m), rated 40 to 65 (Cat. II), 2.45: 1. Blissful (4) R.S. Jodha 60, 2. By The Bay (5) Kiran Naidu 60, 3. N R I Vision (2) Santosh Raj 59.5, 4. Ballerina (8) Suraj Narredu 58.5, 5. Vintage Brut (3) M. Madhu Babu 58.5, 6. Cosmic Run (1) Khurshad Alam 54, 7. Exotic Dancer (9) Aneel 53, 8. Ok Boss (6) Md. Ismail 52.5, 9. The Sensation (7) Gaurav Singh 51.5, 10. Bellagio (11) B. Nikhil 50.5 and 11. Pacific Command (10) Surya Prakash 50.5.

1. BY THE BAY, 2. BALLERINA, 3. BLISSFUL

3. NEWMARKET PLATE (1,600m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 3.15: 1. Lamha (4) Akshay Kumar 60, 2. Makhtoob (10) B. Nikhil 58.5, 3. N R I Sun (9) Antony Raj 55, 4. Beauty Flame (3) Santosh Raj 54.5, 5. Just Incredible (5) P. Sai Kumar 54.5, 6. Four One Four (8) Gaurav Singh 54, 7. Sun Dancer (6) Afroz Khan 54, 8. Francis Bacon (2) Surya Prakash 53.5, 9. Aerial Combat (1) G. Naresh 52.5 and 10. Linewiler (7) Kuldeep Singh 51.

1. LAMHA, 2. N R I SUN, 3. JUST INCREDIBLE

4. BLUE MAX PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.45: 1. Carlisle (10) Mukesh Kumar 60, 2. Dr Dee Dee (6) B.R. Kumar 58, 3. N R I Millennium (9) G. Naresh 58, 4. Rovaniemi (4) Suraj Narredu 57.5, 5. N R I Secret (7) Antony Raj 57, 6. Sweet Dancer (5) Akshay Kumar 57, 7. Doe A Deer (12) Afroz Khan 56, 8. High Reward (8) R.S. Jodha 56, 9. Blue Label (2) Surya Prakash 54.5, 10. Archangels (1) P. Ajeeth Kumar 52, 11. Bijili (3) Md. Ismail 51.5 and 12. China Town (11) P. Sai Kumar 50.5.

1. CARLISLE, 2. SWEET DANCER, 3. ROVANIEMI

5. SMT. TEEGALA SULOCHANA REDDY MEMORIAL CUP (1,600m), rated 60 to 85 (Cat. II), 4.15: 1. Top Secret (5) D.S. Deora 61.5, 2. Staridar (1) Santosh 57.5, 3. Super Angel (3) Gaurav Singh 57, 4. Kesariya Balam (7) Akshay Kumar 56.5, Red Snaper (6) Afroz Khan 56, 6. Mirana (2) P. Ajeeth Kumar 52.5 and 7. Ashwa Raudee (4) Kuldeep Singh 50.

1. KESARIYA BALAM, 2. STARIDAR, 3. SUPER ANGEL

6. SHAMSHABAD PLATE (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 4.45: 1. Different (12) P. Ajeeth Kumar 60, 2. Miss Marvellous (8) Rafique Sk. 60, 3. Rhythm Selection (9) Md. Ismail 59, 4. Star Racer (3) Aneel 59, 5. Hashtag (11) Mukesh Kumar 58.5, 6. Mind Reader (2) R.S. Jodha 58, 7. Golden Forza (5) P. Sai Kumar 57.5, 8. Flamingo Fame (6) Suraj Narredu 56, 9. Thunder Road (4) B. Nikhil 55.5, 10. Sporting Smile (1) Kuldeep Singh 54.5, 11. Blazing Jupiter (10) B.R. Kumar 51.5 and 12. Ayur Tej (7) Afroz Khan 50.5.

1. FLAMINGO FAME, 2. DIFFERENT, 3. MISS MARVELLOUS

Day’s Best: FLAMINGO FAME

Jackpot: 2, 3, 4, 5 & 6.

Mini Jackpot: 3, 4, 5 & 6.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 4, 5 & 6.

Tanala: All races.