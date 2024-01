Jendayi should continue her winning streak

January 14, 2024 12:39 am | Updated 12:39 am IST - Mumbai

The unbeaten filly Jendayi, schooled by trainer Pesi Shroff, should continue her winning streak by winning the Villoo C. Poonawalla Indian Oaks (Gr. 1), the third classic of the Mumbai racing season to be staged here on Sunday (Jan. 14).

There will be no false rails.

1. MARCHETTA TROPHY (Div. II) (1,000m), Cl. V, rated 1 to 26 — 1 p.m.: 1. Ticanto (3) M.S. Deora 61, 2. Lady Di (9) P. Shinde 59, 3. Mi Arion (8) F. Norton 59, 4. Mirae (6) Mustakim 58.5, 5. Anoushka (4) S. Sunil 58, 6. Neilina (1) S. Saba 57.5, 7. Spirit Bay (10) P. Vinod 57, 8. Sky Hawk (5) Merchant 56.5, 9. Arbitrage (7) H. Gore 54 and 10. Reciprocity (2) S.A. Amit 49.5.

1. MI ARION, 2. LADY DI, 3. ARBITRAGE

2. P.B. AVASIA TROPHY (1,000m), Cl. II, rated 60 to 86 — 1.30: 1. Soup And Sandwich (4) P. Shinde 59, 2. Buckley (1) R. Ajinkya 58, 3. Star Romance (2) N. Bhosale 57 and 4. Superlative (3) S. Saqlain 51.5.

1. SOUP AND SANDWICH

3. YAWAR RASHID TROPHY (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66 — 2.00: 1. Zarak (1) K. Nazil 59, 2. Golden Glow (5) Mustakim 58.5, 3. Vincent Van Gogh (2) P.S. Chouhan 58.5, 4. Ashwa Yashodhra (Late Rue St Honore’) (4) Merchant 53.5 and Kariena (3) Neeraj 53.

1. GOLDEN GLOW, VINCENT VAN GOGH

4. UTTAM SINGH TROPHY (2,000m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 2.30: 1. Angelo (4) P.S. Chouhan 59, 2. Metzinger (3) N. Bhosale 58, 3. Giant King (6) Yash Narredu 57.5, 4. Willy Wonkaa (7) K. Nazil 56, 5. Lion King (1) M.S. Deora 55.5, 6. Idealista (5) Neeraj 53 and 7. Midas Touch (2) Merchant 52.5.

1. GIANT KING, 2. ANGELO, 3. IDEALISTA

5. GOOL S. POONAWALLA MILLION (Gr. 3) (1,200m) (Terms), 3-y-o only — 3.00: 1. Dash (5) Yash Narredu 57, 2. Field Of Dreams (4) N.S. Parmar 55.5, 3. Flashman (2) S. Saqlain 54, 4. Fiorentini (1) P.S. Chouhan 52.5 and 5. Pyrite (3) K. Nazil 52.5.

1. DASH, 2. FIELD OF DREAMS

6. RAMNIWAS RAMNARAIN RUIA GOLD CUP (Gr. 3) (2,000m) (Terms), 4-y-o only — 3.30: 1. Capitolium (3) Neeraj 57, 2. Christofle (4) Oisin Murphy 57, 3. El Greco (6) P.S. Chouhan 57, 4. Enabler (5) Yash Narredu 57, 5. Synthesis (1) Suraj Narredu 57 and 6. West Brook (2) F. Norton 55.5.

1. SYNTHESIS, 2. ENABLER

7. VILLOO C. POONAWALLA INDIAN OAKS (Gr. 1) (2,400m), Indian Fillies, 4-y-o only — 4.00: 1. Aloysia (1) R. Ajinkya 57, 2. Ameerah (5) S. Saqlain 57, 3. Cordelia (3) P.S. Chouhan 57, 4. Jendayi (4) Oisin Murphy 57 and 5. Waikiki (2) N.S. Parmar 57.

1. JENDAYI, 2. AMEERAH

8. TRICUMDAS DWARKADAS TROPHY (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 4.30: 1. Dali Swirl (7) H. Gore 62, 2. Pure For Sure (8) P. Shinde 61, 3. Aries (11) Bhawani 60.5, 4. Into The Storm (13) Santosh G 58.5, 5. Phenom (6) N.S. Parmar 58, 6. Kinzhal (1) R. Ajinkya 55, 7. Wanderlust (3) K. Nazil 55, 8. Constable (12) Oisin Murphy 54.5, 9. Malet Spring (2) H.M. Akshay 54, 10. Showman (4) Mustakim 54, 11. Mazal (10) Neeraj 52.5, 12. Toscana (5) S. Amit 52.5, 13. Fremont (9) M.S. Deora 52 and 14. Adonis (14) Merchant 49.

1. CONSTABLE, 2. PHENOM, 3. MAZAL

9. MARCHETTA TROPHY (Div. I) (1,000m), Cl. V, rated 1 to 26 — 5.00: 1. Mighty Thunder (3) Mustakim 61.5, 2. Golden Rule (4) M.S. Deora 60.5, 3. Rising Power (2) S.J. Sunil 60.5, 4. Dragon Wings (6) N. Bhosale 60, 5. Dashmesh Dancer (11) P. Vinod 59.5, 6. Dowsabel (7) Merchant 59.5, 7. Emerald Queen (5) K. Nazil 59.5, 8. Impulsive (10) Bhawani 59.5, 9. Street Sense (9) V. Bunde 59.5, 10. Tanahaiyaan (1) S. Sunil 59 and 11. Don’t Be Shy (8) R. Shelar 57.

1. EMERALD QUEEN, 2. MIGHTY THUNDER, 3. DON’T BE SHY

Day’s Best : SYNTHESIS.

Jackpot (i): 3, 4, 5, 6 & 7; (ii): 5, 6, 7, 8 & 9.

Treble (i): 2, 3 & 4; (ii): 6, 7 & 8; (iii) 7, 8 & 9.

Tanala : All races. Super Jackpot : 4, 5, 6, 7, 8 & 9.

