It’s Knotty Dancer vs. Trafalgar in feature

September 24, 2022 00:30 IST

September 24, 2022 00:30 IST

Knotty Dancer and Trafalgar may fight out the finish of the Maharaja’s Cup (1,600m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Sept. 24). False rails (width about 3m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. NAINITAL PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 2-00 p.m.: 1. Rudram (8) Ayaz Khan 62, 2. Like My Daddy (4) S. Qureshi 60, 3. Top News (6) Tousif 59.5, 4. Capital Gain (5) J.H. Arul 59, 5. Top Rank (10) Shreyas S 58.5, 6. Smile Around (7) G. Vivek 58, 7. I Can (9) Kiran Rai 57.5, 8. Zhu Zhu Zest (1) Adarsh 57.5, 9. Max Mueller (3) Salman K 56.5, 10. Konichiwa (11) R. Pradeep 55, 11. Sand Castles (2) Srinath 55 and 12. Regal Force (12) S. Shareef 51.5.

1. CAPITAL GAIN, 2. SAND CASTLES, 3. SMILE AROUND

2. MANDAKALLI PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 2-30: 1. Sekhmet (6) S. John 61, 2. High Opinion (4) S. Saqlain 60, 3. Exalted Dream (5) Naveen K 59.5, 4. Love (3) Rayan 59.5, 5. Osibisa (2) G. Vivek 57.5, 6. Sally’s Gift (1) Afsar Khan 56, 7. So Far (7) Angad 55.5 and 8. Swiss Bay (8) Sai Kiran 51.

1. SEKHMET, 2. OSIBISA, 3. LOVE

3. JAGANMOHANA PALACE PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Wild Emperor (1) Srinath 60.5, 2. Unique Style (11) Jagadeesh 57, 3. Vijaya Sarathi (10) Kiran Rai 56.5, 4. Lucky Point (2) Sai Kiran 55, 5. Worldly Wise (7) Akshay K 55, 6. Abishola (9) R. Shiva K 54, 7. Break Away (5) Janardhan P 54, 8. Eco Friendly (8) M. Chandrashekar 54, 9. Republica (4) Afsar Khan 54, 10. Super Sexy (3) J.H. Arul 54 and 11. Sky Princess (—) (—) 51.

1. WILD EMPEROR, 2. WORLDLY WISE, 3. UNIQUE STYLE

4. DR. M.A.M. RAMASWAMY TROPHY (1,200m), rated 60 to 85, 3-30: 1. Turf Legend (1) S. Qureshi 61.5, 2. King T’Chala (6) Srinath 60, 3. Eddie The Eagle (8) Hasib A 58.5, 4. Brunhild (5) S. Saqlain 58, 5. Wild Spell (11) Sai Kiran 57.5, 6. Abhinandan (7) Jagadeesh 55.5, 7. Tracer Bullet (3) Janardhan P 55.5, 8. Notoriety (10) Kiran Rai 52, 9. Michigan Melody (4) Hindu S 51, 10. Star Of Thea (2) R. Shiva K 51 and 11. O Hansini (9) S. Shareef 50.

1. MICHIGAN MELODY, 2. O HANSINI, 3. BRUNHILD

5. MAHARAJA’S CUP (1,600m), 4-y-o & over, (Terms), 4-00: 1. My Opinion (5) Akshay K 60, 2. Knotty Dancer (7) Suraj 58, 3. Bellator (3) Srinath 56, 4. Jake (6) Hindu S 56, 5. Automatic (8) Vaibhav 54, 6. Chashni (2) S. Shareef 54, 7. Havelock Cruise (4) Sai Kiran 54 and 8. Trafalgar (1) C. Umesh 54.

1. KNOTTY DANCER, 2. TRAFALGAR, 3. JAKE

6. COORG PLATE (1,100m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 4-30: 1. D Fire (3) Shreyas S 62.5, 2. Jabbar (8) S. Saqlain 57, 3. Vijaya Miracle (7) Angad 57, 4. Country’s Pace (2) Kiran Rai 55.5, 5. Spiritual Force (1) Sai Kiran 55.5, 6. N R I Level (6) Afsar Khan 53.5, 7. Fifty Grand (4) R. Shiva K 53 and 8. Surprise Package (5) Salman K 53.

1. JABBAR, 2. D FIRE, 3. SURPRISE PACKAGE

7. JAGANMOHANA PALACE PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Measure Of Time (—) (—) 62, 2. Braxton (4) S. Saqlain 60.5, 3. Kushaq (8) J.H. Arul 60.5, 4. Ansaldo (6) Kiran Rai 60, 5. Percivale (9) Santosh K 60, 6. Lucky One (1) Hasib A 59.5, 7. Je Ne Sais Quoi (7) C. Umesh 58.5, 8. Knotty Woods (2) Nazerul 58.5, 9. Windy City (5) Sai Kiran 57.5 and 10. Fleet Tactical (10) R. Shiva K 55.

1. JE NE SAIS QUOI, 2. KNOTTY WOODS, 3. KUSHAQ

Day’s best: MICHIGAN MELODY

Double: JABBAR — JE NE SAIS QUOI

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.