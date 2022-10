Juliette, who is in good form, should win the Threptin Fillies’ & Mares’ Stakes

The six-year-old mare Juliette, who is in good form as evidenced by her mock race, should win the Threptin Fillies' & Mares Stakes (Gr. 3), the feature event of Sunday's (Oct. 9) races.

False rails will be announced one hour before the first race.

1. OCTOBER HANDICAP (DIV. II) (1,200m), 3-y-o only, rated 20 to 46 — 1.30 p.m.: 1. Sensibility (8) R. Ajinkya 59, 2. Hawk Of The Wind (5) Yash Narredu 56, 3. Diamondintherough (2) A. Gaikwad 54.5, 4. Prince Igor (1) Nazil 53.5, 5. Pyrrhus (4) Antony Raj S 53.5, 6. Marine Girl (7) P. Dhebe 52.5, 7. Alpine Star (6) M. Alam 51.5 and 8. Mufaza (3) Parmar 50.5.

1. HAWK OF THE WIND, 2. SENSIBILITY, 3. MARINE GIRL

2. YANA PLATE (2,000m), Cl. II, rated 60 to 86 — 2.00: 1. Grand Accord (4) Bhawani 60, 2. In Contention (3) Sandesh 53.5, 3. Teresita (5) Trevor 52.5, 4. Alicia (2) Chouhan 51 and 5. Multistarrer (1) S. Saqlain 50.

1. ALICIA, 2. TERESITA

3. CHEF D'OEUVRE PLATE (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66 — 2.30: 1. Desert Fire (1) M. Alam 59, 2. Lit (7) Parmar 56.5, 3. Arabian Phoenix (8) Nazil 56, 4. The Awakening (4) Yash Narredu 56, 5. Dali Swirl (5) S. Saqlain 55.5, 6. Polyneices (6) P. Shinde 54.5, 7. Tomorrows Dreams (3) V. Bunde 52.5, 8. Souza (2) Dashrath 50.5 and 9. Musterion (9) Neeraj 50.

1. THE AWAKENING, 2. DALI SWIRL, 3. SOUZA

4. OCTOBER HANDICAP (DIV. I) (1,200m), 3-y-o only, rated 20 to 46 — 3.00: 1. Liam (4) P. Shinde 60, 2. Outlander (6) R. Ajinkya 60, 3. Tyrone Black (2) M. Alam 59.5, 4. Divine Thoughts (3) S. Saqlain 58.5, 5. Dazzling Princess (5) P. Vinod 56, 6. Freedom (9) Antony Raj S 54, 7. My Name Is Trinity (1) Merchant 54, 8. Hunar (8) V. Bunde 52.5 and 9. Mighty Thunder (7) Nazil 51.5.

1. DIVINE THOUGHTS, 2. FREEDOM, 3. TYRONE BLACK

5. THREPTIN FILLIES' & MARES' STAKES (Gr. 3) (1,800m) (Terms), Fillies and Mares, 3-y-o & over — 3.30: 1. Forest Flame (3) Sandesh 59, 2. Juliette (1) C.S. Jodha 59 and 3. Kamilah (2) Neeraj 52.5.

1. JULIETTE

6. LATE JAGANNATH B. SHETTY MEMORIAL MILLION (2,000m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 4.00: 1. It's My Time (2) Sandesh 60, 2. Leto (5) Antony Raj S 60, 3. Zarak (7) Neeraj 59.5, 4. Murwara Princess (3) S. Saqlain 55, 5. Jerusalem (8) R. Ajinkya 54, 6. Royal Alamdaar (9) J. Chinoy 53.5, 7. Mount Sinai (1) M. Alam 52.5, 8. Stunning Visual (6) Nazil 51 and 9. Chat (4) Dashrath 50.

1. IT'S MY TIME, 2. LETO, 3. ZARAK

7. RAO SAHEB KEDARI GOLD TROPHY (1,400m), Cl. IV, 5-y-o & over, rated 20 to 46 — 4.30: 1. Sandman (6) Neeraj 62, 2. Ron (8) Dashrath 58, 3. Cognosco (11) Sandesh 57.5, 4. Cipher (4) S. Saqlain 57, 5. Blazing Bay (2) Bhawani 56.5, 6. Marlboro Man (12) R. Ajinkya 56.5, 7. Rhythm Of Nature (7) Trevor 56, 8. Moment Of Madness (5) Shahrukh 55.5, 9. The Flutist (14) C.S. Jodha 55, 10. Speculator (3) Nazil 54.5, 11. Anoushka (13) Merchant 53.5, 12. Campaign (10) V. Bunde 53.5, 13. Twelfth Earl (1) P. Vinod 52 and 14. Power Of Blessings (9) Parmar 50.

1. CIPHER, 2. SANDMAN, 3. MARLBORO MAN

8. ROUND THE CLOCK RACING ON PLAY.RWITC.COM PLATE (1,200m), Cl. V, 6-y-o & over, rated 4 to 30 — 5.00: 1. Tasman (11) P. Vinod 62, 2. Myrcella (3) V. Bunde 61.5, 3. Safdar (6) Shahrukh 61, 4. Tristar (12) P. Shinde 61, 5. Faldo (2) C.S. Jodha 59.5, 6. Between Friends (7) R. Ajinkya 59, 7. Bold Advance (1) M. Alam 56.5, 8. C'est L' Amour (8) J. Chinoy 56.5, 9. World Is One (4) Bhawani 55.5, 10. Ame (9) Parmar 49.5, 11. Nusrat (13) S. Saqlain 49, 12. Regal Prince (10) N.K. Ashish 49 and 13. Sonisha (5) Neeraj 49.

1. TASMAN, 2. TRISTAR, 3. MYRCELLA

Day's Best: THE AWAKENING

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 5,6 & 7. (ii) 6,7 & 8.

Tanala: 1, 2, 3, 4, 6, 7 & 8.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.