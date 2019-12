It’s Star Appearance vs. British Empress in SI Oaks

Star Appearance and British Empress may fight out the finish of the South India Oaks (2,400m), the third Classic of the season to be held here on Wednesday (Jan. 1). Royal Currency has been permitted to take part in the Classic race by the Madras High Court.

A carried over amount of ₹2,12,715, will be added to the jackpot pool.

1. NEW YEAR CUP (1,600m), rated 20 to 45, 2-15 p.m.: 1. Dominant (1) Yash 60, 2. Incredible Star (3) P. Sai Kumar 60, 3. Supreme Commander (6) Akshay Kumar 57.5, 4. Dream Run (2) B. Nikhil 55.5, 5. Party Starter (4) Ashhad Asbar 54 and 6. Welcome Princess (5) Umesh 52.5.

1. WELCOME PRINCESS, 2. DOMINANT

2. FRANKEL PLATE (1,200m), maiden 4-y-o only rated 20 to 45, 2-45: 1. Haran (1) Umesh 60, 2. Cape Cod (5) A. Imran 59.5, 3. Moonlight Night (8) P. Sai Kumar 59, 4. Integrity (9) B. Nikhil 58.5, 5. Queen Of Gibraltar (6) Rajendra Singh 58.5, 6. Azeria (Ex: Moraine Lake) (2) Yash 58, 7. Into The Light (4) Srinath 58, 8. Rhiannon (3) S. John 58 and 9. Queen Justitia (7) S. Shareef 57.5.

1. INTO THE LIGHT, 2. MOONLIGHT NIGHT, 3. QUEEN JUSTITIA

3. K. BALARAMA DAS MEMORIAL CUP (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-15: 1. Fine Teak (7) B. Nikhil 56, 2. Lord Glitters (5) Yash 56, 3. Moment Of Life (6) Farhan 56, 4. Star Caviar (1) K. Sai Kiran 56, 5. Fakhrunisa (4) Umesh 54.5, 6. Pirate’s Love (8) Ashhad Asbar 54.5, 7. Pringle Bells (2) S. Shareef 54.5, 8. Propahlady (9) Nakhat Singh 54.5 and 9. Stella Superiore (3) Akshay Kumar 54.5.

1. FAKHRUNISA, 2. STELLA SUPERIORE, 3. PIRATE’S LOVE

4. R. RAMAKRISHNAN MEMORIAL MILLION (1,200m), 4-y-o & above (Terms), 3-45: 1. Cavallo Veloce (6) A. Imran 60, 2. Areca Legend (2) S. John 58.5, 3. Megasthenes (9) P. Sai Kumar 57, 4. Subah Ka Tara (7) Srinath 57, 5. The Champ (3) Umesh 57, 6. King T’Chala (8) Yash 56.5, 7. Lady Legend (1) David Egan 55.5, 8. Wonder Blaze (5) B. Nikhil 55.5 and 9. Apalis (4) Akshay Kumar 53.5.

1. LADY LEGEND, 2. CAVALLO VELOCE, 3. ARECA LEGEND

5. SOUTH INDIA OAKS (2,400m) 4-y-o fillies only (Terms), 4-15: 1. Akina Speed Star (5) Leigh Roche 57, 2. Bostonia (7) Srinath 57, 3. British Empress (4) Akshay Kumar 57, 4. Kirkwood (1) S. John 57, 5. Star Appearance (3) David Egan 57, 6. Supreme Fragrance (2) Nakhat Singh 57 and 7. Royal Currency (6) A. Imran 57.

1. STAR APPEARANCE, 2. BRITISH EMPRESS, 3. ROYAL CURRENCY

6. CHIEF MINISTER’S TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 4-45: 1. Texas Rose (1) Ashhad Asbar 60, 2. Star Convoy (7) Akshay Kumar 55, 3. Desert Hawk (9) P. Sai Kumar 54, 4. Butterfly (3) Umesh 53, 5. Country’s Grace (6) Irshad Alam 53, 6. Hadar (10) Zulquar 53, 7. Lord Buckingham (4) Farhan 51, 8. Striking Distance (5) Yash 51, 9. Eyes Of Falcon (8) Merchant 50.5 and 10. Seven Crore (2) Azfar Syeed 50.5.

1. TEXAS ROSE, 2. DESERT HAWK, 3. BUTTERFLY

7. SHANGHAI SCURRY (1,000m) rated 0 to 25, 5-15: 1. Country’s Glory (7) B. Nikhil 60, 2. Hell Of A Ride (Ex: Kim) (3) Azfar Syeed 59.5, 3. River Bend (10) Umesh 59.5, 4. Excellanza (1) K.V. Baskar 59, 5. Chanakya (Ex: Romantic Knight) (6) A. M. Alam 58, 6. Bright Script (8) S. Shareef 56.5, 7. Be My Glory (11) M. Carim 56, 8. Tyre Buvva (2) K. Sai Kiran 54.5, 9. Lady Ameera (5) Ayaz Khan 52, 10. Nice Breeze (4) Merchant 52 and 11. Bul Bul Dara (9) Farhan 51.

1. RIVER BEND, 2. TYRE BUVVA, 3. NICE BREEZE

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr: (i): 2, 3 & 4 (ii): 5, 6 & 7.