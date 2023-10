It’s Synthesis vs. Sea The Sun in Coromandel Gromor Deccan Derby

October 02, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Pune:

Synthesis and Sea The Sun should fight out the finish of the Coromandel Gromor Deccan Derby (Gr. 1), the stellar attraction of the Hyderabad Monsoon races scheduled to be run here on Monday (Oct. 2). There will be no false rails.

1. BANGALORE TURF CLUB CUP (Div. II) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 12.30 p.m.: 1. Angel Tesoro (9) Antony Raj S 60, 2. Plethora (8) Md. Ekram Alam 60, 3. Mireya (6) Tograllu 59.5, 4. Doe A Deer (5) Shivansh 59, 5. First Class (3) Akshay Kumar 55.5, 6. Precious Gift (10) P. Sai Kumar 54, 7. Star Cruise (1) Kuldeep Singh (Sr) 54, 8. Ok Boss (2) Ajay Kumar 53, 9. Muaser (7) P. Ajeeth Kumar 51.5 and 10. Creative Force (4) Surya Prakash 51.

1. ANGEL TESORO, 2. FIRST CLASS, 3. MUASER

2. MYSORE RACE CLUB CUP (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.00: 1. Exclusive Spark (7) Mohit Singh 60, 2. Australia (1) Suraj Narredu 59.5, 3. Beauty Flame (3) Santosh Raj 59.5, 4. Happy Soul (4) Surya Prakash 59, 5. Shadow Of The Moon (5) Mukesh Kumar 59, 6. Carnival Lady (9) B. Nikhil 58.5, 7. Vintage Brut (11) P. Sai Kumar 58.5, 8. Life Is Good (6) Md. Ismail 57, 9. Blazing Gun (8) Akshay Kumar 56.5, 10. Sucker Punch (10) Shivansh 53.5 and 11. My Way Or Highway (2) G. Naresh 52.

1. AUSTRALIA, 2. BLAZING GUN, 3. LIFE IS GOOD

3. ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB CUP (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II), 1.30: 1. Hugh Capet (8) A. Imran Khan 60, 2. Siddharth (4) Akshay Kumar 60, 3. Kings Best (3) Suraj Narredu 55, 4. Nucleus (7) Mohit Singh 54.5, 5. Reigning Beauty (6) S. Saqlain 53.5, 6. Adbhut (5) Afroz Khan 53, 7. Worcester (2) Vivek G 51 and 8. Hard To Toss (1) G. Naresh 50.5.

1. SIDDHARTH, 2. KING’S BEST, 3. NUCLEUS

4. MADRAS RACE CLUB CUP (1,800m), rated 40 to 65 (Cat. II), 2.00: 1. Winning Streak (3) Mukesh Kumar 60, 2. Just Incredible (1) Kuldeep Singh (Sr) 59, 3. True Icon (2) A. Imran Khan 58, 4. Enabling (6) Akshay Kumar 57.5, 5. Acrobat (7) Kuldeep Singh (Jr) 54.5, 6. Only My Way (5) Md. Ekram Alam 53.5, 7. Superstellar (8) C. Umesh 52 and Princess Daka (4) Abhay Singh 51.5.

1. ENABLING, 2. ACROBAT, 3. SUPERSTELLAR

5. BANGALORE TURF CLUB (Div. I) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45(Cat. III), 2.35: 1. Aerial Combat (8) Tograllu 60, 2. Exclusive Luck (3) Md. Ismail 60, 3. Salisbury (2) Mukesh Kumar 60, 4. Blast In Class (4) Ajay Kumar 59, 5. Tripurari (1) Akshay Kumar 59, 6. Fatuma (10) Ashad Asbar 56, 7. Royal Pal (7) R.S. Jodha 54.5, 8. Wandring Warrior (6) Kuldeep Singh (Jr) 54, 9. Special Effort (5) P. Sai Kumar 53 and 10. Sorry Darling (9) Vivek G 51.5.

1. BLAST IN CLASS, 2. TRIPURARI, 3. SORRY DARLING

6. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB CUP (1,200m), rated 60 to 85 (Cat. II), 3.10: 1. New Look (1) Shivansh 61, 2. Briar Ridge (15) Santosh Raj 58.5, 3. Mozelle (16) Akshay Kumar 57.5, 4. Amyra (10) Afroz Khan 57, 5. Beauty Blaze (9) Mohit Singh 56.5, 6. Shazam (7) B. Nikhil 56, 7. Unsung Hero (2) Neeraj 56, 8. Carlisle (14) Md. Ekram Alam 55, 9. Stunning Force (12) Antony Raj S 54.5, 10. Ashoka (3) Suraj Narredu 54, 11. Faith (11) Abhay Singh 53.5, 12. Miss Little Angel (13) Vivek G 53.5, 13. Nugget (8) P.S. Chouhan 53.5, 14. Maximum Glamour (6) G. Naresh 52.5, 15. Bangor On Dee (4) S. Saqlain 52 and 16. Mark My Day (5) Surya Prakash 51.5.

1. MOZELLE, 2. ASHOKA, 3. BEAUTY BLAZE

7. TURF AUTHORITIES OF INDIA CUP (1,400m), rated 80 and above (Cat. I), 3.45: 1. Watch My Stride (1) Shivansh 63, 2. Star Glory (4) Suraj Narredu 62.5, 3. Kingston (8) R.S. Jodha 59.5, 4. Ashwa Morocco (7) Akshay Kumar 58, 5. Top Secret (3) Mohit Singh 58, 6. Royal Grace (2) Afroz Khan 55.5, 7. Candy Girl (6) Md. Ekram Alam 52.5 and 8. Exotic Dancer (5) G. Naresh 50.

1. ASHWA MOROCCO, 2. ROYAL GRACE, 3. WATCH MY STRIDE

8. COROMANDEL GROMOR DECCAN DERBY (Gr. 1) (2,000m) (Terms), 3-y-o only, 4.20: 1. Galahad (5) Akshay Kumar 56, 2. High Command (7) Vivek G 56, 3. Sea The Sun (1) P.S. Chouhan 56, 4. Stravinsky (8) Antony Raj S 56, 5. Synthesis (4) Suraj Narredu 56, 6. Terenga (10) P. Ajeeth Kumar 56, 7. Truth (6) Kuldeep Singh (Sr) 56, 8. Livermore (11) S. Saqlain 54.5, 9. N R I Doublepower (9) Neeraj 54.5, 10. Something Royal (2) C. Umesh 54.5 and 11. Windsor (3) Afroz Khan 54.5.

1. SYNTHESIS, 2. SEA THE SUN, 3. TRUTH

9. DELHI RACE CLUB CUP (1,400m), rated upto 25 (Cat. III), 5.05: 1. Forever Bond (6) P.S. Chouhan 60, 2. Golden Inzio (1) Kuldeep Singh 60, 3. Good Tidings (2) Akshay Kumar 60, 4. Moon Walk (12) Shivansh 60, 5. Riffa (10) Mukesh Kumar 60, 6. Solar Princess (8) Kuldeep Singh (Jr) 60, 7. Canterbury (5) S. Saqlain 58, 8. Blue Brigade (3) Surya Prakash 57, 9. Protocol (9) Md. Ismail 56.5, 10. Nishaan (7) A.A. Vikrant 55, 11. Dream Jewel (4) P. Sai Kumar 54.5 and 12. It’s My Life (11) B. Nikhil 52.5.

1. GOOD TIDINGS, 2. FOREVER BOND, 3. CANTERBURY

Day’s Best: MOZELLE

Jackpot: (i) 1, 2, 3, 4 & 5; (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5; (ii) 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 1, 2 & 3; (ii) 4, 5 & 6; (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.