Kalki should repeat in the feature event

February 18, 2024 12:33 am | Updated 12:33 am IST - Hyderabad

Trainer Bharat Singh’s colt Kalki, who won well in his last start, should repeat in the Deccan Bookmakers Welfare Association Alcock Arabian Million (Gr. 3), the feature event of Sunday’s (Feb. 18) races.

1. SEA BIRD PLATE (1,100m) (Terms), 3-y-o only (Cat. II) — 12. 40 p.m.: 1. Cannon Rose (4) P. Sai Kumar 56, 2. Glorious Power (3) Afroz Khan 56, 3. Blazing Saddle (1) Md. Ismail 53.5, 4. Peanut (6) Abhay Singh 53.5, 5. Anahita (5) P. Ajeeth Kumar 52, 6. Cherish The Lady (7) Santosh Raj 52, 7. Newfound Glory (8) Ajay Kumar 52 and 8. Vital Sign (2) Kaviraj 52.

1. CANNON ROSE, 2. GLORIOUS POWER, 3. PEANUT

2. DREAM GIRL PLATE (1,800m), rated up to 25 (Cat. III) — 1.10: 1. Muaser (5) Nakhat Singh 60, 2. Tortilla Chip (1) P. Sai Kumar 59.5, 3. Cash Register (2) Surya Prakash 59, 4. London Bell (3) R.S. Jodha 57.5, 5. Special Effort (6) Md. Ismail 57.5, 6. My Way Or Highway (4) Mohit Singh 56.5 and 7. Magic Princess (7) B.R. Kumar 53.5.

1. TORTILLA CHIP, 2. CASH REGISTER, 3. LONDON BELL

3. MCEME ROLLING TROPHY (Div. II) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 1.40: 1. Amyra (1) Mohit Singh 60, 2. Tripurari (6) Deepak Singh 59, 3. Malibu (3) Md. Ekram Alam 57.5, 4. Adbhut (7) Afroz Khan 55.5, 5. Kenna (2) Kuldeep Singh (Sr) 54.5, 6. Only The Brave (10) Md. Ismail 53.5, 7. Sangreal (9) Santosh Raj 53.5, 8. Pontefract (4) B.R. Kumar 52, 9. Calista Girl (5) Kuldeep Singh (Jr) 51.5 and 10. Shadow Fax (8) Kaviraj 51.5.

1. KENNA, 2. MALIBU, 3. SHADOW FAX

4. RAJA BAHADUR VENKATARAMA REDDY MEMORIAL CUP (Div. II) (1,600m), 5-y-o and upward, rated 60 to 85 (Cat. II) — 2.15: 1. Nugget (6) Kuldeep Singh (Jr) 60, 2. Icicle (7) Mukesh Kumar 56, 3. Miss Little Angel (5) B.R. Kumar 55, 4. Great Guns (8) P. Sai Kumar 54.5, 5. Hugh Capet (3) Kuldeep Singh (Sr) 53.5, 6. Bangor On Dee (1) Md. Ekram Alam 53, 7. Morior Invictus (2) Santosh Raj 52.5 and 8. Ivanhoe (4) Surya Prakash 50.5.

1. GREAT GUNS, 2. NUGGET, 3. ICICLE

5. DECCAN BOOKMAKERS WELFARE ASSOCIATION ALCOCK ARABIAN MILLION (Gr. 3) (1,400m) (Terms), 3-y-o only — 2.45: 1. Kalki (2) Surya Prakash 56, 2. Dapper Look (1) Nakhat Singh 53, 3. King Immortal (4) P. Ajeeth Kumar 53 and 4. Talking Stick (3) Santosh Raj 53.

1. KALKI

6. MCEME ROLLING TROPHY (Div. I) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.15: 1. Miss Maya (8) Mukesh Kumar 60, 2. See My Spark (5) Shivansh 58, 3. Red Snaper (10) Afroz Khan 57, 4. Midsummer Star (6) P. Sai Kumar 56.5, 5. Colt Pistol (7) B.R. Kumar 54, 6. Pinatubo (2) Kuldeep Singh (Sr) 53, 7. Salisbury (3) Rafique Sk. 52.5, 8. Star Racer (4) Surya Prakash 51.5, 9. Wind Sprite (9) Md. Ekram Alam 51 and 10. Honourable Lady (1) Kuldeep Singh (Jr) 50.5.

1. MIDSUMMER STAR, 2. MISS MAYA, 3. COLT PISTOL

7. RAJA BAHDUR VENKATARAMA REDDY MEMORIAL CUP (Div. I) (1,600m), 5-y-o and upward, rated 60 to 85 (Cat. II) — 3.45: 1. Painted Apache (5) P. Ajeeth Kumar 61.5, 2. Mireya (4) Ajay Kumar 56.5, 3. Yesterday (7) Surya Prakash 55.5, 4. Miss Marvellous (6) Md. Ekram Alam 54.5, 5. N R I Sport (1) Kuldeep Singh (Sr) 53, 6. City Of Blessing (8) P. Sai Kumar 52.5, 7. Del Heights (2) Mohit Singh 52 and 8. Sun Dancer (3) Afroz Khan 51.

1. MIREYA, 2. CITY OF BLESSING, 3. MISS MARVELLOUS

8. SIR BRUCE PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 4.15: 1. Precious Gift (14) A.A. Vikrant 60, 2. D Right Time (3) Deepak Singh 59, 3. Flashing Memories (1) Md. Ekram Alam 59, 4. Hurricane Bay (12) Afroz Khan 56, 5. That’s My Love (5) Kuldeep Singh (Jr) 55.5, 6. Deccan Ranger (10) Mohit Singh 54, 7. Dali’s Champion (4) Surya Prakash 53.5, 8. Sun And Wind (13) Md. Ismail 53.5, 9. Antidote (6) Kaviraj 52.5, 10. Arthisha (7) P. Sai Kumar 52, 11. Nityasundara (11) G. Naresh 52, 12. Nkalanzinzi (9) Kuldeep Singh (Sr) 51.5, 13. Battle On (8) Santosh Raj 51 and 14. Urgent (2) Abhay Singh 51.

1. HURRICANE BAY, 2. ANTIDOTE, 3. FLASHING MEMORIES

Day’s Best: KENNA.

Jackpot: 3, 4, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: 1, 2, 3, 4, 6, 7 & 8.