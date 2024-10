Kalamitsi for the Rajakumari Leelavathi Devi Memorial Trophy

Kalamitsi, who has been well prepared, is expected to score in the Rajakumari Leelavathi Devi Memorial Trophy (1,600m), the feature event of the races to be held here on Thursday (Oct. 3). False rails (width about 3.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. SECUNDERABAD PLATE (Div. II), (1,100m), rated 20 to 45, 2-00 p.m.: 1. Friya (4) Salman Khan 60, 2. Golden Throne (3) Darshan 60, 3. Vayu (2) Jagadeesh 60, 4. Perfect Heart (6) A. Baandal 59, 5. Basic Instinct (10) M. Naveen 58.5, 6. Michelle Pride (5) Kiran Rai 58, 7. Aaradhana (11) Arvind K 57.5, 8. Halchemeny (8) M. Rajesh K 57, 9. Knotty Methods (9) Koshi K 57, 10. Mystical Merlin (7) Faiz 56, 11. Ankush (1) Angad 55 and 12. Kalashnikov (12) B. Harish 55.

1. VAYU, 2. MYSTICAL MERLIN, 3. ANKUSH

2. HOTEL R R R TROPHY (Div. II), (1,400m), rated 40 to 65, 2-30: 1. Ignorance Is Bliss (10) Gautam Raj 60, 2. Natural One (3) Ram Nandan 60, 3. Benghazi (6) Kiran Rai 59.5, 4. Dynamic Force (1) R.S. Bhati 59, 5. Square The Circle (4) Darshan 59, 6. Swaghatham (7) Antony 58.5, 7. Tarek (2) Salman Khan 58, 8. Absolute Conquerer (9) R. Pradeep 56.5, 9. Lucky Point (8) Dhanu S 56.5 and 10. Socrates (5) Angad 55.5.

1. DYNAMIC FORCE, 2. SWAGHATHAM, 3. ABSOLUTE CONQUERER

3. SECUNDERABAD PLATE (Div. I), (1,100m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Cloudy Hills (9) L.A. Rozario 62.5, 2. N R I Ace (6) K. Rajesh 62, 3. Absolute Kesari (1) Arvind K 60.5, 4. Tigerking (3) S. Brahmmesh 60, 5. First Impression (12) Kiran Rai 59, 6. Running Bolt (2) Shivam 57.5, 7. She’s Unstoppable (7) Ayaz Khan 57.5, 8. Fashionista (8) Koshi K 55, 9. Kalpana (11) Gautam Raj 55, 10. Valkyrie (4) Faiz 55, 11. Revelator (10) Angad 54.5 and 12. Shadow’saim (5) B. Harish 54.

1. ABSOLUTE KESARI, 2. N R I ACE, 3. VALKYRIE

4. HOTEL R R R TROPHY (Div. I), (1,400m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Contributor (1) M. Prabhakaran 62.5, 2. Moonlight Queen (8) P. Siddaraju 60.5, 3. Brightest Star (10) Akshay K 59.5, 4. Sir Calculus (4) Arvind K 59.5, 5. His Eminence (5) Gautam Raj 59, 6. Terminator (7) J. Paswan 59, 7. Heroism (3) Koshi K 58.5, 8. Born Dancer (9) M. Naveen 58, 9. Perfect Perfecto (2) R. Shiva K 58 and 10. Eagle Bluff (6) Md. Sameer 55.5.

1. MOONLIGHT QUEEN, 2. BRIGHTEST STAR, 3. HEROISM

5. RAJAKUMARI LEELAVATHI DEVI MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 80 & above, 4-00: 1. Knight In Hooves (4) S. Brahmmesh 65, 2. Kalamitsi (1) Trevor 55, 3. Segera (6) Angad 55, 4. Kushaq (3) Antony 54.5, 5. Havelock Cruise (5) Ram Nandan 50.5 and 6. Golden Peaks (2) Akshay K 50.

1. KALAMITSI, 2. GOLDEN PEAKS

6. MEERUT PLATE (1,100m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 4-30: 1. Rapidus (2) Gautam Raj 62.5, 2. Indian Blues (7) Kiran Rai 62, 3. Macron (6) Faiz 62, 4. Golden Time (3) Antony 61, 5. Flying Falcon (5) Abhishek Mhatre 56, 6. Wellington (11) R. Shiva K 55.5, 7. Solo Prince (4) Inayat 55, 8. The Perfect Choice (9) R. Pradeep 54.5, 9. Hasting Sunrise (8) Prabhu K 54, 10. Tower Quest (10) Angad 52.5, 11. Twilight Fame (1) M. Rajesh K 51, 12. Step To Destiny (12) Vinod Shinde 50.

1. MACRON, 2. INDIAN BLUES, 3. GOLDEN TIME

7. JAGANMOHANA PALACE PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5-00: 1. Ring Master (5) Antony 62, 2. Ancient History (11) Akshay K 59.5, 3. Ineffable (10) Salman Khan 59, 4. Winter Storm (3) M. Rajesh K 59, 5. Agera (12) R. Pradeep 57, 6. The Grey Geranium (1) M. Naveen 57, 7. Turkoman (15) Darshan 57, 8. Southernaristocrat (14) S.K. Paswan 56.5, 9. Raffles (6) Koshi K 55, 10. Jannat (13) Afsar Khan 54.5, 11. Armament (9) Abhishek Mhatre 53, 12. Vijaya Brave (8) R. Shiva K 53, 13. Akasi (7) Arvind K 51.5, 14. Against All Odds (2) S. Imran 50.5 and 15. Mega Success (4) Jagadeesh 50.

1. ANCIENT HISTORY, 2. RING MASTER, 3. AKASI

Day’s best: KALAMITSI

Double: DYNAMIC FORCE — ANCIENT HISTORY

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

