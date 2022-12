It’s Something Royal vs. Bertha in Vikram Greenlands Million

December 02, 2022 01:30 am | Updated December 01, 2022 08:09 pm IST - CHENNAI:

Something Royal and Bertha may fight out the finish in the Vikram Greenlands Million (1,000m), the star attraction of the races to be held here on Friday (Dec. 2).

1. AMALFI COAST HANDICAP (1,100m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 1-30 p.m.: 1. Priceless Treasure (9) Shyam Kumar 60, 2. Feni (10) M.S. Deora 59.5, 3. Icy River (7) S.A. Amit 59.5, 4. Epistoiary (1) S. Kamble 57.5, 5. Fantastic Hit (8) Angad 57, 6. Price Striker (2) A. Ayaz Khan 56.5, 7. Romantic Bay (4) C. Brisson 56.5, 8. Regal Kid (5) Inayat 55.5, 9. Rajputana (3) Ashhad Asbar 54.5 and 10. Haran (6) P. Sai Kumar 52.5.

ADVERTISEMENT

1. ICY RIVER, 2. RAJPUTANA, 3. HARAN

2. VIKRAM GREENLANDS MILLION (1,000m), maiden 2-y-o only (Terms), 2-00: 1. Moriset (3) Neeraj 56, 2. Bertha (1) Yash Narredu 54.5, 3. Celeste (5) Dashrath Singh 54.5, 4. Florence (6) P. Sai Kumar 54.5, 5. Something Royal (4) Akshay Kumar 54.5 and 6. Sparkle N Shine (2) Ashhad Asbar 54.5.

1. SOMETHING ROYAL, 2. BERTHA, 3. FLORENCE

3. LITTLEOVER HANDICAP (1,600m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Royal Falcon (1) Yash Narredu 60, 2. Amber Lightning (8) Farid Ansari 59, 3. Vulcanic (5) S. Kamble 58, 4. Lady Luck (4) P.S. Kaviraj 57, 5. Military Regiment (3) M.S. Deora 57, 6. Martingale (9) P. Sai Kumar 56, 7. Anatolia (6) Neeraj 55.5, 8. Kikata (7) Khet Singh 55.5, 9. Swiss Agatta (2) C. Brisson 55 and 10. Bella More (10) Manikandan 52.5.

1. VULCANIC, 2. LADY LUCK, 3. ANATOLIA

4. MARIANA EXPRESS LINES TROPHY (1,600m), 5-y-o & over, rated 40 to 65, 3-00: 1. Grandiose (8) S. Kamble 60, 2. Speed Air (3) Yash Narredu 60, 3. Divina (1) Inayat 59.5, 4. Durango (7) S.A. Amit 59.5, 5. Torbert (2) Angad 56, 6. Cotton Hall (5) P. Sai Kumar 54.5, 7. Illustrious Ruler (4) Farid Ansari 52.5, 7. Ganton (9) Neeraj 51.5 and 9. Eagle Bluff (6) M.S. Deora 51.

1. EAGLE BLUFF, 2. SPEED AIR, 3. GRANDIOSE

5. MINISTERIAL HANDICAP (1,200m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Empress Eternal (8) Farid Ansari 60.5, 2. Storm Flag (1) Manikandan 59, 3. Star Romance (2) Yash Narredu 57.5, 4. Berrettini (6) Neeraj 57, 5. Ginsburg (4) M.S. Deora 54.5, 6. Emperor Ashoka (3) Akshay Kumar 53, 7. Demerara (7) Angad 52.5 and 8. Senora Bianca (5) Khet Singh 52.

1. STAR ROMANCE, 2. BERRETTINI, 3. EMPEROR ASHOKA

6. AMAZING BAY HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 4-00: 1. Lebua (5) L.A. Rozario 60, 2. Pappa Rich (10) Inayat 59.5, 3. Wild Frank (8) R. Manish 59.5, 4. Dear Lady (3) Neeraj 58.5, 5. Glorious Symphony (7) C. Brisson 58.5, 6. Lord Of The Turf (4) Farid Ansari 58.5, 7. Spectacle (11) Yash Narredu 58.5, 8. Strong Breeze (2) Manikandan 58.5, 9. Protea (1) M.S. Deora 58, 10. Black Label (6) A. Ayaz Khan 53.5 and 11. Herring (9) S. Kamble 53.5.

1. DEAR LADY, 2. LEBUA, 3. SPECTACLE

7. AMAZING BAY HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 4-30: 1. Hawk Of The Wind (-) (-) 60, 2. Santamarina Star (7) S. Kamble 59.5, 3. Sinatra (9) P. Sai Kumar 59, 4. Eyes Of Falcon (6) S. Imran 58.5, 5. Bohemian Star (8) Farid Ansari 56, 6. Glorious Victory (4) R. Manish 56, 7. Star Lap (3) Dashrath Singh 56, 8. Kundavai (1) Ramandeep 55.5, 9. Magic Moment (2) P.S. Kaviraj 55.5 and 10. Cedar Wood (5) Angad 53.5.

1. STAR LAP, 2. MAGIC MOMENT, 3. BOHEMIAN STAR

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini jackpot: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4 (ii): 5, 6 & 7.