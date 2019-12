Juliette wins Maharaja of Morvi Trophy

Trainer Karthik Ganapathy’s Juliette, ridden by Colm O’ Donoghue, won the Maharaja of Morvi Trophy, the main event of Sunday’s (Dec. 1) races here. The winner is owned by Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust.

1. GATEWAY OF INDIA PLATE (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46: EN SABAH NUR (Sandesh) 1, Titanium (Zervan) 2, Warrior Clan (Santosh) 3 and Sachertorte (Peter) 4. 1-1/4, 1/2, 2-1/2. 1m 11.65s. ₹24 (w), 11 and 21 (p). SHP: 37, EXW: 2,168, FP: 152, Q: 96, Tanala: 366 and 113. Favourite: Seniority. Owners: Mr. Vijay V. Shah & Mrs. Pooja V. Shah rep. Vs Zaia Thoroughbred Racing & Breeding Pvt. Ltd. & Mr. Abhay S. Bhutada. Trainer: Narendra Lagad.

2. DESERT LIGHTNING PLATE (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46: NEKHBET (Leigh Roche) 1, Shae (Chouhan) 2, Medici (Zervan) 3 and Moriseiki (Sandesh) 4. 3/4, 3/4, 3/4. 1m, 38.88s. ₹25 (w), 12, 24 and 32 (p). SHP: 62, EXP: 505, FP: 166, Q: 321, Tanala: 1,272 and 671. Favourite: Moriseiki. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mr. & Mrs. D.P. Adenwalla. Trainer: P. Shroff.

3. SIR RAHIMTOOLA CHINOY TROPHY (1,600m), Cl. II, rated 60 to 86: TASAWWUR (Sandesh) 1, Valegro (Leigh Roche) 2, Truly Epic (Trevor) 3 and Gloriosus (Nathan Evans) 4. 2, 5, 5. 1m, 36.92s. Rs. 32 (w), 14 and 12 (p). SHP: 36, EXW: 506, FP: 70, Q: 32, Tanala: 67 and 34. Favourite: Valegro. Owners: Mr. Shiven Surendranath rep. Diamond Band Racing Syndicate Pvt. Ltd., M/s. Haider Soomar, K.H. Vaccha, Parag C. Mengale & Ritik K. Bhasin. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

4. DMCC CENTENARY TROPHY (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66: MIRABILIS (Leigh Roche) 1, Golden Hind (Trevor) 2, Mozart (Parmar) 3 and Star Comrade (A.Prakash) 4. 2, Lnk, 4. 1m, 24.15s. ₹16 (w), 10 and 12 (p). SHP: 21, FP: 32, Q: 19, Tanala: 30 and 25. Favourite: Mirabilis. Owners: Mr. Gautam Lala rep. Gainsville Stud & Agl Farm P. L. & Miss Ameeta Mehra. Trainer: P. Shroff.

5. MAHARAJA OF MORVI TROPHY (1,400m), 3-y-o only: JULIETTE (O’Donoghue) 1, Sultan Suleiman (Sandesh) 2, Alexei (Trevor) 3 and Dreams (Neeraj) 4. Not run: Blazing Bay. 1-1/4, Lnk, 6-3/4. 1m, 22.89s. ₹49 (w), 16 and 13 (p). SHP: 24, FP: 121, Q: 68, Tanala: 115 and 58. Favourite: Sultan Suleiman. Owners: M.A.M.Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Karthik Ganapathy.

6. TIGER TOPS PLATE (1,000m), Cl.V, rated 4 to 30: GODSWORD (Dashrath) 1, Majestical (Bhawani) 2, Be Frank (Neeraj) 3 and Multibagger (Sandesh) 4. Not run: Sixth Emperor and Grand Sinatra. Nk, Nk, 2-1/4. 1m, 00.10s. ₹42 (w), 11, 21 and 21 (p). SHP: 73, FP: 295, Q: 135, Tanala: 762 and 309. Favourite: Multibagger. Owners: Mr. Vijay V. Shah & Mrs. Pooja V. Shah rep. Vs Zaia Thoroughbred Racing & Breeding Pvt. Ltd., M/s. Mohan Chattaram & Syed Mehmood Ahmed. Trainer: Narendra Lagad.

Jackpot: 70%: ₹7,305 (66 tkts.) and 30%: ₹465 (444 tkts.). Treble: ₹616 (39 tkts.).

Super Jackpot: 70%: ₹18, 142 (3 tkts.) and 30%: ₹897 (26 tkts.).