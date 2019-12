It’s Shesmyscript vs. Sakura in main event

Shesmyscript and Sakura may fight out the finish of the Speaker’s Trophy (1,400m), the feature event of the races to be held here on Saturday (June 1). False rails (width about 7.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. MAMMA’S MINK PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 2-00 pm: 1. Tio Rico (4) Trevor 60, 2. Andra King (9) P. Surya 58, 3. Nawabzaadi (2) Vinod Shinde 57, 4. Santorini Secret (11) Rayan 56.5, 5. Ido What I Do (8) Dhebe 56, 6. She’s Stylish (3) Mark 56, 7. Amalfi Coast (10) Rajesh K 55.5, 8. Sun Power (7) Yash 55.5, 9. Aqua Blessing (12) Chetan K 55, 10. Snow Queen (6) T.S. Jodha 55, 11. Look Out (1) Zervan 54.5 and 12. Mayurana (5) Irvan Singh 53.

1. TIO RICO, 2. ANDRA KING, 3. LOOK OUT

2. MAMMA’S MINK PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 2-35: 1. Sahara (4) R. Marshall 60, 2. Amber Crown (1) Darshan 59.5, 3. Varcasva (11) S. Shareef 59.5, 4. Princess Holly (6) Rajesh K 59, 5. Stanley (8) J. Chinoy 59, 6. Touch Your Destiny (7) R. Manish 59, 7. Aine (10) Vishal Bunde 58, 8. Star Man (5) Shobhan 57.5, 9. Fantastic App (2) Vaibhav 56, 10. Industrialist (3) T.S. Jodha 55.5 and 11. Reverberating (9) Chetan K 54.5.

1. SAHARA, 2. TOUCH YOUR DESTINY, 3. INDUSTRIALIST

3. BEAUTIFUL BABE PLATE (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-10: 1. Desert Mirage (5) Darshan 56, 2. Eco Friendly (11) Mark 56, 3. Glendale (7) C. Umesh 56, 4. Lightning Bolt (12) Akshay K 56, 5. Strategist (2) Yash 56, 6. Unstoppable (3) Kiran Naidu 56, 7. Chul Bul Rani (1) Ajay K 54.5, 8. Ice Floe (8) Neeraj 54.5, 9. Love Music (4) A. Merchant 54.5, 10. Queen Runner (9) Vikrant 54.5, 11. Sea Of Cortez (6) Trevor 54.5 and 12. Shiraz (10) Dhebe 54.5.

1. LIGHTNING BOLT, 2. SEA OF CORTEZ, 3. ICE FLOE

4. V.T. VELU MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 45 to 65, 3-45: 1. Side Winder (4) N.S. Parmar 60, 2. Super Success (5) Ajay K 59, 3. Teodoro (2) S. Shareef 57.5, 4. Areca Legend (8) Suraj 57, 5. Gusty Look (3) Abhay Singh 54, 6. Sitara (1) P.S. Chouhan 54, 7. Venus Bay (7) Akshay K 54 and 8. Angels Kiss (6) Rayan 52.

1. SITARA, 2. ARECA LEGEND, 3. VENUS BAY

5. SPEAKER’S TROPHY (1,400m), rated 60 & above, 4-20: 1. Automatic (3) A.S. Peter 63.5, 2. Buscadero (2) R. Pradeep 59, 3. Rum Runner (7) Antony 58.5, 4. Rafa (6) A. Imran 57.5, 5. Indian Pharaoh (8) Sandesh 55.5, 6. Dr Logan (4) Neeraj 53.5, 7. Shesmyscript (5) Trevor 51.5 and 8. Sakura (1) Akshay K 50.

1. SHESMYSCRIPT, 2. SAKURA, 3. AUTOMATIC

6. BEAUTIFUL BABE PLATE (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4-55: 1. Buzz Light Year (12) Vikrant 56, 2. Country’s Jewel (4) N. Rawal 56, 3. Eastern Crown (7) T.S. Jodha 56, 4. Manzoni (8) Sandesh 56, 5. Smile Around (3) M. Naveen 56, 6. Star Envoy (10) Kiran Naidu 56, 7. Storm Breaker (11) Yash 56, 8. Super Gladiator (9) Rayan 56, 9. Yours Forever (6) P.S. Chouhan 56, 10. Harbour Sunrise (2) Trevor 54.5, 11. Kionia (5) C. Umesh 54.5 and 12. Rorito (1) Neeraj 54.5.

1. HARBOUR SUNRISE, 2. YOURS FOREVER, 3. STORM BREAKER

Day’s best: SITARA

Double: TIO RICO — LIGHTNING BOLT

Jkt: 2, 3, 4, 5 and 6; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6.