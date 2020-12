It’s Pontius Pilate vs Prince Valiant

Hyderabad:

13 December 2020 00:30 IST

Pontius Pilate and Prince Valiant should fight out the finish of the Silver Dagger Plate (Div.I), the feature event of Sunday’s (Dec. 13) afternoon races.

1. BLUE BIRD PLATE (1,200m) (Terms) Maiden, 2-y-o only (Cat.II) — 1.15 p.m.: 1. Akido (8) Nakhat Singh 56, 2. Ambitious Star (9) B.R. Kumar 56, 3. Costello (3) A.A. Vikrant 56, 4. Dream Jewel (10) Koushik 56, 5. Fire Power (5) P. Trevor 56, 6. Horse O’War (13) Mukesh Kumar 56, 7. Paladino (2) Arshad Alam 56, 8. Pedro Planet (11) Afroz Khan 56, 9. Siyavash (6) Ashad Asbar 56, 10. Stunning Force (1) Md. Ismail 56, 11. Unsung Hero (12) Irvan Singh 56, 12. Georgia Peach (4) Akshay Kumar 54.5 and 13. Spectacular Cruise (7) Antony Raj S 54.5.

1. AKIDO, 2. FIRE POWER, 3. COSTELLO

Advertising

Advertising

2. WINDSCALE PLATE (Div.II) (1,800m), rated 20 to 45 (Cat.III) — 1.45: 1. Nova Scotia (10) P. Trevor 61.5, 2. Barbosella (7) Surya Prakash 59.5, 3. Lightning Power (5) Kuldeep Singh 56.5, 4. Super Act (1) Afroz Khan 56, 5. Alta Vita (11) A.A. Vikrant 55, 6. Bravo (6) Irvan Singh 55, 7. Minnelli (3) P. Ajeeth Kumar 55, 8. Royal Pal (4) Nakhat Singh 55, 9. Royal Style (13) Ajit Singh 55, 10. That’s My Star (2) Md. Ismail 54, 11. Balma (8) Akshay Kumar 53.5, 12. Bob Campbell (12) Jitendra Singh 53.5 and 13. A Hundred Echoes (9) B.R. Kumar 50.

1. NOVA SCOTIA, 2. BALMA, 3. ROYAL PAL

3. BRAVE DANCER PLATE (Div. I) (1200m) Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat.III) — 2.15: 1. Mehrzad (16) Gaurav Singh 60.5, 2. Belle Springs (4) Afroz Khan 57, 3. Just Incredible (1) Irvan Singh 56.5, 4. Beautiful Luv (14) Arshad Alam 55.5, 5. Battle Ready (5) A.A. Vikrant 55, 6. Different (8) Md. Ismail 55, 7. Lamha (17) Akshay Kumar 55, 8. Proud Legacy (18) Jitendra Singh 55, 9. Time Is Good (7) Jodha R.S. 54.5, 10. Beauty On Parade (13) B.R. Kumar 54, 11. Sacred Lamp (9) Ajit Singh 54, 12. Downtown Gal (15) Ashad Asbar 53.5, 13. Felix Flame (12) Kuldeep Singh 53.5, 14. Golden Lace (Ex: Vlatava) (11) P. Sai Kumar 53.5, 15. Queen Blossom (10) Gaddam 53.5, 16. Star Dancer (6) Kiran Naidu 53.5, 17. Ice Berry (3) Nakhat Singh 52.5 and 18. Hashtag (2) G. Naresh 52.

1. BELLE SPRINGS, 2. LAMHA, 3. DOWNTOWN GAL

4. MOSSY BANK PLATE (1,400m), rated 40 to 65 (Cat.II) — 2.45: 1. Havelock Cruise (8) Deepak Singh 60.5, 2. Top Link (7) Kuldeep Singh 59, 3. Lightning Bolt (1) P. Trevor 58.5, 4. City Of Blossom (5) Ashad Asbar 58, 5. Esteva (6) Akshay Kumar 54, 6. Ashwa Arjun (4) Gaurav Singh 53, 7. Ulysses (3) Afroz Khan 53, 8. Blazer (9) Arshad Alam 52.5, 9. Flamboyant Lady (10) Nakhat Singh 52 and 10. Gazebo (2) Jitendra Singh 51.

1. LIGHTNING BOLT, 2. GAZEBO, 3. BLAZER

5. SILVER DAGGER PLATE (Div. I) (1,400m) rated 60 to 85 (Cat.II) — 3.15: 1. Air Strike (3) Irvan Singh 60, 2. Prince Valiant (8) P. Ajeeth Kumar 57.5, 3. Pontius Pilate (10) Gaurav Singh 56, 4. Tootsie Roll (4) Arshad Alam 55, 5. Agni (6) A.A. Vikrant 54.5, 6. Starlight (5) Kiran Naidu 54, 7. N R I Super King (Ex: Super Dart) (9) Antony Raj S 53, 8. Reno Star (11) Koushik 53, 9. Southern Legacy (2) Ashad Asbar 52.5, 10. Warrior Supreme (7) B.R. Kumar 51.5 and 11. Staridar (1) Akshay Kumar 50.5.

1. PONTIUS PILATE, 2. PRINCE VALIANT, 3. STARIDAR

6. WINDSCALE PLATE (Div. I) (1,800m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.45: 1. Spicy Star (6) Mukesh Kumar 62.5, 2. Francis Bacon (9) Surya Prakash 61, 3. O’Brien (3) Md. Ismail 57, 4. Stormy (8) Jitendra Singh 56, 5. Advance Guard (14) Irvan Singh 55.5, 6. Always Success (12) P. Trevor 55, 7. Darshish (10) Gaurav Singh 55, 8. Prime Gardenia (13) Koushik 55, 9. Sweet Melody (2) B.R. Kumar 55, 10. Diesis Dream (5) G. Naresh 54.5, 11. Shanu Shanu (4) A.A. Vikrant 54, 12. Cheltenham (11) Afroz Khan 53.5, 13. Forever Bond (1) P. Ajeeth Kumar 53.5 and 14. Alexanderthegreat (7) Ajit Singh 52.5.

1. SPICY STAR, 2. ALWAYS SUCCESS, 3. FRANCIS BACON

7. SILVER DAGGER PLATE (Div. II) (1,400m), rated 60 to 85 (Cat. II) — 4.15: 1. Trump Girl (9) Abhay Singh 60, 2. Paso Robles (2) Afroz Khan 58, 3. That’s My Class (10) A.A. Vikrant 57, 4. Mark My Word (8) C.P. Bopanna 56, 5. Long Range (3) Irvan Singh 55.5, 6. The Great Gatsby (1) Kuldeep Singh 55, 7. Yours Forever (6) P. Trevor 53.5, 8. Shaquille (4) B.R. Kumar 52, 9. N R I Symbol (7) Jitendra Singh 51.5 and 10. Sovet Pride (5) Akshay Kumar 51.5.

1. PASO ROBLES, 2. YOURS FOREVER, 3. SOVET PRIDE

8. BRAVE DANCER PLATE (Div. II) (1,200m), Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat.III) — 4.45: 1. Star Racer (14) Mukesh Kumar 60, 2. Amyra (1) P. Trevor 59.5, 3. Unstoppable (4) Deepak Singh 59.5, 4. Sea Wolf (6) G. Naresh 56.5, 5. Colachel Battle (11) Irvan Singh 56, 6. King Roger (7) Akshay Kumar 56, 7. That’s My Speed (15) Md. Ismail 56, 8. Win Vision (8) Kuldeep Singh 56, 9. Art In Motion (9) Arshad Alam 55, 10. Blickfang (16) Afroz Khan 55, 11. Sugar An Spice (17) A.A. Vikrant 55, 12. Castlerock (18) Ashad Asbar 54.5, 13. Fantastic Show (Ex: Queen Of Love) (13) Gaddam 54.5, 14. Mahavi (5) Jodha R.S. 54.5, 15. Millennia (12) Ajit Singh 54.5, 16. Star Of Fashion (10) Jitendra Singh 54.5, 17. Winning Player (3) Gaurav Singh 54.5 and 18. Sheldon (2) B.R. Kumar 51.

1. AMYRA, 2. UNSTOPPABLE, 3. SEA WOLF

Day’s Best: PASO ROBLES

Double: LIGHTNING BOLT – AMYRA

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 3, 4 & 5. (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.