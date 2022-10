It’s Trevalius vs. Polished Girl in feature event

October 13, 2022 00:30 IST

Trevalius and Polished Girl may fight out the finish of the F.K. Irani Memorial Million (1,400m), the chief event of the races to be held here on Thursday (Oct. 13). False rails (width about 6m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. VALAROSO PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 2-00 p.m.: 1. Elite Agent (4) Angad 62.5, 2. Frederico (1) Hasib A 62.5, 3. Princess Aura (6) Vaibhav 62.5, 4. Herodotus (7) Kiran Rai 62, 5, Legionary (13) Jagadesh 62, 6. Omerta (12) Sai Kiran 61, 7. Rajlakshmi (3) B. Darshan 60.5, 8. Sekhmet (11) R. Pradeep 60, 9. Shivalik Dhanush (15) Imran Ashraf 59.5, 10. Ironic Humour (9) Sarvan K 59, 11. Osibisa (2) H. Rathod 58.5, 12. Masters Mind (14) M. Prabhakaran 56.5, 13. Zhu Zhu Zest (10) Shreyas S 56.5, 14. Sally’s Gift (8) Afsar Khan 56 and 15. Star Citizen (5) Indrajeet S 54.5.

1. FREDERICO, 2. ELITE AGENT, 3. ZHU ZHU ZEST

2. RANGANATHITTU PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Royal Crown (3) N.B. Kuldeep 61, 2. Elevado (9) Jagadeesh 58.5, 3. D Fighter (13) Shreyas S 58, 4. Facets Of Life (8) B. Darshan 57, 5. Angel Dreams (7) B. Harish 54, 6. Ewandor (4) Angad 53.5, 7. Lead Singer (1) Afsar Khan 53.5, 8. Quando Quando (14) Antony 53.5, 9. The Artery (5) Sai Kiran 53.5, 10. Knott So Knotty (10) Ayaz Khan 53, 11. Royal Command (2) Kiran Rai 52.5, 12. Unity (15) M. Chandrashekar 52.5, 13. Enrichment (12) S. Mubarak 52, 14. Power Port (11) Tousif Khan 51 and 15. Romantic Heart (6) P. Surya 51.

1. ELEVADO, 2. QUANDO QUANDO, 3. EWANDOR

3. KURUKSHETHRA PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 3-00: 1. Swiss Tigress (9) Sarvan K 61.5, 2. Dallas (7) Afsar Khan 61, 3. Fassbinder (2) Ajeet K 61, 4. War Eagle (5) Sai Kiran 61, 5. Percivale (4) Santosh K 59.5, 6. My One And Only (8) HIndu S 56, 7. Vijaya Sarathi (12) Kiran Rai 55.5, 8. Al Jawaad (1) A. Agarwal 54.5, 9. Republica (11) H. Zeeshan 54, 10. Country’s Pace (3) Angad 53.5, 11. Smile Around (6) S. Saqlain 53.5 and 12. Fifty Grand (10) B. Harish 51.

1. SMILE AROUND, 2. WAR EAGLE, 3. MY ONE AND ONLY

4. K. THAMMANNA GOWDA MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 60 to 85, 4-y-o & over, 3-30: 1. Mogul (1) Likith Appu 60, 2. Nothing To Worry (8) Kiran Rai 58.5, 3. Brunhild (3) Antony 57.5, 4. Eddie The Eagle (7) G. Rohith 57.5, 5. Wild Spell (5) B. Darshan 57.5, 6. Lucky Chance (9) S. Saqlain 56.5, 7. Rising Sun (2) Angad 55, 8. Unyielding (4) J.H. Arul 52.5 and 9. Star Of Thea (6) B. Harish 50.

1. LUCKY CHANCE, 2. UNYIELDING, 3. BRUNHILD

5. F.K. IRANI MEMORIAL MILLION (1,400m), 3-y-o only, (Terms), 4-00: 1. Forseti (3) Srinath 57, 2. O Hansini (5) Akshay K 55.5, 3. Polished Girl (1) Suraj 55.5, 4. Braxton (4) Sai Kiran 54 and 5. Trevalius (2) Trevor 54.

1. TREVALIUS, 2. POLISHED GIRL

6. THEERTHAHALLI PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 4-30: 1. Johnny Bravo (9) S. Saqlain 60, 2. What Is This (8) H. Rahul 59, 3. Extraordinary (2) Sai Kiran 58.5, 4. Douglas (1) Antony 55.5, 5. Mystic Eye (3) R. Pradeep 55.5, 6. Aurelia (4) Ajeet K 55, 7. Indian Pharaoh (7) Tauseef 55, 8. Perfect Perfecto (6) N.B. Kuldeep 54 and 9. Pinnacle Point (5) Hindu S 51.

1. DOUGLAS, 2. JOHNNY BRAVO, 3. EXTRAORDINARY

7. RANGANATHITTU PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Star Jewel (15) J.H. Arul 62.5, 2. D Fire (9) R. Pradeep 62, 3. Mystic Divine (2) Angad 62, 4. Vijaya Falcon (4) B. Darshan 61.5, 5. The Prospect (3) R. Manish 61, 6. Country’s Flash (6) L.A. Rozario 60.5, 7. Vijaya Miracle (5) Sarvan K 57, 8. Colossal (12) Kiran Rai 56, 9. Ineffable (8) G. Rohith 55.5, 10. Supreme Angel (14) Shreyas S 55.5, 11. The Flying Feet (11) H. Rathod 55, 12. Tower Quest (10) Ayaz Khan 54, 13. Desert Romance (13) Ajeet K 53.5, 14. The Angel Power (7) Sai Kiran 53.5 and 15. Twin Flame (1) Tousif Khan 53.

1. STAR JEWEL, 2. D FIRE, 3. MYSTIC DIVINE

Day’s best: LUCKY CHANCE

Double: TREVALIUS — DOUGLAS

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.