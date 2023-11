It’s Knotty Charmer vs. Inyouwebelieve in Kempegowda Cup

December 01, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

Knotty Charmer and Inyouwebelieve may fight out the finish of the Kempegowda Cup (1,400m), the main event of the races to be held here on Friday (Dec. 1). False rails (width about 4m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. BECKET PLATE (1,100m), maiden 2-y-o only, (Terms), 1-30 p.m.: 1. Makoto (1) Antony 56, 2. Storm Shadow (3) B. Harish 56, 3. Zarqawi (5) Akshay K 56, 4. Anzac Parade (6) Srinath 54.5, 5. Del Aviz (4) Trevor 54.5, 6. Magical Bay (2) G. Vivek 54.5 and 7. Scarlette Lady (7) S. Shareef 54.5.

1. DEL AVIZ, 2. ZARQAWI, 3. MAGICAL BAY

2. MUTHYALAMADUVU PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2-05: 1. Never Give In (1) S. John 60, 2. Bleue Dali (4) Arshad 59.5, 3. Cristaldo (8) Chethan K 59, 4. Quick Witted (2) Jagadeesh 59, 5. Honey Cake (5) A. Ramu 58.5, 6. Sling Shot (6) Vinod Shinde 58.5, 7. Smile Of Beauty (7) Tousif 58.5, 8. Loving Pearl (3) R. Pradeep 57.5, 9. Samachar (11) Vivek 57.5, 10. Way Of Life (9) R. Ravi 56 and 11. Sacred Creator (10) Angad 55.

1. NEVER GIVE IN , 2. BLEUE DALI, 3. CRISTALDO

3. MAHANADI PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 2-40: 1. Granpar (4) Neeraj 60.5, 2. Momentous (8) Akshay K 59.5, 3. Sassy (2) Trevor 57, 4. Super Sapphire (3) Salman Khan 56.5, 5. Invincible (7) S. Saqlain 55.5, 6. Palomino (5) R. Girish 55, 7. Sunlit Path (1) L.A. Rozario 55, 8. Cat Whiskers (6) Darshan 54 and 9. Sincerity (9) Antony 53.5.

1. SASSY, 2. GRANPAR, 3. INVINCIBLE

4. GLASS HOUSE TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 3-15: 1. Knight In Hooves (4) Suraj 61.5, 2. Air Display (7) Vivek 60, 3. Devils Magic (1) Srinath 59, 4. Millbrook (5) Antony 58.5, 5. Classic Charm (10) Darshan 57.5, 6. Osiris (2) A. Ramu 55.5, 7. Anakin (3) G. Vivek 55, 8. Lauterbrunnen (6) Angad 54, 9. Able One (8) Arshad 53 and 10. Solo Prince (9) L.A. Rozario 53.

1. KNIGHT IN HOOVES, 2. DEVILS MAGIC, 3. LAUTERBRUNNEN

5. KEMPEGOWDA CUP (1,400m), rated 60 to 85, 3-50: 1. Peyo (1) Vinod Shinde 60, 2. Kalamitsi (2) Srinath 58, 3. Knotty Charmer (5) Antony 58, 4. English Bay (3) Tousif 57, 5. Disruptor (7) A. Ramu 55, 6. Inyouwebelieve (6) Trevor 54.5 and 7. Nikolina (4) G. Vivek 51.5.

1. KNOTTY CHARMER, 2. INYOUWEBELIEVE, 3. NIKOLINA

6. KAVERI PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 4-25: 1. Klimt (1) L.A. Rozario 62, 2. Armory (6) Angad 60, 3. Castaneda (7) S. John 60, 4. Southern Dynasty (4) Darshan 59, 5. Breeze Bluster (5) Vinod Shinde 55.5, 6. Chinky Pinky (9) R. Pradeep 54, 7. Je Ne Sais Quoi (3) Akshay K 53, 8. Ultimate Ruler (2) Arshad 52 and 9. My Visionary (8) S. Shareef 51.

1. CASTANEDA,2. BREEZE BLUSTER, 3. JE NE SAIS QUOI

7. MUTHYALAMADUVU PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Star Admiral (9) Darshan 62, 2. Prophecy (4) Trevor 61.5, 3. Art Gallery (8) Srinath 60, 4. Divo (10) S. Saqlain 60, 5. Dynamic Force (7) Akshay K 58.5, 6. Ombudsman (3) Vivek 58.5, 7. Crosswater (6) Antony 56, 8. Contractor (2) R. Pradeep 55, 9. Blues Ballad (1) A. Ramu 54, 10. Golden Starlet (12) M. Rajesh K 53.5, 11. My Solitaire (5) S. Shareef 53 and 12. Diamond Hooves (11) L.A. Rozario 52.5.

1. PROPHECY, 2. CROSSWATER, 3. ART GALLERY

Day’s best: PROPHECY

Double: SASSY — CASTANEDA

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.