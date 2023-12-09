ADVERTISEMENT

Jendayi and Azrinaz show out

December 09, 2023 06:05 pm | Updated 06:05 pm IST - Mumbai

Racing Correspondent

Jendayi and Azrinaz showed out when the horses were exercised here on Saturday (Dec. 9) morning.

Inner sand: 800m: Misty (Shahrukh) 51, 600/39. Moved well.

1000m: Justino (S.J. Moulin) 1-7, 800/54, 600/41. Moved freely. Blazing Bay (rb) 1-6, 800/52, 600/39. Slightly urged. Chamonix (Chouhan) 1-6, 800/52, 600/38. Worked well. Lord Vader (S. Sunil), Royal Blue (rb) 1-8, 800/54, 600/40. They were urged and ended level. Kimiko (S.J. Moulin) 1-5, 800/51, 600/38. Urged in the last part.

Sign up for newsletters, unlock features and do more on The Hindu
LOG IN
Support our reporting.
SUBSCRIBE NOW

ADVERTISEMENT

1200m: Kamaria (S.G. Prasad), Swarovski (Bhawani) 1-22, 1000/1-7, 800/54, 600/40. Former finished four lengths ahead. Cordelia (C. Umesh) 1-22, 1000/1-8, 800/53, 600/39. Moved freely. Azrinaz (Bhawani) 1-20, 1000/1-5, 800/52, 600/40. Moved attractively. Taimur (Bhawani) 1-21, 1000/1-7, 800/52, 600/40. Impressed. Rubik Star (Bhawani) 1-18, 1000/1-4, 800/51, 600/39. Pressed.

1400m: Waikiki (Parmar) 1-39, 1200/1-24, 1000/1-8, 800/55, 600/41. Slightly urged. Jendayi (Chouhan), Emperor Roderic (N. Bhosale) 1-36, 1200/1-21, 1000/1-6, 800/52, 600/39. Former started four lengths behind and finished five lengths ahead.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month
unlock them all
SUBSCRIBE NOW
If you're already a subscriber
You have exhausted your free article limit.
Please support quality journalism.
SUBSCRIBE NOW
or read this article by Downloading The Hindu News app
If you're already a subscriber
You have exhausted your free article limit.
Please support quality journalism.
SUBSCRIBE NOW
or read this article by Downloading The Hindu News app
If you're already a subscriber
The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.
Support our reporting.
SUBSCRIBE NOW
This is your last free article.
to read unlimited content from The Hindu
SUBSCRIBE NOW
Get The Hindu News App on
Get The Hindu News App on

ADVERTISEMENT

Related Topics

horse racing

ADVERTISEMENT

To enjoy additional benefits

Make most of your subscription

Crossword+

CONNECT WITH US