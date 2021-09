Juliette in great heart

The champion filly Juliette, who won the Indian St. Leger in her last start, is in great heart as evidenced by her morning trials and mock race and should not find it difficult to win the Golden Jubilee President Of India Gold Cup (Gr. 2), the feature event of Sunday’s (Sept. 12) races.

1. OUR SELECT PLATE (Div.I) (1,600m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat.II) — 1.00 p..m.: 1. Ashwa Migsun (9) Ashad Asbar 56, 2. Dream Jewel (5) Mukesh Kumar 56, 3. Epsom (12) Ajeeth Kumar 56, 4. I Am Superman (1) Md. Ismail 56, 5. Special Effort (3) Surya Prakash 56, 6. Wallop And Gallop (6) Deepak Singh 56, 7. Zamazenta (10) Akshay Kumar 56, 8. Garden Of Eden (4) Koushik 54.5, 9. Golden Amaris (7) Kiran Naidu 54.5, 10. Good Tidings (11) A.A. Vikrant 54.5, 11. Inside Story (13) Nakhat Singh 54.5, 12. Pink Splendor (8) B. Nikhil 54.5 and 13. Siri (2) P. Sai Kumar 54.5.

1. ZAMAZENTA, 2. SIRI, 3. INSIDE STORY

2. TITCH PLATE (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 1.30: 1. Aintree (11) N.B. Kuldeep 60, 2. Different (7) Md. Ismail 59.5, 3. Mandala Bay (5) Zervan 58.5, 4. Melting Ice (9) C.P. Bopanna 58, 5. Blissful (3) Nakhat Singh 57.5, 6. Whiskey Martini (6) Mukesh Kumar 56.5, 7. Beauty On Parade (1) Nikhil Naidu 56, 8. Battle Ready (8) A.A. Vikrant 54.5, 9. Destine To Be (2) Rafique Sk. 54.5, 10. Hurricane (4) Abhay Singh 54.5 and 11. Aerial Combat (10) Akshay Kumar 53.5.

1. MANDALA BAY, 2. AERIAL COMBAT, 3. BEAUTY ON PARADE

3. OUR SELECT PLATE (Div. II) (1,600m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 2.05: 1. Ashwa Sultan (–), 2. Dream Station (2) Zervan 56, 3. Grand Duke (10) C.P. Bopanna 56, 4. November Rain (3) Akshay Kumar 56, 5. Quality Warrior (4) P. Ajeeth Kumar 56, 6. Sorrento (7) P. Sai Kumar 56, 7. Sport On Fire (1) Deepak Singh 56, 8. Starwalt (6) Surya Prakash 56, 9. Sye Ra (8) G. Naresh 56, 10. Tenth Attraction (9) Gaurav Singh 56, 11. Winning Streak (11) P.S. Chouhan 56, 12. Mireya (12) Rafique Sk. 54.5 and 13. Over Joy (5) Ashad Asbar 54.5.

1. NOVEMBER RAIN, 2. DREAM STATION, 3. QUALITY WARRIOR

4. ROCK OF GIBRALTAR PLATE (1,400m) rated 40 to 65 (Cat.II) — 2.40: 1. Honest Hunter (6) Deepak Singh 60, 2. House Of Diamonds (10) Akshay Kumar 59, 3. New Look (9) Gaurav Singh 58, 4. Crazy Horse (7) A.A. Vikrant 56.5, 5. N R I Vision (3) Koushik 56.5, 6. Southern Princess (5) P.S. Chouhan 55.5, 7. City Of Blossom (4) Aneel 53.5, 8. Super Angel (8) Abhay Singh 53.5, 9. Good Connection (2) Zervan 51.5 and 10. N R I Heights (1) B. Nikhil 51.5.

1. GOOD CONNECTION, 2. HOUSE OF DIAMONDS, 3. SOUTHERN PRINCESS

5. TITCH PLATE (Div. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.15: 1. Miss Marvellous (12) Afroz Khan 60, 2. Appenzelle (4) Nikhil Naidu 59, 3. Kingston (7) Nakhat Singh 58, 4. Greek’s Ace (11) Mukesh Kumar 57, 5. Steve Rogers (2) S.S. Tanwar 56.5, 6. Lacrosse (3) Zervan 56, 7. Alluri’s Pride (9) A.A. Vikrant 55.5, 8. Fatuma (6) Gaurav Singh 55.5, 9. Rhine (5) G. Naresh 54.5, 10. Classy Dame (8) R.S. Jodha 52, 11. Urvasi (1) Abhay Singh 52 and 12. Lorena (10) P. Ajeeth Kumar 50.5.

1. APPENZELLE, 2. ALLURI’S PRIDE, 3. LACROSSE

6. A. KRISHNASWAMY MEMORIAL CUP (1,400m), rated 60 to 85 (Cat. II) — 3.50: 1. Havelock Cruise (9) Deepak Singh 60, 2. Trump Girl (6) Abhay Singh 58.5, 3. Agni (2) Nikhil Naidu 56.5, 4. Downtown Gal (8) Neeraj 55, 5. Ashwa Bravo (1) P.S. Chouhan 53.5, 6. Staridar (5) Koushik 53.5, 7. Ashwa Yashobali (13) Gaurav Singh 53, 8. Happy Together (4) Nakhat Singh 53, 9. N R I Valley (12) Akshay Kumar 53, 10. British Empress (7) B. Nikhil 52, 11. Lombardy (10) Zervan 52, 12. Strategist (3) Md. Ismail 51.5 and 13. Long Range (11) Afroz Khan 51.

1. ASHWA BRAVO, 2. LOMBARDY, 3. N R I VALLEY

7. GOLDEN JUBILEE PRESIDENT OF INDIA GOLD CUP (Gr. 2), (2,400m) (Terms), 4-y-o & upward — 4.25: 1. Juliette (1) A. Sandesh 58.5, 2. Alluring Silver (2) P.S. Chouhan 55.5, 3. Bisate (3) Akshay Kumar 50.5 and 4. Parisian (4) Neeraj 50.5.

1. JULIETTE, 2. PARISIAN

8. CARTER PRINCESS PLATE (2,000m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 5.00: 1. Cheltenham (14) Rohit Kumar 62, 2. Call Of The Blue (1) Gaurav Singh 59.5, 3. Painted Apache (9) Zervan 59, 4. King Roger (13) Akshay Kumar 58.5, 5. Advance Guard (10) Mukesh Kumar 58, 6. Sweet Melody (4) Ajeeth Kumar 58, 7. Dillon (8) G. Naresh 56, 8. Stud Poker (11) Ajinkya 56, 9. Balma (3) Abhay Singh 53, 10. Mehrnoosh (6) Ashad Asbar 52, 11. Win Vision (5) Santosh Raj 52, 12. Bedazzled (2) Afroz Khan 50.5, 13. Forever Bond (7) Surya Prakash 50 and 14. Wot’s Up Jay (Ex: That’s My Star) (12) B. Nikhil 50.

1. KING ROGER, 2. SWEET MELODY, 3. CHELTENHAM

Day’s Best: MANDALA BAY

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 3, 4 & 5. (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.