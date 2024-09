It’s Shamrock vs. Once You Go Black in Maharaja’s Cup

Shamrock and Once You Go Black may fight out the finish of the Maharaja’s Cup 2024 (1,600m), the chief event of the races to be held here on Friday (Sept. 27). False rails (width about 2m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. PENAMBUR PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 1-30 p.m.: 1. Princess Gold (2) Ikram Ahmed 62, 2. Quick Witted (6) Antony 62, 3. The Blissfulelysee (3) M. Naveen 61.5, 4. Sunlit Path (7) B.R. Kumar 61, 5. Double Vision (8) Abhishek Mhatre 60, 6. Stone House (10) Phabhu K 59.5, 7. Sea Diamond (1) P. Sai Kumar 58.5, 8. Warrior Woman (9) J. Paswam 58.5, 9. Vandan (4) Imran Ashraf 58 and 10. Inexhaustible (5) Kiran Rai 57.

1. DOUBLE VISION, 2. SUNLIT PATH, 3. QUICK WITTED

2. SHIMSHA PLATE (1,100m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-00: 1. Natural Tornado (1) Shyam K 62, 2. Magic Circle (9) R. Pradeep 60, 3. Flying Falcon (2) Abhishek Mhatre 59, 4. Furious Fun (8) Dhanu S 59, 5. Island Lass (6) L.A. Rozario 56, 6. Facets Of Life (4) Faiz 55.5, 7. Sky Storm (7) Kiran Rai 54, 8. Vijaya Brave (5) R. Shiva K 54 and 9. Elevado (3) Arvind K 51.5.

1. FLYING FALCON, 2. ISLAND LASS, 3. FACET OF LIFE

3. AUNTY PIP PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 2-30: 1. Deemed To Fire (12) Angad 62.5, 2. Windy City (11) M. Rajesh K 61.5, 3. D Fighter (9) P. Siddaraju 61, 4. City Of Hustle (7) S. Saqlain 58.5, 5. Amron Tigress (2) Shreyas S 57.5, 6. Lead Singer (6) M. Prabhakaran 56.5, 7. Felicita (3) Koshi K 55.5, 8. Raaz (8) Imran Ashraf 55.5, 9. California Gold (4) M. Chandrashekar 55, 10. Game Boy (10) Arvind K 54.5, 11. White Lies (1) Dhanu S 52.5 and 12. Raptor (5) P. Sai Kumar 51.5.

1. RAPTOR, 2. WHITE LIES, 3. LEAD SINGER

4. RANGA FAMILY TROPHY (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Silver Days Again (4) Gautam Raj 62.5, 2. Golden Sparsh (8) Abhishek Mhatre 62, 3. River Of Gold (12) Shreyas S 62, 4. The Republic Power (6) M. Naveen 60, 5. Treasure Chest (1) Rayan 60, 6. Disciple (5) Antony 59.5, 7. Ineffable (13) Jagadeesh 59, 8. Gilded Butterfly (14) Kiran Rai 58.5, 9. Beautiful Oblivian (15) M. Rajesh K 58, 10. Alice Blue (11) B.R. Kumar 57.5, 11. Sea Of Adventure (2) Koshi K 57, 12. Ooh La La (7) Afsar 55.5, 13. Connecting Dots (3) R. Girish 55, 14. Dawn Rising (9) Vinod Shinde 53.5 and 15. Queen Of Comebaks (10) R. Shiva K 53.5.

1. DISCIPLE, 2. ALICE BLUE, 3. RIVER OF GOLD

5. M.B. APPAYA MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 60 & above, 3-30: 1. Segera (6) Angad 66, 2. Prince Corporate (2) K. Rajesh 60, 3. Peyo (1) C. Hemanth 59.5, 4. D Gold Star (3) S. Brahmmesh 58.5, 5. Stellantis (9) Suraj 53.5, 6. Kingofthejungle (4) M. Rajesh K 53, 7. Mystic Divine (5) P. Sai Kumar 53, 8. Aralina (8) S. Saqlain 51 and 9. Grizzly (7) Vinod Shinde 50.

1. STELLANTIS, 2. ARALINA, 3. GRIZZLY

6. MAHARAJA’S CUP-2024 (1,600m), 4-y-o & over, (Terms), 4-00: 1. Once You Go Black (2) S.J. Moulin 60, 2. Shamrock (6) Suraj 57, 3. Prana (7) Antony 55.5, 4. Iron Clad (8) P. Sai Kumar 54, 5. Knight In Hooves (5) C. Umesh 54, 6. Santorino (3) L.A. Rozario 54, 7. Trevalius (1) S. Saqlain 54 and 8. Spectacular (4) Jagadeesh 52.5.

1. SHAMROCK, 2. ONCE YOU GO BLACK, 3. PRANA

7. RANGA FAMILY TROPHY (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 4-30: 1. True Punch (12) Kiran Rai 60, 2. Infiniteposibility (13) Phabhu K 57, 3. Red Falcon (6) B.R. Kumar 57, 4. Revelator (3) Angad 57, 5. Enjoyable (15) A. Ramu 56.5, 6. LG’s Script (8) Shreyas S 56.5, 7. Noble Pursuit (1) Imran Ashraf 56.5, 8. Shadow’saim (7) M. Rajesh K 56.5, 9. D Lord (14) Koshi K 56, 10. Good Deeds (10) Vinod Shinde 55.5, 11. Carat Love (2) Dhanu S 55, 12. The Welcome (5) S. Imran 54.5, 13. Alluring Beauty (11) Abhishek Mhatre 54, 14. Lady Invictus (4) S.K. Paswan 54 and 15. El Alamein (9) Rayan 53.

1. TRUE PUNCH, 2. RED FALCON, 3. CARAT LOVE

8. SON OF THE LIGHT PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5-00: 1. Tower Quest (2) Kiran Rai 62.5, 2. Twilight Fame (7) Angad 61, 3. N R I Touch (5) S. Saqlain 57.5, 4. Sergeant Reckless (8) Faiz 57.5, 5. D Don King (1) C. Umesh 57, 6. Super Sexy (4) Koshi K 56, 7. Coorg General (6) Dhanu S 54.5 and 8. Pette’s Choice (3) Afsar Khan 53.5.

1. N R I TOUCH, 2. SERGEANT RECKLESS, 3. COORG GENERAL

Day’s best: DISCIPLE

Double: STELLANTIS — TRUE PUNCH

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 3, 4 and 5; (iii): 6, 7 and 8.

