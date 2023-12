It’s Synthesis vs. Enabler in the HPSL Indian 2000 Guineas (Gr. 1)

December 24, 2023 10:21 am | Updated 10:21 am IST - MUMBAI:

Synthesis and Enabler should fight out the finish of the HPSL Indian 2000 Guineas (Gr. 1), the stellar attraction of Sunday’s (Dec. 24) races. There will be no false rails.

1. ASTONISH TROPHY (2,000m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 1 to 26, 1.30 p.m.: 1. Gimme (1) T.S. Jodha 61.5, 2. Idealista (3) Neeraj 61.5, 3. Rubik Star (4) S. Sunil 60, 4. Midas Touch (2) Bhawani 58 and 5. Leo The Lion (5) Mustakim 49.

1. MIDAS TOUCH, 2. IDEALISTA

2. NAWABZADA RASHIDUZZAFAR KHAN TROPHY (2,000m), Cl. III, rated 40 to 66, 2.00: 1. Own Voice (2) R. Ajinkya 59, 2. Regal Command (3) Bhawani 57.5, 3. Vincent Van Gogh (6) H.M. Akshay 57, 4. Scaramanga (8) P. Trevor 56, 5. Justino (5) Neeraj 53.5, 6. Alpine Star (4) Mustakim 53, 7. The Godfather (1) S. Saqlain 51 and 8. Des Marquis (7) N. Bhosale 50.

1. DES MARQUIS, 2. THE GODFATHER, 3. VINCENT VAN GOGH

3. GULAMHUSEIN ESSAJI TROPHY (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46, 2.30: 1. Monarchy (6) Kirtish 60, 2. Booster Shot (3) S. Saqlain 59, 3. The General (9) Bhawani 58, 4. Lord Murphy (1) N. Bhosale 57, 5. Willy Wonkaa (5) S. Sunil 57, 6. Fashion Icon (12) P. Trevor 56, 7. Kimiko (7) C.S. Jodha 55.5, 8. India Strong (11) N.S. Parmar 55, 9. Walter (2) R. Ajinkya 55, 10. Hooves Of Thunder (8) V. Bunde 54.5, 11. Angelo (10) P.S. Chouhan 53.5 and 12. Wild Hammer (4) J. Chinoy 51.5.

1. BOOSTER SHOT, 2. ANGELO, 3. WALTER

4. FAIZ JASDANWALLA TROPHY (Div. I) (1,200m), Cl. IV, Maiden 3-y-o only, rated 20 to 46, 3.00: 1. Senorita D (6) P. Trevor 59, 2. Art Collector (12) Parmar 58, 3. Eiffel Tower (3) M.S. Deora 58, 4. Little Minister (10) Merchant 58, 5. Over The Line (13) R. Ajinkya 58, 6. Malet Spring (11) S. Kamble 57.5, 7. Caliph (8) Bhawani 56.5, 8. Littorio (4) P.S. Chouhan 56.5, 9. Roll The Dice (1) J. Chinoy 56.5, 10. Toscana (9) S.J. Sunil 56.5, 11. Cascade (2) H. Zeeshan 56, 12. Etoile (5) H. Gore 54.5 and 13. Sorrento Secret (7) V. Bunde 54.5.

1. ETOILE, 2. LITTORIO, 3. LITTLE MINISTER

5. K.M. MUNSHI TROPHY (1,200m), Cl. II, rated 60 to 86, 3.30: 1. Magileto (7) Mustakim 60.5, 2. Regency Smile (6) Merchant 58.5, 3. Emperor Roderic (9) P.S. Chouhan 58, 4. Pride’s Angel (3) Srinath 57.5, 5. Star Romance (5) S. Saqlain 54.5, 6. Rambler (10) H. Zeeshan 53.5, 7. Buckley (11) Dashrath 53, 8. Raffaello (1) H. Gore 52.5, 9. Pyrrhus (2) Neeraj 50.5, 10. Fortunate Son (8) P. Dhebe 49 and 11. Superlative (4) P. Shinde 49.

1. PYRRHUS, 2. EMPEROR RODERIC, 3. MAGILETO

6. HPSL INDIAN 2000 GUINEAS (Gr. 1) (1,600m), Indian Horses, 3-y-o only, 4.00: 1. Believe (2) Imran Chisty 57, 2. Capitolium (3) Neeraj 57, 3. Christofle (9) P. Trevor 57, 4. Dream Alliance (5) Srinath 57, 5. El Greco (1) P.S. Chouhan 57, 6. Enabler (6) Yash Narredu 57, 7. Irish Gold (7) S. Saqlain 57, 8. Star Gallery (4) Vivek G 57 and 9. Synthesis (8) Suraj Narredu 57.

1. SYNTHESIS, 2. ENABLER, 3. CHRISTOFLE

7. FAIZ JASDANWALLA TROPHY (Div. II) (1,200m), Cl. IV, Maiden 3-y-o only, rated 20 to 46, 4.30: 1. Constable (4) Kirtish 59, 2. Fremont (2) C.S. Jodha 58, 3. Clap Your Hands (12) Mustakim 57.5, 4. Good Deeds (3) H. Gore 57.5, 5. Zarafat (9) Dashrath 57.5, 6. Light Of Life (13) S.J. Sunil 56.5, 7. Operation Finale (8) R. Ajinkya 56.5, 8. Impulsive (6) S.G. Prasad 56, 9. Ricochet (5) T.S. Jodha 56, 10. Ariyana Star (7) P. Vinod 55.5, 11. Madras Cheque (1) H.M. Akshay 55, 12. She’s A Teaser (10) V. Bunde 54 and 13. Cyrenaica (11) J. Chinoy 53.

1. CONSTABLE, 2. RICOCHET, 3. ZARAFAT

8. CASTLEBRIDGE TROPHY (1,000m), Cl. V, 5-y-o and over, rated 1 to 26, 5.00: 1. Alpha Gene (8) V. Bunde 61.5, 2. Blazing Bay (5) P. Shinde 61.5, 3. C’est L’ Amour (3) J. Chinoy 61.5, 4. Moment Of Madness (10) H. Gore 61.5, 5. Tanhaiyaan (9) S. Sunil 61.5, 6. Intense Belief (1) N. Bhosale 59.5, 7. Untitled (7) S. Amit 58, 8. Sky Hawk (4) Merchant 57.5, 9. Mariella (6) H. Zeeshan 54.5 and 10. Between Friends (2) T.S. Jodha 53.5.

1. C’EST L’ AMOUR, 2. UNTITLED, 3. BLAZING BAY

Day’s Best: BOOSTER SHOT

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 2, 3 & 4, (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.