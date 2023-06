It’s Montelena vs. Devils Magic in Justice P. Medapa Memorial Trophy 

June 17, 2023 12:30 am | Updated June 16, 2023 06:53 pm IST - BENGALURU:

Montelena and Devils Magic may fight out the finish of the Justice P. Medapa Memorial Trophy (1,200m), the feature event of the races to be held here on Saturday (June 17). False rails (width about 3m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. JUNE PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 1-30 p.m.: 1. Belvedere (9) Akshay K 60, 2. The Golden Dream (2) M. Naveen 60, 3. Breeze Bluster (5) S. Saqlain 57.5, 4. Chinky Pinky (7) T.S. Jodha 57, 5. Riveting (1) Vivek 57, 6. Sacred Creator (6) Angad 57, 7. Ice Storm (3) Rajesh K 56, 8. Maybach (4) D. Patel 55.5 and 9. Southernaristocrat (8) Jagadeesh 53.

1. BREEZE BLUSTER, 2. THE GOLDEN DREAM, 3. BELVEDERE

2. KRANJI PLATE (2,000m), rated 20 to 45, 2-00: 1. Original Sin (2) Trevor 60, 2. Detective (1) Deepak S 59.5, 3. Ruling Dynasty (3) Akshay K 55.5 and 4. Crown Witness (4) Yash 54.5.

ADVERTISEMENT

1. RULING DYNASTY, 2. ORIGINAL SIN

3. MADDUR STAKES (1,400m), rated 00 to 25, 2-30: 1. Eastern Sea (1) J.H. Arul 62.5, 2. Maroon (8) S. John 62.5, 3. Raffles (7) T.S. Jodha 61.5, 4. Mars (4) Likith Appu 61, 5. Double Vision (5) Vinod Shinde 60.5, 6. Mega Success (9) Vivek 60.5, 7. Bellissimo (6) M. Naveen 60, 8. Phoenix Surprise (3) Arvind K 60 and 9. Elite Agent (2) Rajesh K 58.5.

1. MAROON, 2. MARS, 3. BELLISSIMO

4. ROYAL COMMAND PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Divo (7) Zervan 60, 2. Fondness Of You (2) Yash 59, 3. Twilight Fame (3) Rajesh K 58.5, 4. Eco Friendly (4) Afsar Khan 55.5, 5. Blues Ballad (6) Sai Kiran 55, 6. Dynamic Force (8) G. Vivek 55, 7. Empire Of Dreams (9) S. Saba 53.5, 8. Greenwich (5) K. Nazil 53 and 9. Je Ne Sais Quoi (1) C. Umesh 52.5.

1. DIVO, 2. FODNESS OF YOU, 3. DYNAMIC FORCE

5. SIR CECIL CUP (1,600m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-30: 1. Australia (11) Akshay K 56, 2. Long Ranger (2) S. Saqlain 56, 3. Pneuma (8) G. Vivek 56, 4. Star Concept (10) Yash 56, 5. Vyasa (1) P.S. Chouhan 56, 6. Wolf Creek (4) C. Umesh 56, 7. Estefania (5) K. Nazil 54.5, 8. Felicia (7) Antony 54.5, 9. Grace (9) Hindu S 54.5, 10. Mariana (3) Kirtish Bhagat 54.5 and 11. Snowpiercer (6) Trevor 54.5.

1. PNEUMA, 2. STAR CONCEPT, 3. SNOWPIERCER

6. JUSTICE P. MEDAPA MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 4-00: 1. Slainte (8) S. Saba 62.5, 2. Kensington Court (9) A. Ramu 61, 3. Devils Magic (7) Akshay K 60, 4. Anakin (6) Inayat 59, 5. Montelena (10) S. Saqlain 55, 6. Lauterbrunnen (2) Angad 54.5, 7. Dedicate (4) Hindu S 53, 8. Schafenberg (5) Tousif 51.5, 9. Striking Memory (3) Vinod Shinde 51.5, 10. Brilliant Star (11) Abhay S 51, 11. Splendour On Grass (1) P. Sai Kumar 51 and 12. Rival (12) Santhosh Raj 50.

1. MONTELENA, 2. DEVILS MAGIC, 3. DEDICATE

7. JUNE PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 4-30: 1. Southern Force (2) Rayan 62.5, 2. Archway (5) S. John 62, 3. Opus One (4) S. Saqlain 60.5, 4. Twilight Tornado (1) Inayat 60.5, 5. Fortunatus (6) Hindu S 60, 6. Osiris (7) Sai Kiran 58, 7. Defining Power (8) Rajesh K 57.5 and 8. Burning Arrow (3) Angad 54.

1. ARCHWAY, 2. OPUS ONE, 3. FORTUNATUS

Day’s best: RULING DYNASTY

Double: MAROON — DIVO

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.