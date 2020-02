It’s Star Guitar vs. Oscars Thunder in feature

Star Guitar and Oscars Thunder may fight out the finish of the M.Ct. Muthiah Memorial Cup (1,000m), the chief event of the races to be held here on Thursday (Feb. 13).

1. ROMANTIC DANCER PLATE (2,000m), rated 40 to 65, 1-45 p.m.: 1. Comanche Brave (2) Nakhat Singh 60, 2. Undeniable (1) Yash 55, 3. Daydreamer (—) (—) 54.5, 4. Nazariya (4) R.N. Darshan 54.5, 5. Chaitanya (3) Umesh 54, 6. Pacific Dunes (6) Mukesh Kumar 53.5 and 7. Swiss Agatta (5) Brisson 53.5.

1. COMANCHE BRAVE, 2. NAZARIYA, 3. UNDENIABLE

2. SADDLERS LASS PLATE (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 2-15: 1. Majestic Wind (8) Gaddam 56, 2. Moment Of Life (7) Anthony Raj 56, 3. Sichuan (4) B. Nikhil 56, 4. Star Brigade (9) P. Surya 56, 5. Tender Rebel (2) Janardhan P 56, 6. Victory Walk (3) Brisson 56, 7. Icy River (1) Umesh 54.5, 8. Naomi (6) Yash 54.5 and 9. Regal Tiara (5) Md. Asif Khan 54.5.

1. NAOMI, 2. ICY RIVER, 3. MOMENT OF LIFE

3. SADDLERS LESS PLATE (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 2-45: 1. Air Warrior (2) P. Ajeeth Kumar 56, 2. Blue Patent (6) Yash 56, 3. Country’s Genius (1) Jagadeesh 56, 4. Lord Glitters (7) Anthony Raj 56, 5. Majestic Charmer (8) Nakhat Singh 56, 6. Autumn Shower (9) Umesh 54.5, 7. Dazzling Dynamite (4) B. Nikhil 54.5, 8. Full Of Surprise (5) Gaddam 54.5 and 9. Rwanda (3) Brisson 54.5.

1. LORD GLITTERS, 2. RWANDA, 3. BLUE PATENT

4. FAIR COURT PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 3-15: 1. Baller (8) Umesh 62, 2. Camila (3) A.M. Alam 62, 3. Star Glitter (9) Md. Asif Khan 61.5, 4. Star Ranking (5) Brisson 61.5, 5. Shadow Of Love (—) (—) 58, 6. Butterfly (1) Ashhad Asbar 55, 7. Sprit Of Zion (11) Shahar Babu 55, 8. Branka (10) Farhan 54, 9. Demerara (6) Azfar Syeed 53.5,10. Demesthenes (7) Yash 53, 11. Ertugrul (2) Janardhan P 53 and 12. Chalouchi Girl (4) Rayan Ahmed 50.

1. DEMERARA, 2. DEMESTHENES, 3. BALLER

5. RACING OFFICIALS CUP (1,400m), rated 20 to 45: 1. Baden Baden (7) A.M. Alam 60, 2. Squadron Leader (4) C.P. Khanal 59.5, 3. Trending Princess (10) B. Nikhil 59.5, 4. Shield Maiden (6) Ashhad Asbar 59, 5. Beauty Of The Turf (1) Nakhat Singh 58, 6. Welcome Winner (3) Umesh 57.5, 7. Daring Dancer (9) Md. Hesnain 57, 8. Fabulous Show (8) Yash 54.5, 9. Dream Run (2) Muzaffar 53 and 10. Mudita (5) Gaddam 51.5.

1. SHIELD MAIDEN, 2. FABULOUS SHOW, 3. WELCOME WINNER

6. M.CT. MUTHIAH MEMORIAL CUP (1,000m), rated 60 to 85, 4-15: 1. Bora Bora (1) Brisson 60, 2. Pearl Neclace (6) M. Bhaskar 58, 3. Royal Prestige (7) P. Ajeeth Kumar 57.5, 4. Wonder Blaze (4) Jagadeesh 57.5, 5. Priceless Ruler (9) R.N. Darshan 57, 6. Star Guitar (12) Umesh 56.5, 7. Emissary (2) C.P. Khanal 56, 8. Kingston Heath (3) Mukesh Kumar 56, 9. Powder Puff (8) Shahar Babu 54.5, 10. Oscars Thunder (5) Yash 52.5, 11. Wakanda (11) Gaddam 52 and 12. Lady Ascot (10) Nakhat Singh 51.

1. STAR GUITAR, 2. OSCARS THUNDER, 3. EMISSARY

7. FEBRUARY PLATE (Div. I), (1,000m), rated 20 to 45 (No whip), 4-45: 1. Blue Bliss (7) Brisson 61.5, 2. Obsession (1) Umesh 60.5, 3. Star Supremo (6) Rajendra Singh 60.5, 4. Phoebe Buffay (9) Md. Asif Khan 59, 5. Be My Prince (10) B. Nikhil 58.5, 6. Stern Maiden (2) Iltaf Hussain 57.5, 7. Jagathi (3) Azfar Syeed 57, 8. Parrys Glory (4) P. Surya 57, 9. Up And At Them (11) Farhan 57, 10. River Bend (—) (—) 56.5, 11. Break The Silence (8) Yash 55.5 and 12. Palace Music (5) M. Bhaskar 55.

1. PARRYS GLORY, 2. OBSESSION, 3. PHOEBE BUFFAY

8. FEBRUARY PLATE (Div. II), (1,000m), rated 20 to 45 (No whip), 5-15: 1. Glorious Nissy (4) A.M. Alam 60, 2. Exquisite Star (11) Nakhat Singh 59, 3. Onyx (9) C.P. Khanal 58.5, 4. Sultan Pheroze (2) Umesh 57.5, 5. Catalyst (3) Shahar Babu 56, 6. Driftwood Pacific (8) Iltaf Hussain 54.5, 7. Fire Strike (10) Md. Asif Khan 54, 8. Pragmatic (7) Jagadeesh 53.5, 9. Be My Light (1) B. Nikhil 53, 10. Orange Pekoe (6) Yash 53, 11. Roniz (—) (—) 52.5 and 12. Amazing Star (5) Farhan 50.5.

1. SULTAN PHEROZE, 2. DRIFTWOOD PACIFIC, 3. PRAGMATIC

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr: (i): 3, 4 & 5 (ii): 6, 7 & 8.