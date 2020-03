Joaquin lives up to the billing

Mumbai:

12 March 2020 21:33 IST

Joaquin, ridden by A. Sandesh, won the Jimmy Bharucha Trophy, the feature event of Thursday’s (March 12) evening races here. The winner is owned by Mr. Haresh N. Mehta and Mr. Manav H. Mehta rep. Rohan Bloodstock Pvt. Ltd. Shazaan Shah trains the winner.

1. SIX SPEED PLATE DIV. II (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30: ADAMS BEGINNING (Dashrath) 1, Arabian Muktar (Merchant) 2, Principessa (Kaviraj) 3 and Sandra’s Secret (Ajinkya) 4. Lnk, 1, Sh. 1m, 12.86s. ₹27 (w), 11, 46 and 14 (p). SHP: 110, EXW: 7,866. EXP: 923, FP: 717, Q: 225, Tanala: 1,678 and 445. Favourite: Adams Beginning. Owner: Mrs. Rashida N. Gulamhusein. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

2. GOLD STAR PLATE (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66: GALLANTRY (Chouhan) 1, Sunrise Ruby (Nazil) 2, Revelator (Nicky Mackay) 3 and Fencing (Dashrath) 4. Not run: Rhapsody. 3/4, 2, 3/4. 1m, 39.69s. ₹28 (w), 12 and 10 (p). SHP: 27, FP: 58, Q: 29, Tanala: 87 and 37. Favourite: Sunrise Ruby. Owners: Mr.Ram H. Shroff & Mr. Raj H. Shroff rep. Stride Livestock Pvt Ltd, Mr. Mohan Chattaram, Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt Ltd & Mr. Javed F. Tapia and Mr. Azim F. Tapia rep. Clover Livestock Pvt Ltd. Trainer: M. Narredu.

3. JIMMY BHARUCHA TROPHY (1,200m), 3-y-o only: JOAQUIN (Sandesh) 1, Leopard Rock (Suraj Narredu) 2, Soaring High (Akshay) 3 and Sky Fall (David Egan) 4. 1-1/4, 3-1/4, 1. 1m, 10.46s. ₹17 (w), 12, 14 and 23 (p). SHP: 27, EXW: 702, EXP: 57, FP: 39, Q: 28, Tanala: 160 and 89. Favourite: Joaquin. Owners: Mr. Haresh N. Mehta and Mr. Manav H. Mehta rep. Rohan Bloodstock Pvt. Ltd. Trainer: Shazaan Shah.

4. ASSERT THE RIGHT PLATE (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30: FLYING DRAGON (Peter) 1, Highdare (Chouhan) 2, Arizona Pie (Kaviraj) 3 and Brianna (Nazil) 4. 2-1/4, 3/4, 1-1/4. 1m, 40.42s. ₹51 (w), 14, 19 and 13 (p). SHP: 45, EXP: 3,033, FP: 333, Q: 139, Tanala: 543 and 320. Favourite: Paolita. Owners: Mr. Champaklal Zaveri & Mrs. Bindu C. Zaveri rep. Zaveri Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: S.S. Shah.

5. ROYAL DEEDS PLATE (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46: HIGHLAND LASS (Kaviraj) 1, Thomas Hardy (Kuldeep) 2, Grand Architect (Aniket) 3 and Direwolf (Chouhan) 4. 2-1/4, Nose, 1-1/2. 1m, 11.42s. ₹86 (w), 21, 21 and 42 (p). SHP: 68, EXP: 1,514, FP: 1,453, Q: 1,829, Tanala: 9,748 and 4,177. Favourite: Super Mario. Owner: Mr. Sanjay K. Srivastava. Trainer: Dallas Todywalla.

6. BEHRAM A ENGINEER CUP (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46: MOUNT MORIAH (David Egan) 1, Oui Sauvage (Trevor) 2, Mikayla’s Pride (Nazil) 3 and Lion King (Sandesh) 4. 3-1/4, 2, 2-3/4. 1m, 24.93s. ₹46 (w), 15, 19 and 38 (p). SHP: 58, EXW: 8,548, EXP: 323, FP: 494, Q: 244, Tanala: 2,586 and 1,583. Favourite: North Winds. Owners: M/s. Dinsha P. Shroff, Mukul Sonawala, Solomon F. Sopher, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP & Mr. S.R. Sanas. Trainer: Dallas Todywalla.

7. SIX SPEED PLATE DIV. I (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30: TWINSPIRE (Peter) 1, Blazing Bay (Bhawani) 2, Golden Steal (David Egan) 3 and Tough Cop (C.S. Jodha) 4. Not run: Pezula and About The Cloud . 1/2, 1, 4-1/4. 1m, 12.08s. ₹47 (w), 21 and 20 (p). SHP: 56, FP: 497, Q: 197, Tanala: 450 and 137. Favourite: Golden Steal. Owners: M/s. Gautam Thapar & Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt Ltd & Mr. Prem K. Tharani. Trainer: Imtiaz A. Sait.

Jackpot: 70%: ₹34, 289 (18 tkts.) and 30%: ₹2,755 (96 tkts.). Treble: ₹12,682 (two tkts.). Super Jackpot: 70%: ₹36, 692 (two tkts.) and 30%: ₹2,859 (11 tkts.).