It’s Ravishing Form vs. Segera in the feature event

Ravishing Form and Segera may fight out the finish of the K.T. Shamaiah Gowda Memorial Trophy (1,400m), the main event of the races to be held here on Thursday (Oct. 17). False rails (width about 6m from 1,600m to the winning post) will be in position.

ADVERTISEMENT

1. CHIRAPUNJI PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 2-30 p.m.: 1. Akasi (3) Arvind K 61.5, 2. Double Vision (5) Shreyas S 61.5, 3. D Fighter (4) Salman Khan 61, 4. Square Cut (1) Faiz 60.5, 5. Burst Of Blaze (8) P. Sai Kumar 59, 6. Stone House (6) Prabha K 58.5, 7. Fleet Tactical (7) Kiran Rai 57 and 8. Bacchus (2) R. Shiva Kumar 50.5.

1. DOUBLE VISION, 2. SQUARE CUT, 3. AKASI

ADVERTISEMENT

2. AUTUMN BLUE PLATE (1,200m), rated 00 to 25 3-00: 1. Domina (4) A. Ramu 62.5, 2. Bundelkhand Queen (12) Md. Imran Ashraf 60, 3. Kalashnikov (3) Prabhu K 60, 4. Ankush (7) Kiran Rai 59, 5. Epsom Downs (2) Koshi K 58.5, 6. City Of Hustle (6) A. Baandal 57.5, 7. Tankinika (10) Salman Khan 56, 8. Master Victory (9) Antony 55, 9. Sacred Creator (11) Angad 55, 10. Just Blues (1) Arvind K 54.5, 11. Dhurandar (8) Abhishek Mhatre 54 and 12. D United (5) M. Rajesh K 51.

1. DOMINA, 2. SACRED CREATOR, 3. MASTER VICTORY

3. K. THAMMANNA GOWDA MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 3-30: 1. N R I Ace (4) Shivam 61, 2. Heroism (12) Faiz 60, 3. Smart Cadillac (3) Akimasa P 59, 4. Perfect Perfecto (1) Md. Mushraf 58, 5. Sparking Night (8) Shrikant Kamble 58, 6. Born Dancer (2) Afsar Khan 57, 7. Real Show (5) Angad 55, 8. Biometric (11) Ayaz Khan 53.5, 9. Cloudy Hills (10) L.A. Rozario 53.5, 10. Tarek (7) Salman Khan 53.5, 11. Lucky Point (9) Jagadeesh 53 and 12. Sira (6) G. Vivek 52.5.

ADVERTISEMENT

1. N R I ACE, 2. SIRA, 3. CLOUDY HILLS

4. K.T. SHAMAIAH GOWDA MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 80 & above, 4-00: 1. Amazing A One (8) S. Brahmmesh 65, 2. Iron Clad (1) Afsar Khan 62.5, 3. Dun It Again (4) P. Siddaraju 57, 4. Segera (7) Angad 55.5, 5. Ravishing Form (2) Antony 55, 6. Spectacular (5) Jagadeesh 52, 7. Havelock Cruise (3) Ayaz Khan 50 and 8. Prince Corporate (6) P.P. Dhebe 50.

1. RAVISHING FORM, 2. SEGERA, 3. PRINCE CORPORATE

ADVERTISEMENT

5. KARAPUR PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 4-30: 1. Sekhmet (13) Antony 62, 2. Trump Baby (9) Ayaz Khan 62, 3. Worldly Wise (6) A. Baandal 60, 4. Leopard (3) M. Rajesh K 59, 5. Super Kind (4) R. Pradeep 58.5, 6. The Golden Sunrise (8) Afsar Khan 57.5, 7. Ineffable (10) S. Imran 57, 8. Mega Success (2) Jagadeesh 55, 9. D Lord (11) B.R. Kumar 54.5, 10. Infinite Spirit (-) (-) 54.5, 11. Jannat (12) R. Shiva Kumar 53.5, 12. Michelle Pride (1) Kiran Rai 53, 13. Sky Storm (7) Angad 53 and 14. Armament (5) Abhishek Mhatre 52.

1. SEKHMET, 2. MEGA SUCCESS, 3. SUPER KIND

6. ONE LIFE TO LOVE PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Mastery (4) Shrikant Kamble 60, 2. Dornish (1) Faiz 58.5, 3. Vardaan (8) Antony 57.5, 4. Deemed To Fire (7) Angad 56.5, 5. Brocston (3) P.P. Dhebe 55.5, 6. Coyote Girl (2) Akimasa P 55, 7. Natural Light (5) G. Vivek 54.5 and 8. What Is This (6) Kiran Rai 54.

ADVERTISEMENT

1. VARDAAN, 2. MASTERY, 3. NATURAL LIGHT

Day’s best: VARDAAN

Double: DOUBLE VISION — N R I ACE

Jkt: 2, 3, 4, 5 and 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 and 6; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.