Jamari primed to deliver in Mayor Baburao Sanas Memorial Pune Derby

October 15, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Pune:

The three-year-old filly Jamari, the winner of the Bangalore Summer Derby, who maintains her winning form as evidenced by the mock race and morning trials should score over her rivals in the Mayor Baburao Sanas Memorial Pune Derby (Gr. 1), the stellar attraction of Sunday’s (Oct. 15) races. Rails will be announced one hour before the first race.

1. VINAYAK TROPHY (2,400m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 40 to 30, 1.45 p.m.: 1. Daianne (2) P. Shinde 61.5, 2. Chat (1) P. Trevor 61, 3. Mastery (3) Aniket 61, 4. Lord Murphy (6) Srinath 59, 5. Come Back Please (5) H. Gore 54 and 6. Leo The Lion (4) Mustakim 49.5.

1. CHAT, 2. MASTERY

2. J.M. SHAH & C.M. SHAH GOLD CUP (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 2.15: 1. Sovereign Grey (8) Akshay Kumar 60.5, 2. New Dimension (2) Yash Narredu 58.5, 3. Fiery Red (7) M.S. Deora 58, 4. Superimpose (9) Dashrath 57, 5. Ristretto (3) P. Shinde 55.5, 6. Sentinel (1) Bhawani 54, 7. Sky Hawk (4) Merchant 52, 8. Mighty Thunder (5) Mustakim 50.5 and 9. Untitled (6) Peter 49.5.

1. SOVEREIGN GREY, 2. SUPERIMPOSE, 3. NEW DIMENSION

3. PUNE POLICE COMMISSIONER’S TROPHY (Div. I) (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 2.45: 1. Red Merlot (9) Aniket 62, 2. Divine Thoughts (1) H. Gore 61.5, 3. Adamas (4) S.J. Sunil 60, 4. Bellagio (7) Peter 59.5, 5. Dream Seller (6) R. Ajinkya 59, 6. Athenian (2) C.S. Jodha 58, 7. Northern Singer (5) Mustakim 57.5, 8. Mojo (8) Merchant 53.5 and 9. Zukor (3) S. Saqlain 53.5.

1. ZUKOR, 2. ADAMAS, 3. ATHENIAN

4. NOSHIR & DOLLY DHUNJIBHOY SPRINT MILLION (Gr. 3) (1,200m) (Terms), 4-y-o and over, 3.15: 1. Ahead Of My Time (1) C.S. Jodha 59, 2. Market King (3) Neeraj 56.5, 3. Joaquin (4) Srinath 54.5, 4. Cellini (2) Akshay Kumar 53 and 5. The Sovereign Orb (5) Bhawani 53.

1. AHEAD OF MY TIME, 2. MARKET KING

5. MAYOR BABURAO SANAS MEMORIAL PUNE DERBY (Gr. 1) (2,000m), powered by Mr. S.R. Sanas, Indian Horses, 3-y-o only, 4.00: 1. Believe (7) S. Saqlain 56, 2. Capitolium (1) C. Umesh 56, 3. Dream Alliance (8) Srinath 56, 4. Enabler (3) Yash Narredu 56, 5. Star Gallery (4) Vivek G 56, 6. Jamari (5) P. Trevor 54.5, 7. Kings Love (6) P.S. Chouhan 54.5 and 8. Transcend (2) C.S. Jodha 54.5.

1. JAMARI, 2. ENABLER, 3. CAPITOLIUM

6. JIMMY UMRIGAR TROPHY (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 4.45: 1. Brahmos (10) Dashrath 56, 2. Decacorn (8) Neeraj 56, 3. Fremont (2) S. Kamble 56, 4. Kanya Rashi (11) Srinath 56, 5. The General (4) Bhawani 56, 6. Ticanto (6) Mustakim 56, 7. Zuccaro (3) P. Trevor 56, 8. Ariyana Star (7) P. Vinod 54.5, 9. Ricochet (1) T.S. Jodha 54.5, 10. Sloane Square (9) Akshay Kumar 54.5 and 11. Uzi (5) H. Zeeshan 54.5.

1. DECACORN, 2. ZUCCARO, 3. THE GENERAL

7. F.A. & K.A. IRANI TROPHY (1,600m), Cl. II, rated 60 to 86, 5.15: 1. Ashwa Yudhvir (4) Merchant 59, 2. Flaming Lamborgini (8) Srinath 57.5, 3. Magileto (2) Mustakim 57, 4. Windermere (3) Peter 57, 5. Charlie (6) Bhawani 56, 6. Rambler (1) P.S. Chouhan 54.5, 7. It’s My Time (7) Akshay Kumar 54, 8. Flying Scotsman (9) Neeraj 51.5 and 9. Fortunate Son (5) N.S. Parmar 51.

1. IT’S MY TIME, 2. FORTUNATE SON, 3. FLAMING LAMBORGINI

Day’s Best: CHAT

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.