It’s Supernatural vs. King’s Ransom in the Indian Derby

February 05, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Mumbai:

Trainer Pesi Shroff’s top duo Supernatural and King’s Ransom should fight out the finish of the (Grade 1) Indian Derby, one of the prestigious events of the Indian racing calendar, to be held here on Sunday (Feb. 5). Shamrock and Mirra may add pep to the finish, while King Louis has been withdrawn.

A net amount of ₹50 lakh will be added to the collection of the second jackpot pool. There will be no false rails.

1. USHA STUD MILLION (1,600m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 2.30 p.m.: 1. Balius Warrior (2) R. Ajinkya 56, 2. Big Red (3) Sandesh 56, 3. Capitolium (4) Neeraj 56, 4. Granpar (7) Akshay Kumar 56, 5. Mi Arion (6) S. Saqlain 56, 6. Smiles Of Fortune (1) Yash Narredu 56 and 7. Jamari (5) P. Trevor 54.5.

1. GRANPAR, 2. BIG RED, 3. MI ARION

2. DIEGO RIVERA RUSI PATEL TROPHY (Gr. 3) (1,600m) (Terms), 4-y-o & over, 3.00: 1. Ahead Of My Time (2) Sandesh 59, 2. Northern Lights (3) P.S. Chouhan 54.5, 3. Flying Visit (5) P. Ajeeth Kumar 53, 4. Kamilah (6) Neeraj 53, 5. Successor (4) S. Saqlain 51.5 and 6. Coeur De Lion (1) Mustakim Alam 51.

1. AHEAD OF MY TIME, 2. NORTHERN LIGHT

3. SIR HOMI MEHTA BREEDERS’ PRODUCE STAKES (Gr. 3) (1,400m) (Terms), 3-y-o only, 3.30: 1. Irish Gold (6) S. Saqlain 57, 2. Waikiki (5) Parmar 55.5, 3. Dream Alliance (1) Sandesh 54, 4. Endurance (2) C.S. Jodha 54, 5. Sea The Sun (4) P.S. Chouhan 54 and 6. Ultimo (3) R. Ajinkya 54.

1. WAIKIKI, 2. SEA THE SUN

4. D & A REALTY ECLIPSE STAKES OF INDIA (Gr. 2) (2,000m) (Terms), 4-y-o & over, 4.00: 1. Juliette (2) C.S. Jodha 59, 2. Forest Flame (6) Sandesh 57, 3. Blazing Bay (5) Merchant 50.5, 4. Caprisca (4) Neeraj 50.5, 5. Truly Epic (3) Imran Chisty 50.5 and 6. In Contention (1) S. Saqlain 49.

1. JULIETTE, 2. FOREST FLAME

5. B.K. RATTONSEY MEMORIAL MAIDEN MUTLI-MILLION (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 4.45: 1. Blue God (7) Suraj Narredu 56, 2. Booster Shot (6) Imran Chisty 56, 3. Dream Seller (5) R. Ajinkya 56, 4. Fighton (2) Parmar 56, 5. Pride’s Prince (1) C.S. Jodha 56, 6. The General (4) Bhawani 56, 7. Democracy (8) P.S. Chouhan 54.5 and 8. She’s A Teaser (3) S. Saqlain 54.5.

1. FIGHTON, 2. BLUE GOD, 3. THE GENERAL

6. INDIAN DERBY (Gr. 1) (2,400m) (Terms), 4-y-o only, 5.30: 1. Ashwa Magadheera (6) Yash Narredu 57, 2. Dyf (18) Neeraj 57, 3. Fortunate Son (11) P. Dhebe 57, 4. Golden Neil (10) J. Chinoy 57, 5. Imperial Power (17) Srinath 57, 6. King Louis (—), 7. Last Wish (4) P. Ajeeth Kumar 57, 8. Mojito (16) Parmar 57, 9. Once You Go Black (14) Sandesh 57, 10. Ravishing Form (1) Imran Chisty 57, 11. Shamrock (8) Suraj Narredu 57, 12. Supernatural (19) P. Trevor 57, 13. Vincent Van Gogh (2) Zervan 57, 14. Wall Street (13) Akshay Kumar 57, 15. Dangerous (3) C.S. Jodha 55.5, 16. King’s Ransom (15) P.S. Chouhan 55.5, 17. Mirra (5) Antony Raj S 55.5, 18. Philosophy (12) S. Saqlain 55.5 and 19. Place Vendome (7) Kaviraj 55.5.

1. SUPERNATURAL, 2, KING’S RANSOM, 3. SHAMROCK

7. COROMANDEL GROMOR MILLION (1,200m), Cl. II, rated 60 to 86, 6.20: 1. Song Of A Gun (4) Mustakim Alam 60, 2. Baby Bazooka (7) Sandesh 56.5, 3. Yukan (8) Akshay Kumar 55.5, 4. Raffaello (2) S. Saqlain 55, 5. Pride’s Angel (10) Antony Raj S 54.5, 6. Arcana (9) P.S. Chouhan 54, 7. Cellini (1) P. Shinde 54, 8. Flying Scotsman (5) Neeraj 51, 9. Magileto (3) Parmar 49.5 and 10. Emperor Roderic (6) C. Umesh 49.

1. EMPEROR RODERIC, 2. BABY BAZOOKA, 3. SON OF A GUN.

8. RACE2WIN.COM MILLION (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 7.00: 1. Finch (11) Bhawani 59.5, 2. My Princess (8) Parmar 59, 3. Tyrone Black (6) Mustakim Alam 59, 4. San Salvatore (7) Nazil 58, 5. Nelson River (9) R. Ajinkya 57.5, 6. Inamorata (12) P.S. Chouhan 57, 7. Lord Fenicia (4) Akshay Kumar 57, 8. Excellent Star (3) Merchant 55.5, 9. Whatsinaname (13) V. Bunde 55.5, 10. Dalasan (1) S.J. Sunil 55, 11. Flash Force (2) Ranjane 55, 12. Flashing Famous (10) S. Amit 54.5, 13. Majorella Blue (14) Zervan 54 and 14. She Is On Fire (5) Neeraj 54.

1. INAMORATA, 2. FINCH, 3. LORD FENICIA

9. NORTHALLEY MILLION (1,200m), Cl. V, 5-y-o and over, rated 4 to 30, 7.30: 1. Moment Of Madness (2) Haridas Gore 61.5, 2. Anoushka (3) Imran Chisty 61, 3. Intense Belief (4) S. Saqlain 61, 4. Rhythm Of Nature (12) P. Shinde 61, 5. Cognosco (11) S.J. Sunil 60, 6. Demetrius (9) P.S. Chouhan 60, 7. Spirit Bay (7) Zervan 58, 8. Mount Sinai (10) Akshay Kumar 57.5, 9. Nord (8) C.S. Jodha 56, 10. Tarzan (5) Bhawani 56, 11. C’est L’Amour (1) Mustakim Alam 53.5, 12. Sussing (14) S. Amit 53.5, 13. Teispes (13) Peter 53 and 14. Ame (6) Parmar 49.5.

1. INTENSE BELIEF, 2. SPIRIT BAY, 3. ANOUSHKA

Day’s Best: AHEAD OF MY TIME

Jackpot: (i) 2, 3, 4, 5 & 6. (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 3, 4 & 5. (ii) 6, 7 & 8. (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 4, 5, 6, 7, 8 & 9.