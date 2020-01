It’s Knight In Armour vs. Royal Chieftain

Knight In Armour and Royal Chieftain may fight out the finish of the Indian Republic Cup (1,600m), the feature event of the races to be held here on Wednesday (Jan. 29).

1. LITTLE MOUNT PLATE (Div. II), (1,000m), maiden 4-y-o only, rated 20 to 45, 2.15 p.m.: 1. Stern Maiden (7) Iltaf Hussain 60, 2. Three Of A Kind (4) Umesh 59, 3. Vinco (6) Md. Asif Khan 59, 4. Jericho (2) Azfar Syeed 58.5, 5. Crimson Lane (8) Yash 58, 6. Velocity (3) N. Murugan 58, 7. Be My Star (1) B. Nikhil 56.5 and 8. So Far So Good (5) Shahar Babu 56.

1. THREE OF A KIND, 2. CRIMSON LANE, 3. STERN MAIDEN

2. LITTLE MOUNT PLATE (Div. I), (1,000m), maiden 4-y-o only rated 20 to 45, 2.45: 1. Arazinger (4) A.M. Alam 60, 2. King’s Court (ex: King’s Prince) (5) Azfar Syeed 60, 3. Haran (3) Umesh 59.5, 4. Rhiannon (6) Anthony Raj 59.5, 5. Dance Of Waves (8) Yash 59, 6. Love Supreme (7) Nakhat Singh 59, 7. Medovik (2) Md. Asif Khan 59, 8. Try Hard (1) B. Nikhil 59 and 9. Ballerina (9) Shahar Babu 58.5.

1. HARAN, 2. RHIANNON, 3. MEDOVIK

3. MOONLIGHT DANCER PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 3.15: 1. Amaterasu (5) Umesh 60.5, 2. Beauty Of The Turf (3) Nakhat Singh 60, 3. Demerara (10) Azfar Syeed 58, 4. Big Treasure (2) P. Sai Kumar 57.5, 5. Magical Wish (6) Trevor 57, 6. Torbert (1) Yash 56.5, 7. Famous Queen (8) Shahar Babu 55.5, 8. Poppy (9) Kabdhar 54, 9. Parrys Corner (7) Farhan 50 and 10. Perfect Support (4) B. Nikhil 50.

1. MAGICAL WISH, 2. BEAUTY OF THE TURF, 3. AMATERASU

4. SEABISCUIT PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 3.45: 1. Star Glitter (4) Trevor 60, 2. Towns End (7) Umesh 55.5, 3. Royal Rules (6) Yash 55, 4. Spirit Of Zion (11) Muzaffar 54, 5. Glorious Victory (5) Md. Asif Khan 53, 6. Otus (3) Nakhat Singh 53, 7. Vintage Brut (9) P. Sai Kumar 53, 8. Blue Bliss (8) R.N. Darshan 52.5, 9. Seven Crore (1) Azfar Syeed 52, 10. Squadron Leader (2) N. Murugan 52 and 11. Shield Maiden (10) Shahar Babu 51.

1. VINTAGE BRUT, 2. ROYAL RULES, 3. STAR GLITTER

5. DHARMASENAN EBENEZER MEMORIAL CUP (1,000m), maiden 3-y-o only (Terms), 4.15: 1. Fine Teak (8) P. Sai Kumar 56, 2. Illustrious Ruler (1) Nakhat Singh 56, 3. Star Symbol (5) R.N. Darshan 56, 4. Carnoustie (4) Yash 54.5, 5. Epistoiary (10) Anthony Raj 54.5, 6. Feni (2) Umesh 54.5, 7. Full Of Surprise (6) Brisson 54.5, 8. Regal Tiara (7) Md. Asif Khan 54.5, 9. Shalem (3) Trevor 54.5 and 10. Spectacular Grey (9) Rajendra Singh 54.5.

1. SHALEM, 2. ILLUSTRIOUS RULER, 3. FENI

6. INDIAN REPUBLIC CUP (1,600m) rated 60 to 85, 4.45: 1. Storm Flag (3) Tervor 60, 2. Sea King (7) P. Sai Kumar 58, 3. Knight In Armour (1) Yash 57.5, 4. Bring It On (4) Umesh 56, 5. Star Elegant (5) R.N. Darshan 54.5, 6. Crown Of Stars (2) B. Nikhil 53.5 and 7. Royal Chieftain (6) Nakhat Singh 51.

1. KNIGHT IN ARMOUR, 2. ROYAL CHIEFTAIN, 3. STORM FLAG

7. ST. CATZ PLATE (1,200m), 5-y-o & above rated 0 to 25, 5.15: 1. Glorious Wind (8) Md. Hesnain 60, 2. Oliver Twist (3) A.M. Alam 60, 3. Price Striker (11) Muzaffar 60, 4. Street Cat (2) P. Sai Kumar 59.5, 5. Chanakya (9) Azfar Syeed 59, 6. Mazikeen (5) Md. Asif Khan 57.5, 7. Active (6) Irshad Alam 56, 8. Druid’s Wonder (3) Iltaf Hussain 56, 9. Tyre Buvva (12) Farhan 54, 10. Nice To See You (10) Yash 53.5, 11. Be My Secret (7) B. Nikhil 53 and 12. Ooty Apple (1) Janardhan P 52.5.

1. STREET CAT, 2. OLIVER TWIST, 3. NICE TO SEE YOU

Jkt: 2, 3, 4, 6 & 7; Mini Jkt: 3, 4, 6 & 7; Tr: (i): 2, 3 & 4 (ii): 5, 6 & 7.