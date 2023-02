Kenaf claims N. Nari Reddy Memorial Million

February 26, 2023 06:53 pm | Updated 06:53 pm IST - Hyderabad:

Trainer L. D’Silva’s Kenaf, ridden by Afroz Khan, won the N. Nari Reddy Memorial Million, the main attraction of Sunday’s (Feb. 26) races here. The winner is owned by Mr. Hari Sharan Devgan, Mr. Rajesh Sanghani & Mr. G.B.R. Prasad.

L. D’ Silva saddled three more winners while Afroz rode two more winners of the day.

1. OLYMPIC FLAME PLATE: COMING HOME (D.S. Deora) 1, Shubhrak (Afroz Khan) 2, Star Medal (R.S. Jodha) 3 and Muaser (P. Ajetth Kumar) 4. 1-1/2, 2-1/4 and 3/4. 1m, 27.38s. ₹23 (w), 10, 23 and 24 (p). SHP: 52, THP: 78, SHW: 13 and 19, FP: 163, Q: 81, Tanala: 961. Favourite: Coming Home. Owner: Mr. Rajeev Sharma. Trainer: Magan Singh.

2. TIME AND PLACE PLATE (Div. II): SPLENDOUR ON GRASS (P. Sai Kumar) 1, Happy Soul (Gaurav Singh) 2, Final Judgement (Akshay Kumar) 3 and Fly Me (Md. Ismail) 4. Not run: Subha. 1/2, 5-1/2 and 2-1/4. 1m, 12.95s. ₹17 (w), 11, 12 and 15 (p). SHP: 29, THP: 33, SHW: 13 and 13, FP: 37, Q: 19, Tanala: 54. Favourite: Splendour On Grass. Owner: Mr. Sanjay R. Goyani. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

3. FLIRTING VISION PLATE: DIVINE DESTINY (Ashad Asbar) 1, Voice Of A Dream (P. Ajeeth Kumar) 2, Sucker Punch (Afroz Khan) 3 and Alpine Girl (Mohit Singh) 4. 8-1/2, Hd and 3. 2m, 37.61s. ₹40 (w), 11, 11 and 15 (p). SHP: 36, THP: 38, SHW: 24 and 18, FP: 110, Q: 58, Tanala: 380. Favourite: Voice Of A Dream. Owners: Mr. Champaklal Zaveri, Mrs. Bindu C. Zaveri rep. Zaveri Stud Farm Pvt. Ltd., Miss Harsha N. Desai & Miss. Niti N. Desai. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

4. TIME AND PLACE PLATE (Div. I): ADBHUT (Afroz Khan) 1, Sangreal (Akshay Kumar) 2, Great Giver (Gaurav Singh) 3 and N R I Fairy (Hindu Singh) 4. 1/2, 2 and 1. 1m, 12.88s. ₹23 (w), 12, 11 and 17 (p). SHP: 27, THP: 44, SHW: 15 and 10, FP: 36, Q: 18, Tanala: 114. Favourite: Sangreal. Owner: Mr. Harisharan Devgan. Trainer: L. D’Silva.

5. MCEME ROLLING TROPHY: BEAUTY BLAZE (Akshay Kumar) 1, Malibu (Rafique Sk.) 2, Above The Law (Md. Ismail) 3 and Garnet (Kiran Naidu) 4. 4-1/2, Shd and Shd. 1m, 12.05s. ₹26 (w), 13, 108 and 44 (p). SHP: 288, THP: 80, SHW: 17 and 222, FP: 1,309, Q: 862, Tanala: 13, 048. Favourite: Beauty Blaze. Owner: Mr. Md. Kashif Ali Khan. Trainer: N. Rawal.

6. N. NARI REDDY MEMORIAL MILLION: KENAF (Afroz Khan) 1, Siddharth (Ashad Asbar) 2, Clare (P. Sai Kumar) 3 and Reigning Beauty (B. Nikhil) 4. 2-1/2, 3-1/4 and 1/2. 1m, 11.79s. 23 (w), 15 and 14 (p). SHP: 34, THP: 21, SHW: 10 and 12, FP: 43, Q: 16, Tanala: 58. Favourite: Siddharth. Owners: Mr. Hari Sharan Devgan, Mr. Rajesh Sanghani & Mr. G.B.R. Prasad. Trainer: L. D’Silva.

7. CHIEF JUSTICE TROPHY (Div. I): WINNING STREAK (Md. Ekram Alam) 1, Painted Apache (P. Ajeeth Kumar) 2, Nugget (Akshay Kumar) 3 and Just Incredible (P. Sai Kumar) 4. 1-1/4, Shd and Shd. 1m, 39.34s. ₹96 (w), 23, 12 and 12 (p). SHP: 54, THP: 72, SHW: 33 and 54, FP: 422, Q: 161, Tanala: 1,138. Favourite: Nugget. Owners: Mr. M. Ramakrishna Reddy, Col. S.B. Nair & Mr. Arjun Reddy Ramasahayam. Trainer: L. D’Silva.

8. CHIEF JUSTICE TROPHY (Div. II): ONLY MY WAY (Afroz Khan) 1, Juramento (Akshay Kumar) 2, Candy Girl (Md. Ekram Alam) 3 and Nightmare (Hindu Singh) 4. 1/2, 1/2 and 3. 1m, 38.59s. ₹142 (w), 29, 15 and 16 (p). SHP: 35, THP: 47, SHW: 31 and 18, FP: 722, Q: 308, Tanala: 3,043. Favourite: Nightmare. Owner: Mr. Syed Mohiuddin Mufeed. Trainer: L. D’Silva.

Jackpot: 70%: ₹43,103 (7 tkts.) & 30%: 545 (237 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 648 (88 tkts.), (ii) 74,788 (c/f).

Treble: (i) 231 (147 tkts.), (ii) 333 (87 tkts.), (iii) 4,518 (12 tkts.).