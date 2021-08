It’s Radical Review vs. Cavallo Vincente in Callista Handicap

Radical Review and Cavallo Vincente may fight out the finish of the Callista Handicap (1,400m), the main event of the races to be held here on Thursday (Aug. 26).

1. PACIFIC BLUE HANDICAP (1,400m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 2-30 p.m.: 1. Up And At Them (6) C. Umesh 60, 2. Velocity (8) R. Rupesh 59.5, 3. Symphony In Style (1) P. Sai Kumar 58, 4. Dream Run (9) H. Rahul 57.5, 5. Perfect Support (4) Nazar Alam 57, 6. Dean’s Grey (7) Indrajeet Kumar 56, 7. Betty Boop (2) Ajeet Kumar 55.5, 8. Queen Justitia (5) Azfar Syeed 55.5 and 9. Amazing Kitten (3) Shahar Babu 53.5.

1. SYMPHONY IN STYLE, 2. DREAM RUN, 3. PERFECT SUPPORT

2. BLACKJACK PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-00: 1. Battista (3) Zervan 56, 2. Bold Arrangement (2) Kuldeep Singh 56, 3. Diamond And Pearls (1) Nikhil Naidu 56, 4. Malabar (5) P. Vikram 56, 5. Masterpiece (6) Akshay Kumar 56, 6. Proposed (7) P. Sai Kumar 56 and 7. Turf Beauty (4) Nakhat Singh 54.5.

1. DIAMOND AND PEARLS, 2. PROPOSED, 3. BATTISTA

3. SKY’S THE LIMIT HANDICAP (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 3-30: 1. Right Move (3) Kiran Naidu 60, 2. Arapaho (2) Yash Narredu 58.5, 3. Victory Walk (4) A. Imran Khan 57.5, 4. Hallucinate (1) Zervan 54.5, 5. Saibya (7) Azfar Syeed 53.5, 6. Dr Feelgood (6) D.S. Deora 53, 7. Blue Patent (5) Shahar Babu 52.5, 8. Propahlady (8) Nakhat Singh 52 and 9. Flash Star (9) R. Manish 51.

1. ARAPAHO, 2. HALLUCINATE, 3. VICTORY WALK

4. SKY’S THE LIMIT HANDICAP (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 3-30: 1. Mighty Princess (5) P. Sai Kumar 61.5, 2. Eagle Prince (1) Farid Ansari 61, 3. Waytogo (6) P. Vikram 61, 4. Pinewood (3) D.S. Deora 60, 5. Majestic Charmer (2) Shyam Kumar 59, 6. Glorious Sunshine (8) Yash Narredu 58, 7. Annexed (7) Akshay Kumar 57.5 and 8. Brilliant Script (4) Azfar Syeed 55.

1. ANNEXED, 2. GLORIOUS SUNSHINE, 3. EAGLE PRINCE

5. CALLISTA HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65, 4-30: 1. Star Elegant (6) Surya Prakash 61, 2. Avellino (5) P. Vikram 60.5, 3. Cotton Hall (1) A. Imran Khan 60, 4. Roman Senator (8) P. Sai Kumar 59.5, 5. Cavallo Vincente (2) C. Brisson 55.5, 6. Divina (7) Azfar Syeed 55, 7. Ganton (10) Janardhan Paswan 54.5, 8. Shield Maiden (3) Shahar Babu 53, 9. Radical Review (4) Nikhil Naidu 52.5 and 10. Dominant (9) Farhan Alam 52.

1. RADICAL REVIEW, 2. CAVALLO VINCENTE, 3. COTTON HALL

6. SHINING PATH HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5-00: 1. Fort St. George (7) P. Sai Kumar 60, 2. Royal Symphony (3) R. Rupesh 59.5, 3. Star Convoy (9) K. Lakhan 59.5, 4. Song And Glory (5) Inayat 58.5, 5. Big Treasure (10) Yash Narredu 58, 6. Arithmetica (1) A. Ayaz Khan 57, 7. Wonderful Era (2) Nakhat Singh 57, 8. Star Fling (6) Akshay Kumar 56.5, 9. Striking Distance (8) C. Umesh 56.5 and 10. Lady Rhino (4) Farhan Alam 55.

1. STAR FLING, 2. BIG TREASURE, 3. WONDERFUL ERA

7. SHINING PATH HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5-30: 1. Eyes Of Falcon (2) Nazar Alam 60, 2. Glorious Victory (6) Nikhil Naidu 59.5, 3. Beauty Of The Turf (4) Farid Ansari 57, 4. Sprit Of Zion (9) H. Rahul 57, 5. Break The Silence (3) Surya Prakash 56, 6. Fabulous Show (8) M. Bhaskar 56, 7. Beforethedawn (10) Kuldeep Singh 55.5, 8. Grey Twilight (5) Ramandeep Singh 53.5, 9. Azeria (7) Azfar Syeed 52.5 and 10. Vibrant Approach (1) D.S. Deora 51.5.

1. GLORIOUS VICTORY, 2. BEAUTY OF THE TURF, 3. EYES OF FALCON

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.