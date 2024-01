Jendayi underlines her class with a runaway win in the Indian Oaks

January 14, 2024 08:26 pm | Updated 08:26 pm IST - Mumbai:

Trainer Pesi Shroff’s unbeaten Classic filly Jendayi, piloted by Irish jockey Oisin Murphy, won the Villoo C. Poonawalla Indian Oaks (Gr. 1), the stellar attraction of Sunday’s (Jan. 14) races. The winner is owned by Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Ms. Anita J. Captain.

A patient Murphy kept Jendayi last until the crucial bend and with the finish line in sight, he put her into top gear.

The steed responded with incredible speed and stamina, surging ahead in a manner that left the competition trailing behind, and won by a commanding distance of nine lengths to give Shroff a 12th Indian Oaks in an illustrious 20-year training career.

The father-son duo of trainer Malesh Narredu and jockey Yash Narredu scored a treble through Giant King, Dash and Enabler.

1. MARCHETTA TROPHY (Div. II): ARBITRAGE (Haridas Gore) 1, Mi Arion (F. Norton) 2, Mirae (Mustakim) 3 and Spirit Bay (P. Vinod) 4. 3/4, Nose and 2. 58. 83s. ₹45 (w), 18, 13 and 16 (p). SHP: 33, FP: 121, Q: 61, Tanala: 361 and 181. Favourite: Mi Arion. Owners: Miss. Anita A. Khalakdina, Mr. Shantanu Sharma & Mr. H.M. Sampat. Trainer: Rehanullah Khan.

2. P.D. AVASIA TROPHY: SUPERLATIVE (S. Saqlain) 1, Buckley (R. Ajinkya) 2, Soup And Sandwich (P. Shinde) 3 and Star Romance (N. Bhosale) 4. Nose, 3-3/4 and 6-1/2. 56.98s. ₹36 (w), 19 and 11 (p). SHP: 33, FP: 88, Q: 36, Tanala: 91 and 46. Favourite: Buckley. Owners: Mr. & Mrs. Homi Mehta & Mr. Jehangir Mehta. Trainer: S.K. Sunderji.

3. YAWAR RASHID TROPHY: VINCENT VAN GOGH (P.S. Chouhan) 1, Kariena (Neeraj) 2, Golden Glow (Mustakim) 3 and Ashwa Yashodhra (Merchant) 4. 2, 3/4 and 10-3/4. 1m, 37.42s. ₹20 (w), 16 and 12 (p). SHP: 26, FP: 72, Q: 60, Tanala: 84 and 25. Favourite: Vincent Van Gogh. Owners: Mr. Kishore P. Rungta, Mr. Gautam Lala, rep. Gainsville Stud & Agl. Farm P.L., Mr. Dilip Goculdas rep. Poseidon Breeding Pvt. Ltd., Mr. Saleem Fazelbhoy, Mr. Jiyaji Bhosale & Mr. Adhirajsingh Jodha. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

Note: Zarak (K. Nazil up) drifted out near 1200m and stopped galloping as his saddle slipped.

4. UTTAM SINGH TROPHY: GIANT KING (Yash Narredu) 1, Metzinger (N. Bhosale) 2, Angelo (P.S. Chouhan) 3 and Idealista (Neeraj) 4. 6-1/2, 1/2 and 4-1/2. 2m, 1.38s. ₹22 (w), 16 and 32 (p). SHP: 102, FP: 425, Q: 125, Tanala: 442 and 112. Favourite: Giant King. Owners: Mrs. B.E. Saldanha, Mr. Mark Saldanha & Mrs. Rashmee A. Amersey rep So Blest Trading Co. Pvt. Ltd. Trainer: M. Narredu.

5. GOOL S. POONAWALLA MILLION: DASH (Yash Narredu) 1, Field Of Dreams (Parmar) 2, Fiorentini (P.S. Chouhan) 3 and Flashman (S. Saqlain) 4. Not run: Pyrite. 3, 1-1/4 and 7-3/4. 1m, 9.96s. ₹18 (w), 12 and 12 (p). SHP: 21, FP: 34, Q: 17, Tanala: 29 and 17. Favourite: Dash. Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. & Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd. Trainer: M. Narredu.

6. RAMNIWAS RAMNARAIN RUIA GOLD CUP: ENABLER (Yash Narredu) 1, Christofle (Oisin Murphy) 2, Capitolium (Neeraj) 3 and Synthesis (Suraj Narredu) 4. Nk, 4-1/2 and 1-1/4. 1m, 59.96s. ₹26 (w), 11 and 14 (p). SHP: 28, FP: 154, Q: 33, Tanala: 445 and 218. Favourite: Synthesis. Owners: Mrs. B.E. Saldanha, Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd., Mr. Vivek S. Jain, Mr. Balam Mohla & Mr. Anil Saraf. Trainer: M. Narredu.

7. VILLOO C. POONAWALLA INDIAN OAKS (Gr. 1): JENDAYI (Gleneagles-Monasada) (Oisin Murphy) 1, AMEERAH (Roderic O’ Connor-My Lakshmi) (S. Saqlain) 2, WAIKIKI (Leitir Mor-Mauna Kea) (Parmar) 3 and CORDELIA (Multidimensional-Dhaawiah) (P.S. Chouhan) 4. 9, 1/2 and Dist. 2m, 29.80s. ₹11 (w), 12 and 10 (p). SHP: 32, FP: 20, Q: 24, Tanala: 51 and 27. Favourite: Jendayi. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Ms. Anita J. Captain. Trainer: P. Shroff.

8. TRICUMDAS DWARKADAS TROPHY: PHENOM (N.S. Parmar) 1, Constable (Oisin Murphy) 2, Mazal (Neeraj) 3 and Kinzhal (R. Ajinkya) 4. Lnk, 3/4 and 1-1/2. 1m, 10.56s. ₹83 (w), 28, 13 and 15 (p). SHP: 41, FP: 228, Q: 47, Tanala: 1,086 and 633. Favourite: Constable. Owner: Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

9. MARCHETTA TROPHY (Div. I): MIGHTY THUNDER (Mustakim Alam) 1, Dowsabel (Merchant) 2, Tanhaiyaan (S. Sunil) 3 and Emerald Queen (K. Nazil) 4. 2-3/4, 1-1/4 and 3/4. 58. 37s. ₹33 (w), 38, 10 and 224 (p). SHP: 29, FP: 209, Q: 72, Tanala: 5,036 and 2,878. Favourite: Emerald Queen. Owners: Begum Shaherbanoo Husain Lagad & Mr. Narendra Lagad. Trainer: Narendra Lagad.

Jackpot: (i) 70%: ₹430 (74 tkts.) & 30%: 160 (85 tkts.); (ii) 70%: 2,347 (44 tkts.) & 30%: 168 (263 tkts.).

Treble: (i) 323 (26 tkts.), (ii) 376 (31 tkts), (iii) 535 (36 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 3,876 (12 tkts.) & 30%: 277 (72 tkts.).