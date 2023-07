It’s Wild Emperor vs. Silver Canyon in D.M. Kumaraswamy Memorial Cup

July 08, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

Wild Emperor and Silver Canyon may fight out the finish of the D.M. Kumaraswamy Memorial Cup (1,400m), the main event of the races to be held here on Saturday (July 8). False rails (width about 9m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. BHISHMA PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 2-00 p.m.: 1. Super Gladiator (6) Sai Kiran 61, 2. Capriati (5) S. John 60, 3. Peridot (1) Likith Appu 58.5, 4. Musterion (4) Vishal Bunde 58, 5. Osiris (3) M. Naveen 57, 6. Sacred Creator (—) (—) 55, 7. Quevega (—) (—) 53.5, 8. Solid Power (2) S. Saba 53.5 and 9. Lady Godiva (7) P.P. Dhebe 50.

1. CAPRIATI, 2. PERIDOT, 3. SOLID POWER

2. BASQUE PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Rival (2) Akshay K 60, 2. Mystical Merkabah (—) (—) 57.5, 3. Embosom (4) Vinod Shinde 55.5, 4. Vayu (1) Antony 54.5, 5. Faiz (5) Abhay S 54, 6. Jersey Legend (10) Arvind K 54, 7. I Want It All (7) Ayaz Khan 53.5, 8. Phoebe (3) Inayat 53.5, 9. Desertdragon (8) S. Saba 53, 10. War Trail (6) P. Siddaraju 52.5 and 11. Southernaristocrat (9) P. Surya 50.

1. RIVAL, 2. VAYU, 3. JERSEY LEGEND

3. MAURITIUS PEARL PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-00: 1. Cristaldo (4) G. Vivek 56, 2. Irish Coffee (5) Arvind K 56, 3. Spacex (7) Md. Aliyar 56, 4. Star Concept (3) Suraj 56, 5. Super Stride (6) Hindu S 56, 6. Vinamrao (8) Ayaz Khan 56, 7. Alice Blue (2) Antony 54.5, 8. Crimson Star (10) Vivek 54.5, 9. Kallania (9) R. Pradeep 54.5 and 10. Tortilla Chip (1) Santosh Raj 54.5.

1. STAR CONCEPT, 2. SUPER STRIDE, 3. ALICE BLUE

4. LAGARDE PLATE (1,200m), rated 60 to 85, 3-30: 1. Etosha (4) Zervan 60, 2, Ashwa Yadhvir (6) Suraj 59.5, 3. Emperor Roderic (2) Trevor 59.5, 4. Miss Little Angel (7) Sonu K 57, 5. Kay Star (8) P. Sai Kumar 56, 6. Amreli (3) Inayat 55, 7. Del Mar (5) Arvind K 55 and 8. Kensington Court (1) Likith Appu 52.

1. EMPEROR RODERIC, 3. ASHWA YUDHVIR, 3. ETOSHA

5. FIRE HAVEN PLATE (1,600m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4-00: 1. Double Scotch (10) Akshay K 56, 2. Ebotse (4) Antony 56, 3. Lone Ranger (1) T.S. Jodha 56, 4. Pharazon (3) C. Umesh 56, 5. Treasure Chest (9) J.H. Arul 56, 6. Walvis Bay (6) G. Vivek 56, 7. Wolf Creek (2) Hindu S 56, 8. Golden Bella (7) Zervan 54.5, 9. Grace (8) Suraj 54.5 and 10. Irish Rockstar (5) Trevor 54.5.

1. EBOTSE, 2. IRISH ROCKSTAR, 3. PHARAZON

6. D.M. KUMARASWAMY MEMORIAL CUP (1,400m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 4-30: 1. Lord Frankel (8) S. John 61.5, 2. Prince Abir (5) Shreyas S 60, 3. Roudy (7) Likith Appu 57, 4. Wild Emperor (2) T.S. Jodha 56.5, 5 Scribbling Hopper (4) Antony 55.5, 6. Silver Canyon (3) Trevor 53, 7. Southern Power (1) Jagadeesh 52 and 8. Southern Force (6) Tousif 51.5.

1. WILD EMPEROR, 2. SILVER CANYON, 3. ROUDY

7. BASQUE PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Splendour On Grass (5) P. Sai Kumar 61, 2. Chisox (4) Inayat 60.5, 3. Brilliant Star (6) Suraj 60, 4. Divo (3) Zervan 60, 5. Worcester (1) A. Imran 60, 6. Twilight Fame (-) (-) 58.5, 7. Miss Maya (7) Abhay S 58, 8. Superhero (9) T.S. Jodha 54.5, 9. The Gallery Time (2) Sai Kiran 54, 10. Loving Pearl (10) R. Pradeep 53.5 and 11. Double Vision (8) Shreyas S 50.

1. DIVO, 2. SPLENDOUR ON GRASS, 3. BRILLIANT STAR

Day’s best: STAR CONCEPT

Double: RIVAL — EMPEROR RODERIC

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.