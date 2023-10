Juliette justifies her credentials with a facile win in Threptin Fillies’ & Mares’ Stakes

October 08, 2023 07:34 pm | Updated 07:35 pm IST - Pune:

Trainer Karthik Ganapathy’s wonder-mare Juliette, ridden by C.S. Jodha, added one more feather to her cap by winning the Threptin Fillies’ & Mares’ Stakes, the feature event of Sunday’s (Oct. 8) races here. The winner is owned by Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behrose Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole & Mr. Rishad N. Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd.

1. RAO SAHEB KEDARI GOLD TROPHY (Div. II): SILVER SPRING (Akshay Kumar) 1, Lord Fenicia (Srinath) 2, India Strong (Parmar) 3 and Fancy Nancy (Neeraj) 4. Lnk, Nose and 1-1/4. 1m, 26.15s. ₹64 (w), 25, 15 and 11 (p). SHP: 44, FP: 495, Q: 229, Tanala: 745 and 387. Favourite: Fancy Nancy. Owners: Mr. Girish S. Mehta, Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd., Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP & Mr. Mukul Sonawala. Trainer: Imtiaz A. Sait.

2. YOGENDER SINGH TROPHY: OWN VOICE (Mustakim Alam) 1, Finch (T.S. Jodha) 2, Kiefer (Dashrath) 3 and Zarak (H. Gore) 4. 1-3/4, 1/2 and 2-1/4. 1m, 37.97s. ₹42 (w), 17 and 12 (p). SHP: 32, FP: 159, Q: 56, Tanala: 297 and 202. Favourite: Finch. Owners: Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Jain rep. J.N. Racing & Breeders LLP. Trainer: S.K. Sunderji.

3. RAO SAHEB KEDARI GOLD TROPHY (Div. I) : LA BELLE (Kirtish Bhagat) 1, Opus Dei (C.S. Jodha) 2, Bubbly Boy (Yash Narredu) 3 and Mighty Thunder (Mustakim) 4. 2-1/4, 3/4 and 2. 1m, 24.87s. ₹41 (w), 19, 55 and 18 (p). SHP: 105, FP: 987, Q: 421, Tanala: 1,998 and 1,028. Favourite: Phenom. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole & Mr. Rishad N. Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. , Mr. Chaduranga Kantharaj Urs & Mr. Atul Ishwardas Chordia. Trainer: P. Shroff.

4. BETBRICKS7 OCTOBER HANDICAP: MAYSARA (Haridas Gore) 1, Pure For Sure (Srinath) 2, Sorrento Secret (Parmar) 3 and Ultimo (Neeraj) 4. 1, 2-1/4 and 1. 1m, 9.57s. ₹29 (w), 16 and 16 (p). SHP: 29, FP: 100, Q: 31, Tanala: 207 and 123. Favourite: Pure For Sure. Owners: Mr. R. Rashid, Ms. Roohi Oomerbhoy Jaikishan & Mrs. R. Rashid. Trainer: H.J. Antia.

5. THREPTIN FILLIES’ & MARES’ STAKES (Gr. 3): JULIETTE (C.S. Jodha) 1, Successor (S. Saqlain) 2, In Contention (Neeraj) 3 and Place Vendome (Akshay Kumar) 4. 4-3/4, 4 and 3-1/4. 1m, 49.66s. ₹11 (w), 11 and 19 (p). SHP: 25, FP: 36, Q: 25, Tanala: 88 and 39. Favourite: Juliette. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole & Mr. Rishad N. Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. Trainer: Karthik Ganapathy.

6. PUNE CANTONMENT BOARD TROPHY: PYRRHUS (C. Umesh) 1, Empower (T.S. Jodha) 2, Exotic Queen (Merchant) 3 and Fortune Teller (S. Saqlain) 4. Not run: Red Merlot . 1-3/4, 3/4 and Snk. 1m, 7.78s. ₹78 (w), 16, 57 and 73 (p). SHP: 477, FP: 1,716, Q: 732, Tanala: 14,108 and 6,046.Favourite: Waikiki. Owners: Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: Imtiaz A. Sait. 7. CHEF D’OEUVRE PLATE : NAIROBI (S.G. Prasad) 1, Anoushka (S. Saqlain) 2, Silver Steps (Zeeshan) 3 and Sussing (Shelar) 4. 3-1/4, Nose and 3/4. 1m, 9.87s. ₹43 (w), 17, 20 and 20 (p). SHP: 45, FP: 110, Q: 86, Tanala: 301 and 173. Favourite: Anoushka. Owner: Mr. Amarjeet Singh Narula. Trainer: Nirad Karanjawala.

Note: Historic jumped out awkwardly and dislodged her rider N. Nadeem, who was taken to the hospital.

Jackpot: 70%: ₹10, 878 (11 tkts.) and 30%: 702 (73 tkts.).

Treble: 294 (98 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 39, 443 (1 tkt) and 30%: 3,381 (5 tkts.).

