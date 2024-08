It’s Santissimo vs Excellent Lass in HPSL Bangalore Summer Derby

Santissimo and Excellent Lass may fight out the finish of the HPSL Bangalore Summer Derby (2,000m), the stellar attraction of the races to be held here on Sunday (Aug 25).

There will be no false rails.

1. PRESS REPORTERS TROPHY (1,200m), rated 00 to 25, 6-y-o & over, 12.45 p.m.: 1. Phoenix Surprise (12) P. Sai Kumar 62.5, 2. Sling Shot (6) Koshi K 62.5, 3. Akasi (2) Arvind K 61, 4. Mega Success (9) Jagadeesh 61, 5. Infinite Spirit (4) Faizan Khan 60.5, 6. Emeraldo (10) Darshan 59.5, 7. Pettes Love (7) Antony 58.5, 8. Chiraag (5) Afsar 58, 9. Air Blast (8) Inayat 56, 10. Sacred Creator (1) Kiran Rai 56, 11. Amazing Luck (3) P. Mani 54.5 and 12. Perfect Halo (11) Vinod Shinde 51.5.

1. SLING SHOT, 2. AMAZING LUCK, 3. EMERALDO

2. TURF AUTHORITIES OF INDIA TROPHY (1,600m), maiden 3-y-o only, (Terms), 1.15: 1. Court Basie (7) G. Vivek 56, 2. Dr Ash (5) L.A. Rozario 56, 3. Star Honour (4) Vinod Shinde 56, 4. Straordinario (2) Neeraj 56, 5. The Leader (1) Suraj 56, 6. Yannick (6) Antony 56, 7. Balmoral (3) Akshay K 54.5 and 8. Desert Goddess (8) Sandesh 54.5.

1. THE LEADER, 2. BALMORAL, 3. DESERT GODDESS

3. INDIAN PATTERN COMMITTEE TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 1.45: 1. Immortal Beauty (5) P. Siddaraju 60, 2. Phoenomenon (9) Akshay K 58, 3. Rembrandt (6) Antony 58, 4. Mehra (12) Darshan 55, 5. Selhurst Park (2) R. Pradeep 55, 6. Supercharge (8) Sai Kiran 55, 7. Glaze (10) Kiran Rai 53.5, 8. Havaska (11) Saddam H 53.5, 9. Icy Wind (1) Jagadeesh 53.5, 10. Schafenberg (7) Koshi K 53.5, 11. Debonair (4) Rayan 52 and 12. Embosom (3) Shreyas S 51.

1. PHOENOMENON, 2. REMBRANDT, 3. MEHRA

4. MUMBAI CUP (1,400m), rated 40 to 65, 2.20: 1. King’s Battalion (5) Ashhad Asbar 61, 2. Disruptor (4) Darshan 59, 3. Bharat (3) Sandesh 55.5, 4. Blue God (8) Antony 55.5, 5. Anadale (6) L.A. Rozario 54.5, 6. Tesorino (1) Yash 53, 7. John Wick (7) S.J. Moulin 52.5 and 8. Krystallos (2) Akshay K 51.

1. KRYSTALLOS, 2. JOHN WICK, 3. BLUE GOD

5. HYDERABAD SALVER (1,800m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 2.55: 1. Starkova (1) S.J. Moulin 60, 2. Magnus (3) Neeraj 58.5, 3. Sassy (9) Akshay K 58.5, 4. Tignanello (2) B.R. Kumar 56.5, 5. Constable (7) G. Vivek 55.5, 6. August (4) Antony 55, 7. Lex Luthor (6) Koshi K 54, 8. Star Concept (8) Yash 54, 9. Irish Rockstar (11) Sandesh 52, 10. Super Marvella (5) Shreyas 51.5 and 11. Stravinsky (10) S. Saqlain 51.

1. CONSTABLE, 2. MAGNUS, 3. STRAVINSKY

6. COROMANDEL GROMOR B.T.C. ANNIVERSARY CUP (1,400m), 4-y-o & over, 3.30: 1. Once You Go Black (1) S.J. Moulin 60, 2. Shamrock (4) Suraj 58, 3. All Attractive (5) Shreyas S 57, 4. Yukan (6) Akshay K 55, 5. Iron Clad (2) Sai Kiran 54, 6. Santorino (7) L.A. Rozario 54 and 7. Shubankar (3) Sandesh 54.

1. SHAMROCK, 2. YUKAN

7. HPSL BANGALORE SUMMER DERBY (2,000m), 3-y-o only, (Terms), 4.05: 1. Amazing Ruler (10) Sandesh 56, 2. Casteel (9) Yash 56, 3. Duke Of Tuscany (-) (-) 56, 4. Elfin Knight (7) Neeraj 56, 5. Golden Thunder (6) Antony 56, 6. Persian Rock (2) Ashhad Asbar 56, 7. Positano (1) Akshay K 56, 8. Santissimo (4) S. Saqlain 56, 9. The Panther (3) G. Vivek 56, 10. Victor Hugo (11) L.A. Rozario 56, 11. Excellent Lass (5) Suraj 54.5 and 12. Nyx (8) S.J. Moulin 54.5.

1. SANTISSIMO, 2. EXCELLENT LASS, 3. AMAZING RULER

8. INDIAN PATTERN COMMITTEE TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 4.50: 1. Knotty Patton (3) G. Vivek 62, 2. Super Ruffian (7) Salman Khan 61.5, 3. Bold Act (5) C. Hemanth 61, 4. Fast Response (11) Koshi K 59.5, 5. Ebotse (1) S.J. Moulin 59, 6. Chisox (9) Inayat 58.5, 7. La Mcqueen (6) Antony 58, 8. Magical Bay (2) Akshay K 58, 9. The Gallery Time (8) Sai Kiran 58, 10. Gismo (4) P. Mani 55 and 11. Invincible (10) Kiran Rai 54.

1. LA MCQUEEN, 2. KNOTTY PATTON, 3. THE GALLERY TIME

9. KOLKATA CUP (1,400m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 5.30: 1. Aherne (6) Antony 61.5, 2. Kallu Sakkare (1) R. Pradeep 61.5, 3. Aquamatic (2) Akshay K 61, 4. Golden Time (3) P. Siddaraju 55.5, 5. Klimt (10) Sandesh 55.5, 6. Bruce Almighty (7) G. Vivek 55, 7. All Attraction (12) Shreyas S 53.5, 8. Augusto (5) Tousif 52.5, 9. Classic Charm (8) Koshi K 52.5, 10. Sekhmet (4) Vinod Shinde 52, 11. Own Legacy (11) Rayan 51.5 and 12. Ardakan (9) Neeraj 50.5.

1. AQUAMATIC, 2. KALLU SAKKARE, 3. BRUCE ALMIGHTY

Day’s best: PHOENOMENON

Double: KRYSTALLOS - SHAMROCK

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.