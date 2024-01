It’s Shamrock vs. Santorino in the Bangalore Race Course 161st Year Commemoration Trophy

January 25, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

Shamrock and Santorino may fight out the finish of the Bangalore Race Course 161st Year Commemoration Trophy (1,600m), the chief event of the races to be held here on Thursday (Jan. 25). False rails (width about 4.25m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. GATEWAY OF INDIA PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 1-15 p.m.: 1. Breeze Bluster (8) Darshan 60, 2. Treasure Chest (2) Srinath 58.5, 3. Blue God (5) Antony 58, 4. Everyone Godfather (7) B. Harish 58, 5. Palomino (6) G. Vivek 58, 6. Sea Jack (4) B. Nayak 58, 7. El Alamein (3) R. Pradeep 57, 8. Sunlit Path (1) Trevor 57 and 9. Elizabeth Regina (9) P. Surya 55.5.

1. SUNLIT PATH, 2. BLUE GOD, 3. TREASURE CHEST

2. SADDLE UP CUP (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 1-50: 1. Meghann (5) Tousif 60, 2. Crimson Star (3) Vivek 59.5, 3. Air Blast (2) M. Prabhakaran 59, 4. Amazing Luck (1) Rayan 59, 5. Dawn Rising (8) I. Chisty 58.5, 6. Bellissimo (6) M. Naveen 58, 7. Perfect Halo (7) M. Rajesh K 57 and 8. Sacred Creator (4) Angad 57.

1. BELLISSIMO, 2. DAWN RISING, 3. SACRED CREATOR

3. STEWARDS GOLD CUP (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over 2-25: 1. Disruptor (3) Inayat 61.5, 2. Solo Prince (6) P. Siddaraju 59.5, 3. Air Display (2) Vivek 58, 4. Maple Leaf (1) P. Trevor 58, 5. Classic Charm (12) I. Chisty 57, 6. Chul Bul Rani (10) Darshan 56.5, 7. Excellent Ray (8) Suraj 56, 8. Southern Force (5) S. Saqlain 56, 9. Osiris (9) Afsar Khan 53.5, 10. Lauterbrunnen (7) M. Rajesh K 53, 11. The Grey Geranium (4) P. Surya 52.5 and 12. Jokshan (11) G. Vivek 51.5.

1. EXCELLENT RAY, 2. MAPLE LEAF, 3. CLASSIC CHARM

4. SRIKANTADATTA NARASIMHARAJA WADIYAR MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 80 & above, 3-00: 1. Dun It Again (3) Koshi K 60, 2. Salento (1) Antony 55.5, 3. Moon’s Blessing (4) F. Norton 54.5, 4. Last Wish (5) I. Chisty 52.5 and 5. Peyo (2) Salman Khan 52.

1. SALENTO, 2. LAST WISH

5. G. NITYANAND MEMORIAL BANGALORE WINTER MILLION (1,200m), 3-y-o only, (Terms), 3-35: 1. Knotty Legend (6) Trevor 57, 2. Rieko (1)Antony 57, 3. Scarlette Lady (3) G. Vivek 55.5, 4. Flight On (2) S. Shareef 53, 5. Priceless Prince (7) Ashok K 53, 6. Finley (4) F Norton 51.5 and 7. Magnetic (5) I. Chisty 51.5.

1. KNOTTY LEGEND, 2. RIEKO, 3. FINLEY

6. BANGALORE RACE COURSE 161ST YEAR COMMEMORATION TROPHY (1,600m), 4-y-o & over, (Terms), 4-10: 1. Shamrock (1) Suraj 60, 2. De Villiers (4) Trevor 55, 3. Santorino (2) L.A. Rozario 55 and 4. Auspicious Queen (3) Angad 50.

1. SHAMROCK, 2. SANTORINO

7. WINFAIR247 SPORTS GAMING PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 4-45: 1. Rightly Noble (6) Koshi K 61.5, 2. Maroon (10) Chethan K 60, 3. Indian Blues (4) G. Vivek 59.5, 4. Chisox (1) P. Siddaraju 58, 5. Kallu Sakkare (7) R. Pradeep 58, 6. Remontoir (9) Ram Nandan 58, 7. The Strikingly (8) M. Naveen 57, 8. Phoenix Surprise (3) Inayat 56.5, 9. Benzema (5) Salman Khan 55, 10. My Solitaire (11) Arvind K 53, 11. Firefinch (12) L.A. Rozario 50.5 and 12. Eco Friendly (2) Tousif 50.

1. INDIAN BLUES, 2. THE STRIKINGLY, 3. KALLU SAKKARE

8. GATEWAY OF INDIA PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-20: 1. Agera (8) R. Pradeep 61.5, 2. Step To Destiny (3) Vivek 61.5, 3. Rainbow Dreamer (9) S. John 61, 4. Isabelle (2) L.A. Rozario 58.5, 5. Wonder Woman (1) Darshan 57.5, 6. Lady Invictus (6) Inayat 57, 7. Nevada Gold (5) G. Vivek 57, 8. Regal Aristocracy (7) Antony 56.5 and 9. Alacero (4) Arvind K 55.

1. REGAL ARISTOCRACY, 2. NEVADA GOLD, 3. ISABELLE

Day’s best: KNOTTY LEGEND

Double: EXCELLENT RAY — SHAMROCK

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.

