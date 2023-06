June 18, 2023 12:20 am | Updated June 17, 2023 06:22 pm IST - BENGALURU

Jamari, who is in fine nick, may score an encore in the Fillies Championship Stakes (1,600m), the first classic of the season to be held here on Sunday (June 18).

There will be no false rails.

1. MEYDAN PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 6-y-o & over, 1.30 p.m..: 1. Debonair (1) A. Ramu 62, 2. Akasi (7) Chethan K 61.5, 3. Anne Boleyn (3) Kritish Bhagat 60, 4. Jersey Legend (5) Arvind K 59, 5. Konichiwa (8) Hindu S 56.5, 6. Max Mueller (2) S. Saqlain 56.5, 7. Paradise Beckons (6) Rayan 56, 8. Perfect Halo (9) Rajesh K 53 and 9. Star Citizen (4) T.S. Jodha 52.5.

1. MAX MUELLER, 2. ANNE BOLEYN, 3. AKASI

2. MANDYA STAKES (1,400m), rated 20 to 45, 2.00: 1. Impiana (4) C. Umesh 60, 2. Caesars Palace (1) Hindu S 58, 3. Double Scotch (6) Akshay K 55, 4. Sian (5) T.S. Jodha 54.5, 5. Solo Prince (10) Arvind K 54.5, 6. Superhero (8) Tousif 54.5, 7. Fearless Joey (3) Ajeeth K 53, 8. The Blissfulelysee (9) Sai Kiran 52, 9. War Trail (7) P. Siddaraju 52.5 and 10. Golden Gallery (2) Vinod Shinde 52.

1. IMPIANA, 2. DOUBLE SCOTCH, 3. FEARLESS JOEY

3. TREASURE GIRL PLATE (Div. II), (1,100m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2.30: 1. Asagiri (3) Rayan 56, 2. High Tribute (2) Hasib 56, 3. Alice Blue (8) S. Saqlain 54.5, 4. Confidential (7) Hindu S 54.5, 5. Crimson Star (10) Vivek 54.5, 6. Exeter (5) Ajeeth K 54.5, 7. Rochelle (4) K. Nazil 54.5, 8. Sea Eagle (1) Zervan 54.5, 9. Striking Eyes (9) Abhay S 54.5 and 10. Tortilla Chip (6) Santosh Raj 54.5.

1. SEA EAGLE, 2. ALICE BLUE, 3. ASAGIRI

4. STEWARDS CUP (1,400m), rated 60 to 85, 3.00: 1. Rubirosa (11) Inayat 62.5, 2. Last Wish (7) Bhawani S 58, 3. Ashwa Yadhvir (1) Kiran Naidu 57.5, 4. Knight In Hooves (2) M. Prabhakaran 57.5, 5. Savvy Chic (5) K. Nazil 57.5, 6. Emperor Roderic (6) P.S. Chouhan 57, 7. Albinus (3) Hindu S 55.5, 8. Miss Little Angel (4) I. Chisty 55.5, 9. Karanveer (13) Vishal Bunde 55, 10. Amreli (9) Trevor 53, 11. Douglas (8) Salman Khan 53, 12. Royal Grace (12) Afroz Khan 53 and 13. Place Vendome (10) Akshay K 50.5.

1. AMRELI, 2. SAVVY CHIC, 3. EMPEROR RODERIC

5. STAR SUPREME PLATE (1,600m), rated 40 to 65, 3.30: 1. Harvestime (9) P. Tejeshwar 62.5, 2. Prince Abir (6) Shreyas S 61, 3. Ruling Goddess (4) Kritish Bhagat 58, 4. Humanitarian (1) P.S. Chouhan 56.5, 5. Huntingdon (2) S. Saqlain 56, 6. Nikolina (7) R. Girish 55.5, 7. Wild Emperor (5) T.S. Jodha 55.5, 8. Silver Canyon (8) Akshay K 52.5 and 9. Mandela (3) Hindu S 52.

1. SILVER CANYON, 2. HUMANITARIAN, 3. WILD EMPEROR

6. FILLIES CHAMPIONSHIP STAKES (1,600m), 3-y-o fillies, (Terms), 4.00: 1. Anzac Pipernal (4) S. Saqlain 56, 2. August (11) Antony 56, 3. Auspicious Queen (6) Yash 56, 4. Fast Pace (7) P.S. Chouhan 56, 5. Jamari (10) Trevor 56, 6. Livermore (3) Zervan 56, 7. Meropi (1) Akshay K 56, 8. N R I Doublepower (12) I. Chisty 56, 9. Neziah (5) C. Umesh 56, 10. Sassy (2) Hindu S 56, 11. Something Royal (8) P. Sai Kumar 56 and 12. Waikiki (9) N.S. Parmar 56.

1. JAMARI, 2. MEROPI, 3. FAST PACE

7. TREASURE GIRL PLATE (Div. I), (1,100m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4.30: 1. Alacero (3) Arvind K 56, 2. Clifford (1) Zervan 56, 3. Leather Back (5) Salman Khan 56, 4. Only The Brave (10) Khurshad 56, 5. Alexina (2) Santosh Raj 54.5, 6. Precious (7) Abhay S 54.5, 7. Seeking The Stars (9) Trevor 54.5, 8. She’s A Lady (4) P.S. Chouhan 54.5, 9.Truth In Wine (8) Hasib 54.5 and 10. Young Diana (6) Akshay K 54.5.

1. PRECIOUS, 2. CLIFFORD, 3. SEEKING THE STARS

8. PARSIANA PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 5.00: 1. Wordsmith (7) Kritish Bhagat 61, 2. Balor (9) S. John 60, 3. Inyouwebelieve (3) Trevor 60, 4. Rapidus (5) Akshay K 58.5, 5. Loch Lomond (6) Hindu S 58, 6. Win My Luv (8) Bhawani S 58, 7. Cyrenius (1) P.S. Chouhan 57, 8. Scribbling Hopper (11) Jagadeesh 56.5, 9. Four Wheel Drive (2) T.S. Jodha 55, 10. Southern Power (4) Ajeeth K 53 and 11. Time (10) K. Nazil 50.

1. INYOUWEBELIEVE, 2. RAPIDUS, 3. CYRENIUS

Day’s best: JAMARI

Double: IMPIANA - PRECIOUS

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.

