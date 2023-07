Kalamitsi takes the honours in Karnataka Police Cup

July 22, 2023 07:39 pm | Updated 07:40 pm IST - BENGALURU:

S. Attaollahi-trained Kalamitsi (Trevor up) won the Karnataka Police Cup, the feature event of the races held here on Saturday (July 22). The winner is owned by Mr. Solomon Benveniste, M/S. Deciding Factor LLP, Mr. Tegbir Singh Brar rep. Sarainaga Racing Pvt Ltd & Mr. Hemang D. Doctor & Mr. Lokessh Ahuja. Jockey Trevor won three races on the day.

The results:

1. BOLD GESTURE PLATE: GREENWICH (S. John) 1, Way Of Life (R. Pradeep) 2, Sky Princess (Sai Kiran) 3 and Bellissimo (Afsar Khan) 4. 4, Shd and 1-3/4. 1m, 14.85s. ₹23 (w), 13, 38 and 18 (p), SHP: 150, THP: 46, FP: 449, Q: 311, Trinella: 2,425, Exacta: 31,705. Favourite: Greenwich. Owners: M/s. Arun Alagappan Racing LLP & Mr. S. Pathy. Trainer: Arjun Mangalorkar.

2. DONCASTER PLATE: AIRCRAFT (Trevor) 1, Memorable Time (Akshay K) 2, Ultimate Chance (G. Vivek) 3 and Glow In The Dark (Sai Kiran) 4. Lnk, 4-1/4 and 3/4. 1m, 39.48s. ₹27 (w), 12, 13 and 39 (p), SHP: 34, THP: 86, FP: 93, Q: 39, Trinella: 907, Exacta: 3,277. Favourite: Glow In The Dark. Owners: Mr. Sridhar Murthy Srinivas & Mr. Roopesh S. Trainer: Warren Singh.

3. ABOLINE PLATE (Div. II): FOI (Akshay K) 1, Chiraag (Shreyas S) 2, Domina (C. Umesh) 3 and Solo Prince (Arvind K) 4. 2-1/2, 3/4 and 1-1/2. 1m, 13.74s. ₹19 (w), 13, 21 and 18 (p), SHP: 71, THP: 48, FP: 104, Q: 73, Trinella: 550, Exacta: 1,556. Favourite: Foi. Owner & trainer: Mr. Aravind G.

4. DR. K.M. SRINIVASA GOWDA MEMORIAL CUP: SLAINTE (Abdul Fazal) 1, King Louis (Trevor) 2, Golden Time (Vinod Shinde) 3 and Able One (Jagadeesh) 4. 2-3/4, 2-1/2 and 2-1/2. 1m, 25.02s. ₹79 (w), 17, 10 and 30 (p), SHP: 41, THP: 64, FP: 179, Q: 54, Trinella: 1,787, Exacta: 6,745. Favourite: King Louis. Owner: Sarainaga Racing Pvt Ltd. Trainer: James Mckeown.

5. KARNATAKA POLICE CUP: KALAMITSI (Trevor) 1, Shubankar (Akshay K) 2, Knight In Hooves (M. Prabhakaran) 3 and Ashwa Magadheera (Suraj) 4. 4-1/4, 1-3/4 and 2-3/4. 1m, 51.20s. ₹27 (w), 17 and 10 (p), SHP: 24, THP: 26, FP: 64, Q: 47, Trinella: 374. Favourite: Ashwa Magadheera. Owners: Mr. Solomon Benveniste, M/S. Deciding Factor LLP, Mr. Tegbir Singh Brar rep. Sarainaga Racing Pvt Ltd & Mr. Hemang D. Doctor & Mr. Lokessh Ahuja. Trainer: S. Attaollahi.

6. BETWAY CAPE DANCE PLATE: WEST BROOK (Trevor) 1, Red Falcon (S. Saqlain) 2, Norwegian Wood (Akshay K) 3 and Clockwise (C. Umesh) 4. 1-1/4, 3-3/4 and 1-3/4. 1m, 25.43s. ₹50 (w), 19, 13 and 18 (p), SHP: 39, THP: 48, FP: 136, Q: 64, Trinella: 603, Exacta: 4,416. Favourite: Red Falcon. Owners: M/s. DT Racing & Breeding LLP & Mr. Mukul A. Sonawala. Trainer: S. Attaollahi.

7. ABOLINE PLATE (Div. I): DIVINE BLESSINGS (Abdul Fazal) 1, Opus One (S. Saqlain) 2, Star Comet (Vishal Bunde) 3 and Embankment (Shreyas S) 4. 7, 2-3/4 and Snk. 1m, 13.45s. ₹36 (w), 14, 17 and 40 (p), SHP: 42, THP: 97, FP: 130, Q: 79, Trinella: 2,036, Exacta: 6,186. Favourite: Embankment. Owner: Dr. Suresh Chintamaneni. Trainer: Neil Devaney.

Jackpot: ₹4,405 (19 tkts.); Runner-up: 717 (50 tkts.); Treble (i): 930 (nine tkts.); (ii): 505 (45 tkts.).

