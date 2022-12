Juliette wins Maharaja Jiwajirao Scindia Trophy

December 25, 2022 07:26 pm | Updated 07:26 pm IST - Mumbai:

Trainer Karthik Ganapthy’s Juliette, ridden by C.S. Jodha, won the Maharaja Jiwajirao Scindia Trophy, the feature event of Sunday’s (Dec. 25) races. The winner is owned by M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust.

1. P.A. D’AVOINE TROPHY (Div. II) (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46: JUSTIN (Bhawani) 1, Daulat Mai (Mustakim Alam) 2, Attained (P. Shinde) 3 and Tarzan (N.B. Kuldeep) 4. 1-3/4, 3-1/4 and 2-1/2. 1m, 24.97s. ₹128 (w), 38, 14 and 16 (p). SHP: 37, FP: 809, Q: 173, Tanala: 2,186 and 1,171. Favourite: Daulat Mai. Owner: Mr. Geoffrey B. Nagpal. Trainer: Karthik Ganapathy.

2. R.R. KOMANDUR PLATE (1,600m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 4 to 30: MYSTERIOUS GIRL (Kirtish) 1, She Is On Fire (R. Ajinkya) 2, Shadows (Peter) 3 and Tasman (H. Gore) 4. Not run: The President. 1-1/2, Shd and 1/2. 1m, 39.52s. ₹31 (w), 10, 23 and 36 (p). SHP: 57, FP: 245, Q: 160, Tanala: 1,402 and 713. Favourite: Silver Steps. Owners: M/s. Deepak Suryavanshi & Ashley Bob. Trainer: Hosidar Daji.

3. MAHARASHTRA, GUJARAT & GOA-AREA TROPHY (2,400m), Cl. IV, rated 20 to 46: CHAT (N.S. Parmar) 1, Beyond Measure (R. Ajinkya) 2, Galloping Glory (V. Bunde) 3 and Hooves Of Thunder (Sandesh) 4. 2-1/4, 1-1/2 and 3/4. 2m, 34.96s. ₹53 (w), 18 and 23 (p). SHP: 45, FP: 213, Q: 148, Tanala: 651 and 270. Favourite: Kirkines. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: Hosidar Daji.

4. KHEEM SINGH GOLD CUP (1,200m), (Terms) Maiden, 2-y-o only: PORTOFINO BAY (Sandesh) 1, Dream Alliance (C.S. Jodha) 2, Azrinaz (Neeraj) 3 and Maysara (Peter) 4. 4-1/2, 5-3/4 and Hd. 1m, 11.35s. ₹13 (w), 12, 13 and 14 (p). SHP: 34, FP: 40, Q: 50, Tanala: 123 and 55. Favourite: Portofino Bay. Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Dinsha P. Shroff, Mr. Karius Dadachanji, Mr. Mukul Sonawala & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP. Trainer: Dallas Todywalla.

5. CHRISTMAS TROPHY (1,400m), Cl. III, 4-y-o and over, rated 40 to 66: RAMBLER (Zervan) 1, Empower (Mosin) 2, Dragoness (Parmar) 4 and Majestic Warrior (Mustakim Alam) 4. Not run: Aries. Shd, Lnk and 1. 1m, 24.41s. ₹263 (w), 56, 103 and 20 (p). SHP: 237, FP: 7,939, Q: 4,760, Tanala: 63,906. Favourite: Lord And Master. Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. Trainer: Shazaan Shah.

6. MAHARAJA JIWAJIRAO SCINDIA TROPHY (Gr. 3) (1,800m) (Terms), 3-y-o and over: JULIETTE (C.S. Jodha) 1, Zuccarelli (Trevor) 2, Northern Lights (C. Umesh) 3 and Truly Epic (V. Bunde) 4. 4-1/4, 1 and 2-3/4. 1m, 49.21s. ₹18 (w), 13 and 11 (p). SHP: 27, FP: 22, Q: 10, Tanala: 41 and 50. Favourite: Zuccarelli. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Karthik Ganapathy.

7. P.A. D’AVOINE TROPHY (Div. I) (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46: SOVEREIGN MASTER (P. Shinde) 1, Excellent Star (Sandesh) 2, Alpine Star (Mustakim Alam) 3 and Midsummer Star (R. Ajinkya) 4. Hd, 1-3/4 and Lnk. 1m, 25.13s. ₹221 (w), 36, 24 and 17 (p). SHP: 72, FP: 3,058, Q: 1,280, Tanala: 15,762 and 2,895. Favourite: Indian Crown. Owners: Miss. Nazzak B. Chenoy & Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd. Trainer: Nazzak Chenoy.

Note: Flashing Famous (A.S. Peter up) stumbled near the 600m and dislodged the rider who escaped unhurt.

8. A. GEDDIS PLATE (1,200m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 4 to 30: INTENSE BELIEF (P. Trevor) 1, Spirit Bay (Zervan) 2, Demetrius (Chouhan) 3 and Rhythm Of Nature (Merchant) 4. 1-1/2, 1/2 and 1/2. 1m, 12.26s. ₹29 (w), 15, 12 and 25 (p). SHP: 44, FP: 60, Q: 76, Tanala: 266 and 225. Favourite: Intense Belief. Owners: Mr. Subir R. Dasgupta rep. Cairnhill Stud Farm Pvt. Ltd., Mr. Gautam Kotwal & Mr. Mohit Burman. Trainer: Dallas Todywalla.

Jackpot: 70%: ₹54,238 (4 tkts.) & 30%: 5,811 (16 tkts.).

Treble: (i) 23, 528 (c/f), (ii) 4,213 (10 tkts.).

Super Jackpot: 1,31, 512 (c/f).