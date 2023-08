It’s Prana versus Galahad in opening day’s feature event 

September 01, 2023 12:30 am | Updated August 31, 2023 07:13 pm IST - MYSURU:

Prana and Galahad may fight out the finish of the Srikantadatta Narasimharaajawadiyar Memorial Multi Million (1,400m), the chief event of the opening day’s races to be held here on Friday (Sep 1). False rails (width about 3.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. LAVASA PLATE (Div. II), (1,400m), rated 00 to 25, 2-00 p.m.: 1. Mega Success (4) Vivek 60, 2. Armament (14) Abhishek Mhatre 59, 3. Conspiracy (3) Arshad 58.5, 4. Here I Come (9) Angad 58.5, 5. Ironic Humour (7) Md. Mushraf 58.5, 6. Natural Fly (11) Inayat 58, 7. Jaguar (8) Ayaz Khan 57.5, 8. Lady Wannabe (—) (—) 57.5, 9. Unity (5) M. Naveen 57.5, 10. Country Magic (10) G. Vivek 57, 11. Airvelocity (13) K. Rajesh 54.5, 12. Perfect Halo (2) Kiran Rai 53, 13. Infinite Grace (1) P.P. Dhebe 52.5, 14. Russian Romance (6) Jagadeesh 52.5 and 15. Gabriella (12) Rajesh K 51.5.

1. Russian Romance, 2. Mega Success, 3. Here I Come

2. B.K. KRISHNADEVARAJ URS MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 2-30: 1. Coastal Cruise (3) Koshi K 60, 2. Gold Crest (7) Inayat 60, 3. Lucky Point (9) S. Brahmmesh 57.5, 4. Super Ruffian (6) Antony 56.5, 5. Rhythmic (4) M. Prabhakaran 56, 6. Skyfire (12) P. Surya 55.5, 7. Infiniteposibility (5) Rajesh K 53.5, 8. Extraordinary (11) P. Sai Kumar 53, 9. Air Display (1) P.P. Dhebe 52.5, 10. Crimson Fire (2) Likith Appu 52, 11. Spiritual Force (8) Arshad 52 and 12. Chisox (10) Shreyas S 50.

1. Super Ruffian, 2. Skyfire, 3. Chisox

3. STAR OF MYSORE TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 3-00: 1. Cletus (2) T. Pavan 62.5, 2. Trust Bond (7) Md. Sameer 62.5, 3. D Gold Star (13) S. Qureshi 60, 4. Revelator (8) Md. Mushraf 59.5, 5. Real Show (12) Rajesh K 57.5, 6. Gilded Butterfly (—) (—) 57, 7. Sir Calculus (1) Srinath 57, 8. Braxton (4) Hasib Alam 56, 9. Gintoki (11) Shreyas S 55.5, 10. Wencheng (9) R.S. Bhati 53, 11. Tom Cruiser (3) Arshad 52, 12. Guiding Force (6) A. Baandal 51.5, 13. Wind Whistler (14) Angad 51, 14. Land Of Gold (5) P.P. Dhebe 50.5 and 15. Iron Clad (10) P. Sai Kumar 50.

1. Land Of Gold, 2. Sir Calculus, 3. Braxton

4. H.H.SRI JAYACHAMARAJA WADIYAR MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 80 & above, 3-30: 1. Segara (5) R. Shiva K 60.5, 2. Havelock Cruise (11) T. Pavan 58.5, 3. O Hansini (1) Akshay K 58.5, 4. Star Glory (4) M. Prabhakaran 54.5, 5. Cold Pursuit (7) S. Shareef 53, 6. Cavarozzi (9) P.P. Dhebe 52.5, 7. Raisina Star (10) Hindu S 52, 8. Polished Girl (2) Vinod Shinde 51.5, 9. Ashtar (12) Arshad 50.5, 10. Wild Spell (8) Angad 50.5, 11. Galactical (6) S. Saqlain 50 and 12. Vijaya Falcon (3) G. Vivek 50.

1. Polished Girl, 2. Galactical, 3. O Hansini

5. SRIKANTADATTA NARASIMHARAAJAWADIYAR MEMORIAL MULTI MILLION (1,400m), 3-y-o, (Terms), 4-00: 1. Touch Of Grey (9) Yash 57.5, 2. Galahad (10) Akshay K 56.5, 3. Prana (5) Trevor 56.5, 4. Moriset (6) Antony 54.5, 5. Fast Pace (1) G. Vivek 53, 6. Golden Peaks (4) P.S. Chouhan 53, 7. Multicrown (3) P. Sai Kumar 51.5, 8. Mystic Bond (7) Angad 51.5, 9. Aralina (8) S. Saqlain 50 and 10. Neziah (2) Hindu S 50.

1. Prana, 2. Galahad, 3. Touch Of Grey

6. LAVASA PLATE (Div. I), (1,400m), rated 00 to 25, 4-30: 1. Eco Friendly (1) M. Naveen 62.5, 2. Star Azeem (11) Shezad Khan 62.5, 3. Fearless Joey (7) P. Tejeshwar 62, 4. Magic In Me (8) A. Baandal 62, 5. Rumour Lady (14) T. Pavan 61, 6. Sparkling Night (6) Inayat 61, 7. White Lies (13) Md. Sameer 61, 8. Chilly Breeze (3) Faiz 60.5, 9. Pette’s Choice (10) Jagadeesh 60.5, 10. Sultan Sword (4) R. Shiva K 59, 11. The Flying Feet (5) H. Rahul 59, 12. Country’s Verse (2) Samundra S 58.5, 13. Elite Agent (12) Angad 58.5, 14. Lead Singer (15) R. Pradeep 57.5 and 15. Diva In Gold (9) Kiran Rai 54.5.

1. Fearless Joey, 2. Star Azeem, 3. Eco Friendly

7. VARADA PLATE (1,100m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Yasmine From York (4) Ram Nandan 61, 2. Eye The Mind (1) G. Umesh 60, 3. Facets Of Life (9) Inayat 59.5, 4. Everly (5) Kiran Rai 58.5, 5. Ochre (10) Srinath 58, 6. Vijaya Sarathi (11) Angad 56.5, 7. Dallas (8) Afsar Khan 56, 8. Dream Machine (12) Likith Appu 56, 9. Empyrian (3) P.P. Dhebe 55, 10. Fare Weather (6) A. Ramu 55, 11. Super Sexy (7) P. Sai Kumar 55 and 12. Ineffable (2) Hasib Alam 54.

1. Facets Of Life, 2. Ochre, 3. Dream Machine

Day’s best: Polished Girl

Double: Land Of Gold — Prana

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 and 7; Tr (i); 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

