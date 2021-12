Juliette should extend winning streak

Mumbai:

19 December 2021 00:52 IST

The queen filly of Mumbai, Juliette, who has won five races in a row, maintains her winning form as evidenced by her track performances and should extend her winning streak by winning the prestigious race of 2021, the Zavaray S. Poonawalla Indian Turf Invitation Cup (Gr.1), here on Sunday (Dec. 19).

Another wonder filly of Mumbai, Miracle, who has won five races out of five starts in her career so far, is in fine fettle and should score an encore in the first Indian classic of the Mumbai racing season 2021-22, the Villoo C. Poonawalla Indian 1000 Guineas (Gr. 1).

There will be no false rails.

An amount of ₹10 lakhs will be added to the combined jackpot pool.

1. GOOL S. POONAWALLA MILLION (Gr. 3) (1,200m) (Terms), 2-y-o only — 1.15 p.m.: 1. Dear Lady (2) Neeraj 57, 2. Fortunate Son (9) Parmar 55.5, 3. Hawk Of The Wind (1) Zervan 55.5, 4. Liam (6) T.S. Jodha 55.5, 5. Son Of A Gun (8) Dashrath 55.5, 6. Daianne (4) Bhawani 54, 7. Mehr (3) P.S. Chouhan 54, 8. O Hansini (7) P. Dhebe 54 and 9. Venus (5) C. Umesh 54.

1. MEHR, 2. HAWK OF THE WIND, 3. DEAR LADY

2. SPARTAN POKER SPRINTERS’ CUP (Gr. 1) (1,200m) (Terms), 4-y-o & over — 2.00: 1. Corfe Castle (1) David Egan 57, 2. Golden Oaks (3) S.A. Gray 57, 3. Iron Age (5) A. Sandesh 57, 4. Multifaceted (2) Suraj Narredu 57, 5. Enigma (4) P.S. Chouhan 55.5 and 6. Smashing Blue (6) Akshay Kumar 55.5.

1. IRON AGE, 2. CORFE CASTLE, 3. MULTIFACETED

3. MAJ. P.K. MEHRA MEMORIAL SUPER MILE CUP (Gr. 1) (1,600m) (Terms), 4-y-o & over — 2.40: 1. Make My Way (8) P. Dhebe 57, 2. North Star (1) P.S. Chouhan 57, 3. Northern Alliance (7) Neeraj 57, 4. Taimur (4) C.S. Jodha 57, 5. Truly Epic (2) Antony Raj S 57, 6. Born Queen (9) Suraj Narredu 55.5, 7. Cosmic Ray (6) A. Sandesh 55.5, 8. Rambunctious (3) C. Umesh 55.5 and 9. Saffron Art (5) Mukesh Kumar 55.5.

1. BORN QUEEN, 2. COSMIC RAY, 3. NORTH STAR

4. SURESH MAHINDRA MULTI-MILLION (Gr. 2) (1,400m) (Terms), 4-y-o & over — 3.20: 1. Ashwa Bravo (1) David Egan 59, 2. Augustus Caesar (2) Neeraj 58, 3. Sultan Suleiman (5) T.S. Jodha 58, 4. Victorious Sermon (6) Zervan 58, 5. Mystic Bay (3) Yash Narredu 57 and 6. N R I Valley (4) Akshay Kumar 55.5.

1. ASHWA BRAVO, 2. SULTAN SULEIMAN

5. VILLOO C. POONAWALLA INDIAN 1000 GUINEAS (Gr. 1) (1,600m) (Terms), Indian Fillies, 3-y-o only — 4.00: 1. Aah Bella (9) Antony Raj S 57, 2. Animous (8) Bhawani 57, 3. Dragoness (4) Parmar 57, 4. Lit (6) P. Dhebe 57, 5. Marvellous (5) Kirtish 57, 6. Miracle (2) P.S. Chouhan 57, 7. Petronia (3) C.S. Jodha 57, 8. Queen O’War (1) A. Sandesh 57 and 9. Teresita (7) Akshay Kumar 57.

1. MIRACLE, 2. PETRONIA, 3. QUEEN O’WAR

6. ZAVARAY S. POONAWALLA INDIAN TURF INVITATION CUP (Gr. 1) (2,400m) (Terms), 4-y-o & over — 4.30: 1. Lagarde (1) Akshay Kumar 57, 2. Sovereign Legend (4) S.A. Gray 57, 3. Alluring Silver (5) David Egan 55.5, 4. Arcadia (6) C. Umesh 55.5, 5. Juliette (3) A. Sandesh 55.5, 6. Parisian (2) P.S. Chouhan 55.5 and 7. Successor (7) Parmar 55.5.

1. JULIETTE, 2. PARISIAN, 3. LAGARDE

7. DR. M.A.M. RAMASWAMY STAYER’S CUP (Gr. 1) (3,000m) (Terms), 4-y-o & over — 5.15: 1. Caprisca (5) Yash Narredu 57, 2. Magistero (1) Bhawani 57, 3. My Opinion (4) Akshay Kumar 57, 4. Salazaar (6) A. Sandesh 57, 5. Theon (7) P.S. Chouhan 57, 6. Apsara Star (3) S.A. Gray 55.5 and 7. Bisate (2) Mukesh Kumar 55.5.

1. SALAZAAR, 2. THEON, 3. BISATE

Day’s Best: MIRACLE

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.