It’s Star Baron vs. King T’Chala in feature

Star Baron and King T’Chala may fight out the finish of the P. Natesan Memorial Cup (1,200m), the main event of the races to be held here on Friday (Nov. 22).

1. QUEEN’S GUEST PLATE (2,000m), rated 40 to 65, 2-00 p.m.: 1. Nazariya (1) Nakhat Singh 60, 2. Alexander Burnes (5) Chetan Gowda 59.5, 3. Pacific Dunes (3) Md. Asif Khan 59.5, 4. Streaming Gold (4) Umesh 58 and 5. Otus (2) Akshay Kumar 57.5.

1. ALEXANDER BURNES, 2. STREAMING GOLD

2. K. BALAKRISHNARAO MEMORIAL CUP (1,200m), maiden 2-y-o only (Terms), 2-30: 1. Star Brigade (1) Kabdhar 56, 2. Star Caviar (2) B. Nikhil 56, 3. Europa Star (6) Umesh 54.5, 4. Farewell (3) Akshay Kumar 54.5, 5. Imperial Empress (4) Nakhat Singh 54.5 and 6. Rippling Waters (5) Rajendra Singh 54.5.

1. IMPERIAL EMPRESS, 2. FAREWELL

3. ALMANAC PLATE (Div. I) (1,200m) rated 20 to 45, 3-00: 1. Queen Of Venice (1) Yash 60, 2. Star Dreams (—) (—) 59.5, 3. Star Guitar (3) Azfar Syeed 59.5, 4. Vintage Brut (9) B. Nikhil 59.5, 5. Undeniable (4) P. Sai Kumar 59, 6. Lady Love (7) Kabdhar 57.5, 7. Lady Rhino (5) Umesh 57.5, 8. Parrys Glory (2) Farhan 57.5, 9. Baden Baden (6) A.M. Alam 57 and 10. Excellanza (10) Ayaz Khan 51.

1. LADY RHINO, 2. UNDENIABLE, 3. QUEEN OF VENICE

4. DESERT STORM PLATE (1,200m), rated 40 to 65 (No whip), 3-30: 1. Royal Protocal (6) Akshay Kumar 60, 2. Glorious Fire (3) A.M. Alam 57.5, 3. City Of Sails (9) Janardhan P 55.5, 4. Daydreamer (7) M. Carim 55.5, 5. Wakanda (12) Umesh 55.5, 6. Eyes Of Falcon (1) Azfar Syeed 52, 7. Rafaele (5) Yash 52, 8. Cocoa (10) M. Bhaskar 51.5, 9. Rush More (4) Shahar Babu 51.5, 10. Star Convoy (8) N. Murugan 51.5, 11. Oxygen (11) Ayaz Khan 51 and 12. Red Hot Jet (2) Farhan 50.5.

1. WAKANDA, 2. EYES OF FALCON, 3. ROYAL PROTOCAL

5. P. NATESAN MEMORIAL CUP (1,200m), rated 80 & above, 4-00: 1. Star Baron (7) Brisson 64, 2. The Champ (4) Umesh 59, 3. Chief Of Command (6) Akshay Kumar 53.5, 4. Fast Car (3) P. Sai Kumar 53.5, 5. Star Twist (1) Md. Asif Khan 53.5, 6. Drei Bruder (8) B. Nikhil 53, 7, Embassy (—) (—) 53 and 8. King T’Chala (2) Yash 50.

1. STAR BARON, 2. KING T’CHALA, 3. THE CHAMP

6. ALMANAC PLATE (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45, 4-30: 1. Demerara (11) Ayaz Khan 60, 2. Incredible Star (7) P. Sai Kumar 60, 3. Blissful Rose (1) Md. Asif Khan 58.5, 4. Pappa Rich (3) Azfar Syeed 58.5, 5. Daiyamondo (10) Nazerul 57.5, 6. Fiat Justitia (5) Umesh 57.5, 7. Fire Strike (2) B. Nikhil 56.5, 8. Petunia (4) K.V. Baskar 56.5, 9. Star Waves (9) Brisson 55, 10. Welcome Chakkaram (6) Farhan 54.5 and 11. Mercury Falmante (8) Shahar Babu 53.

1. INCREDIBLE STAR, 2. FIAT JUSTITIA, 3. PAPPA RICH

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: (i): 1, 2 & 3 (ii): 4, 5 & 6.