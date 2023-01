Kamaria takes the honours in the Byculla Club Trophy

January 21, 2023 07:04 pm | Updated 07:04 pm IST - Mumbai:

Trainer Karthik Ganapathy’s mare Kamaria, piloted by Bhawani Singh, won the Byculla Club Trophy, the feature event of Saturday’s (Jan. 21) races. The winner is owned by M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust.

1. MRS. PATMORE TROPHY (Div. II): GOLDIVA (A. Sandesh) 1, Stunning Visual (Nazil) 2, Gimme (P. Dhebe) 3 and Toofaan (Merchant) 4. Not run: Spiritual Rock. 1-3/4, Head and 3-1/4.1m, 39.64s. ₹14 (w), 10, 20 and 22 (p). SHP: 62, FP: 71, Q: 82, Tanala: 312 and 95. Favourite: Goldiva. Owners: M/s. Mukul Sonawala & Chetan Shah. Trainer: Dallas Todywalla.

2. JACQUELINE TROPHY: COEUR DE LION (Mustakim Alam) 1, Kamilah (Neeraj) 2, In Contention (Parmar) 3 and Giant Star (V. Bunde) 4. 1, 3/4 and 1-1/4. 1m, 37.10s. ₹13 (w), 14 and 29 (p). SHP: 46, FP: 75, Q: 115, Tanala: 380 and 173. Favourite: Coeur De Lion. Owner: M/s. Hoshang K. Pashootan & Maloji Bhosale. Trainer: Narendra Lagad.

3. MACCHUPICCHU TROPHY: DALI SWIRL (Haridas Gore) 1, Balenciaga (Neeraj) 2, Ataash (P. Shinde) 3 and Majorella Blue (C.S. Jodha) 4. 3, 1 and 1-1/4. 1m, 24.69s. ₹103 (w), 28, 22 and 10 (p). SHP: 54, FP: 1,172, Q: 346, Tanala: 2,221 and 1,360. Favourite: Excellent Star. Owner: Mr. Thanniru Srinivas. Trainer: Faisal A. Abbas.

4. PELICAN TROPHY: GOLDEN NEIL (A. Sandesh) 1, Zarak (Nazil) 2, Regal Command (Bhawani) 3 and Easy Rider (Zervan) 4. Nose, 3 and Shd. 2m, 3.82s. ₹18 (w), 14, 44 and 27 (p). SHP:198, FP: 355, Q: 202, Tanala: 4,814 and 1,375. Favourite: Golden Neil. Owner: Mr. Laxmikumar Goculdas rep. B.S. Services Pvt. Ltd. Trainer: Narendra Lagad.

5. NOBLE EAGLE TROPHY: GENEROSITY (P. Trevor) 1, Miranda (C. Umesh) 2, Maysara (C.S. Jodha) 3 and Bubbly Boy (Zervan) 4. 2-1/2, Shd and 5-1/4. 59.24s. ₹88 (w), 34, 19 and 36 (p). SHP: 49, FP: 881, Q: 541, Tanala: 28,017 and 6,003. Favourite: Cordelia. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mr. Vispi R. Patel. Trainer: P. Shroff.

6. MRS. PATMORE TROPHY (Div. I): BRAVE BEAUTY (P. Trevor) 1, Alpha Domino (Neeraj) 2, Attained (Sandesh) 4 and Sweet Emotion (Parmar) 4. 2-1/2, nose and 2. 1m, 39.21s. 21 (w), 12, 16 and 18 (p). SHP: 74, FP: 169, Q: 137, Tanala: 510 and 138. Favourite: Brave Beauty. Owners: Mr. Deepak Suryavanshi, Mr. G. Shewakramani & Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: Hosidar Daji.

7. THUMBELINA TROPHY: JET TYPHOON (Kirtish Bhagat) 1, Twelfth Earl (S. Saqlain) 2, Jetfire (D.A. Naik) 3 and Dalasan (Nazil) 4. 1-1/2, 2 and 1. 1m, 11.59s. ₹65 (w), 23, 55 and 21 (p). SHP: 104, FP: 1,083, Q: 571, Tanala: 33,972 and 4,853. Favourite: Superleggera. Owner: Mr. Ajay Kumar. Trainer: Hosidar Daji.

8. BYCULLA CLUB TROPHY: KAMARIA (Bhawani Singh) 1, Chamonix (P.S. Chouhan) 2, Truly Epic (C.S. Jodha) 3 and Caprisca (Sandesh) 4. 1, 1-1/2 and 8. 3m, 9.16s. ₹56 (w), 19 and 10 (p). SHP: 24, FP: 110, Q: 16, Tanala: 236 and 149. Favourite: Chamonix. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Karthik Ganapathy.

Jackpot: 70%: ₹94,114 (c/f) & 30%: 3,103 (13 tkts.).

Treble: (i) 667 (27 tkts.), (ii) 2,510 (12 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 39, 393 (c/f), 30%: 2,110 (8 tkts.).