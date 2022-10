It’s Siege Perilous vs. Peyo in main event

Siege Perilous and Peyo may fight out the finish of the Gayatri Devi Memorial Trophy (1,400m), the feature event of the races to be held here on Friday (Oct. 21). False rails (width about 6m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. SEA MIST PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 1-30 p.m.: 1. Eco Friendly (9) Sai Kiran 62, 2. Shivalik Emperor (5) S. Qureshi 60, 3. Top Rank (7) Salman K 57.5, 4. Scarlet Princess (1) M. Chandrashekar 57, 5. Russian Romance (4) Hasib A 56.5, 6. Max Mueller (10) Shreyas S 55.5, 7. Activated (6) Nazerul 55, 8. Red Hot Chilli (3) R. Pradeep 53.5, 9. Regal Force (8) S. Saqlain 52, 10. Virginia Queen (11) H. Zeeshan 51.5 and 11. Swiss Bay (2) Kiran Rai 50.5.

1. REGAL FORCE, 2. ACTIVATED, 3. MAX MUELLER

2. ALEKONA TROPHY (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 2-00: 1 D Fighter (12) L.A. Rozario 60, 2. Colossal (2) B. Harish 56.5, 3. The Flying Feet (7) P. Siddaraju 56.5, 4. Al Jawaad (9) A. Agarwal 56, 5. Vijaya Sarathi (14) Kiran Rai 56, 6. Break Away (1) Antony 55.5, 7. Southern Force (5) Rayan 55.5, 8. Airvelocity (4) Afsar Khan 55, 9. California Gold (3) Sai Kiran 54.5, 10. Coorg General (6) H. Rahul 54.5, 11. Jacaranda (10) G. Rohith 54.5, 12. Super Sexy (15) B. Darshan 54.5, 13. Fifty Grand (13) R. Shiva K 52.5, 14. My Vision (11) R. Pradeep 52.5 and 15. Infinite Grace (8) J.H. Arul 51.5.

1. BREAK AWAY, 2. MY VISION, 3. SOUTHERN FORCE

3. SEA MIST PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 2-30: 1. Lead Singer (2) Santosh K 62.5, 2. Rightly Noble (1) R. Pradeep 62.5, 3. Reckoning (10) Vijay K 62, 4. She’s Innocent (6) M. Chandrashekar 62, 5. Surprise Package (3) L.A. Rozario 62, 6. Domitia (11) N.B. Kuldeep 61, 7. Romantic Heart (7) Sarvan K 61, 8. War Trail (9) P. Siddaraju 61, 9. Country’s Bolt (8) J. Paswan 60.5, 10. Emeraldo (4) Salman K 60.5 and 11. The Intruder (5) Indrajeet S 59.5.

1. THE INTRUDER, 2. EMERALDO, 3. RIGHTLY NOBLE

4. ALEKONA TROPHY (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 3-00: 1. D Fire (15) Noorulla 62, 2. D Roman Reigns (4) Ajay K 61.5, 3. Unique Style (7) S. Saqlain 60.5, 4. Waverunner (9) Nazerul 60.5, 5. Catalina (8) Hindu S 57.5, 6. Deemed To Fire (6) Kiran Rai 57.5, 7. Lucky One (1) Shreyas S 57.5, 8. Remontoir (13) Salman K 57, 9. Altair (3) Sai Kiran 56.5, 10. Coyote Girl (12) Angad 56, 11. Brooklyn Supreme (5) Tauseef 55.5, 12. D Durga (14) B. Harish 55.5, 13. Ooh La La (11) B. Nayak 54.5, 14. Spiritualqueen (2) N.B. Kuldeep 53.5 and 15. Eco System (10) M. Chandrashekar 53.

1. ALTAIR, 2. UNIQUE STYLE, 3. BROOKLYN SUPREME

5. MAYOR’S TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Notoriety (2) Sarvan K 61, 2. Good Earth (7) S. Qureshi 59, 3. Minx (5) Kiran Rai 59, 4. Mutant (8) S. Saqlain 59, 5. Indian Patriot (9) Srinath 58.5, 6. Silver Days Again (6) Angad 58.5, 7. Crimson Fire (1) L.A. Rozario 58, 8. Aquila D’oro (3) H. Rahul 57, 9. Sir Calculus (10) Antony 57 and 10. Analect (4) B. Harish 56.

1. INDIAN PATRIOT, 2. SIR CALCULUS, 3. MUTANT

6. GAYATRI DEVI MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 80 & Above 4-00: 1. His Eminence (10) Srinath 60, 2. Automatic (8) J.H. Arul 59, 3. Make My Way (7) Angad 57.5, 4. Segera (3) R. Shiva K 57.5, 5. Siege Perilous (5) Antony 57.5, 6. Havelock Cruise (2) G. Vivek 57, 7. Contributor (4) Shreyas S 54.5, 8. Peyo (9) S. Saqlain 52.5, 9. Aberlour (1) Hasib A 52 and 10. Coorg Regiment (6) A. Agarwal 52.

1. SIEGE PERILOUS, 2. PEYO, 3. AUTOMATIC

7. SRIRANGAPATTANA PLATE (1,200m), rated 60 to 85, 4-30: 1. Wild Spell (1) Angad 60, 2. Court Jester (7) L.A. Rozario 59.5, 3. Eddie The Eagle (4) Hasib A 59.5, 4. Nothing To Worry (6) Kiran Rai 59.5, 5. Sliver Ikon (8) Salman K 59, 6. De Villiers (9) Shreyas S 57, 7. Thousand Words (5) Antony 57, 8. Rising Sun (2) B. Harish 56, 9. O Hansini (10) Hindu S 53 and 10. Star Of Thea (3) R. Shiva K 52.

1. O HANSINI, 2. DE VILLIERS, 3. THOUSAND WORDS

8. MAYOR’S TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 40 to 65, 5-00: 1. Tenali (5) Sarvan K 60, 2. Naval Wrestler (3) L.A. Rozario 59.5, 3. Smart Cadillac (11) Antony 58.5, 4. Aurelia (7) Afsar Khan 57.5, 5. Perfect Justice (4) Kiran Rai 57.5, 6. D Jani (10) Sai Kiran 57, 7. Socrates (6) N.B. Kuldeep 56.5, 8. Country’s Light (2) H. Zeeshan 56, 9. Wind Whistler (1) Angad 56, 10. Deimus (8) R. Shiva K 55 and 11. Ochre (9) Ayaz Khan 54.5.

1. PERFECT JUSTICE, 2. SMART CADILLAC, 3. D JANI

Day’s best: INDIAN PATRIOT

Double: O HANSINI — PERFECT JUSTICE

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 3, 4 and 5; (iii): 6, 7 and 8.