Jamari primed to complete a hat-trick in the Bangalore Derby

January 26, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

Jamari, who is in fine fettle, is poised for a hat-trick in the Winfair247 Bangalore Derby (2,400m), the stellar attraction of the races to be held here on Friday (Jan 26). There will be no false rails.

1. TOTALIZATOR CUP (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 1-30 p.m.: 1. Slice Of Heaven (3) Inayat 60, 2. Lone Ranger (2) Antony 59, 3. Sun Flare (5) Trevor 59, 4. The Gallery Time (9) A. Ramu 59, 5. Golden Starlet (7) M. Rajesh K 58.5, 6. Super Sapphire (1) M. Prabhakaran 58.5, 7. Samachar (8) Vivek 56.5, 8. Superhero (4) Salman Khan 56.5 and 9. Flying Brave (6) R. Pradeep 56.

1. SUN FLARE, 2. THE GALLERY TIME, 3. LONE RANGER

2. VIDHANA SOUDHA CUP (1,600m), rated 40 to 65, 2-05: 1. Nikolina (2) S. John 61, 2. All Attraction (1) P.S. Chouhan 55, 3. Royal Mysore (6) G. Vivek 54, 4. Measure Of Time (3) I. Chisty 53.5, 5. Never Give In (4) Antony 53, 6. Victoria Doresaani (7) L.A. Rozario 52.5, 7. Pharazon (8) S. Saqlain 51.5 and 8. Amazing Attraction (5) Shreyas S 50.5.

ADVERTISEMENT

1. ALL ATTRACTION, 2. ROYAL MYSORE, 3. PHARAZON

3. MYSORE RACE CLUB TROPHY (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-40: 1. Alpha Legend (3) A. Ramu 56, 2. Gismo (2) Vivek 56, 3. Masato (1) I. Chisty 56, 4. Storm Shadow (4) G. Vivek 56, 5. Vafadar (7) Trevor 56, 6. Yannick (6) Antony 56 and 7. Crimson Flame (5) F. Norton 54.5.

1. MASATO, 2. VAFADAR, 3. STORM SHADOW

4. INDIAN REPUBLIC TROPHY (1,200m), rated 60 to 85, 3-15: 1. Douglas (5) Antony 60, 2. English Bay (6) Mark 60, 3. Fondness Of You (4) Suraj 60, 4. Michigan Melody (7) P. Siddaraju 60, 5. Obsidian (1) I. Chisty 58.5, 6. Del Mar (3) Inayat 57.5 and 7. Tripitaka (2) Trevor 54.5.

1. FONDNESS OF YOU, 2. TRIPITAKA, 3. DOUGLAS

5. SADDLE UP CUP (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 3-50: 1. Apollo Light (2) Koshi K 62, 2. Loving Pearl (5) R. Pradeep 61.5, 3. Princess Jasmine (7) Darshan 60.5, 4. Sea Diamond (6) Ikram Ahmed 60.5, 5. Master Of Courage (3) Chethan K 60.5, 6. Debonair (4) Salman Khan 59.5, 7. Fair Counsel (1) M. Naveen 59 and 8. Quevega (8) Angad 58.5.

1. FAIR COUNSEL, 2. APOLLO LIGHT, 3. LOVING PEARL

6. WINFAIR247 BANGALORE DERBY (2,400m), 4-y-o, (Terms), 4-30: 1. Prana (4) G. Vivek 57, 2. Ruling Dynasty (9) N.S. Parmar 57, 3. Saigon (7) I. Chisty 57, 4. August (3) Antony 55.5, 5. Fast Pace (1) Neeraj 55.5, 6. Jamari (6) Trevor 55.5, 7. Madam Rich (10) S. Saqlain 55.5, 8. Snowpiercer (5) F. Norton 55.5, 9. Something Royal (2) P.S. Chouhan 55.5 and 10. Tehani (8) Suraj 55.5.

1. JAMARI, 2. TEHANI, 3. PRANA

7. T.B. HANUMANTHARAJ MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 5-10: 1. Devils Magic (2) P. Siddaraju 60, 2. Golden Time (10) Darshan 58.5, 3. Sofiya (3) Trevor 56.5, 4. Aherne (7) Antony 55.5, 5. Aquamatic (1) I. Chisty 55.5, 6. Memorable Time (8) Vivek 55.5, 7. Southern Power (5) S. Saqlain 55.5, 8. The Perfect Choice (9) R. Pradeep 55.5, 9. Four Wheel Drive (6) Tousif 55 and 10. Altamonte (4) Jagadeesh 51.

1. SOFIYA, 2. GOLDEN TIME, 3. AQUAMATIC

8. TOTALIZATOR CUP (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-45: 1. Bold Act (6) P. Siddaraju 62.5, 2. Grizzly (4) M. Naveen 59.5, 3. Lex Luthor (3) Inayat 58, 4. Schafenberg (7) Rayan 58, 5. Blackstone (1) Saddam H 56, 6. Knotty Challenger (2) Naveen K 56, 7. The Omega Man (8) Md. Aliyar 55 and 8. Ebotse (5) Antony 54.

1. BLACKSTONE, 2. GRIZZLY, 3. BOLD ACT

Day’s best: JAMARI

Double: ALL ATTRACTION — BLACKSTONE

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.