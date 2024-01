It’s My Time obliges in the Kailashpat Singhania Trophy

January 04, 2024 06:47 pm | Updated 06:47 pm IST - MUMBAI:

Dallas Todywalla trainee It’s My Time, ridden by P. Trevor, won the Kailashpat Singhania Trophy, the feature event of Thursday’s (Dec. 4) races. The winner is owned by Mr. Dinsha P. Shroff, Mr. Munchi P. Shroff, Mr. Saleem Fazelbhoy, Mr. Kairus Dadachanji, Mr. Mukul Sonawala & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP.

1. SAMUEL NATHAN PLATE: FLOYD (T.S. Jodha) 1, Leo The Lion (N. Bhosale) 2, Come Back Please (S.G. Prasad) 3 and Yawar (Mustakim) 4. 4, 3-1/2 and 1-1/4. 1m, 38.67s. ₹16 (w), 10, 11 and 22 (p). SHP: 27, FP: 29, Q: 45, Tanala: 158 and 94. Favourite: Floyd. Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. Trainer: Behram Cama.

2. P.R. MEHTA TROPHY: EXUMA (N.S. Parmar) 1, Regal Command (Bhawani) 2, Fortunate Son (P. Dhebe) 3 and Gangster (T.S. Jodha) 4. Not run: Des Marquis. 3/4, 1-1/4 and 4-1/2. 2m, 35.29s. ₹14 (w), 10 and 9 (p). SHP: 22, FP: 27, Q: 18, Tanala: 80 and 38. Favourite: Exuma. Owners: Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

3. PRADEEP VIJAYAKAR PLATE (Div. II): DECACORN (N.S. Parmar) 1, Etoile (S. Saqlain) 2, Ultimo (R. Ajinkya) 3 and Light Of Life (S.J. Sunil) 4. Not run: Olympia. 4, 1 and Head, 1m, 10.53s. ₹33 (w), 11, 13 and 21 (p). SHP: 32, FP: 267, Q: 51, Tanala: 328 and 182. Favourite: Decacorn. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke, Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. & Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

4. KAILASHPAT SINGHANIA TROPHY: IT’S MY TIME (P. Trevor) 1, Pride’s Angel (Srinath) 2, Lord And Master (P.S. Chouhan) 3 and Ataash (H. Gore) 4. 1-1/4, 3/4 and 1/2. 1m, 23.18s. ₹18 (w), 16 and 24 (p). SHP: 57, FP: 110, Q: 59, Tanala: 192 and 108. Favourite: It’s My time. Owners: Mr. Dinsha P. Shroff, Mr. Munchi P. Shroff, Mr. Saleem Fazelbhoy, Mr. Karius Dadachanji, Mr. Mukul Sonawala & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP. Trainer: Dallas Todywalla.

5. M.D. MEHTA TROPHY: VINCERO (Kirtish Bhagat) 1, Aperol (C.S. Jodha) 2, Fast Approach (Neeraj) 3 and Cinderella’s Dream (Merchant) 4. Not run: Quicker and Wind Dancer. Shd, 1/2 and 10. 1m, 12.06s. ₹64 (w), 26, 23 and 16 (p). SHP: 72, FP: 778, Q: 489, Tanala: 1,980 and 1,188. Favourite: Fast Approach. Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Mukul Sonawala, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, Mr. Kairus Dadachanji, Mr. S.R. Sanas & Mr. Saleem Fazelbhoy. Trainer: P. Shroff.

Note: Rouge (T.S. Jodha up) veered out alarmingly near the 400m and broke into the outer rails of the first enclosure dislodging the rider. Jodha was sent to the hospital and is kept under observation.

6. POLISH PATRIOT PLATE: HAGIBIS (R. Shelar) 1, House Of Lords (Aniket) 2, Silver Steps (Srinath) 3 and Champagne Smile (N. Bhosale) 4. 2, Nk and 1/2. 1m, 11.53s. ₹22 (w), 13, 27 and 15 (p). SHP: 72, FP: 306, Q: 228, Tanala: 1,280 and 402. Favourite: Hagibis. Owners: Mr. Mehli A. Nazir, Mr. Saleem A. Jasdanwalla & Mr. Neville H. Bilpodiwala. Trainer: H.J. Antia.

7. PRADEEP VIJAYAKAR PLATE (Div. I): DREAM SELLER (R. Ajinkya) 1, Red Merlot (Mustakim) 2, Jetfire (H. Gore) 3 and Rush (S.G. Prasad) 4. Not run: Eloquent. 4-3/4, 3/4 and 1. 1m, 10.39s. ₹21 (w), 10, 35 and 30 (p). SHP: 257, FP: 417, Q: 152, Tanala: 1,862 and 630. Favourite: Dream Seller. Owners: Mr. Meher K. Sunderji & Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Jani rep. J.N. Racing & Breeders LLP. Trainer: S.K. Sunderji.

Jackpot: 70%: ₹5,286 (17 tkts.) and 30%: 1,426 (27 tkts.).

Treble : 1,221 (25 tkts.).

Super Jackpot : 70%: 4,068 (8 tkts.), 30%: 821 (17 tkts.).

